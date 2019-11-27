Все для новой жизни: в Рыбном скоро заработают уже шесть ясельных групп

Вот-вот все начнут подводить итоги 2019 года и готовить планы на 2020-й. У детсада №3 в Рыбном масса событий на оба случая: в будущем году «Светлячок» отметит аж полувековой юбилей, а в уходящем – впервые за много-много лет в учреждении заработали ясли!

Группы для самых маленьких здесь закрыли лет 20 назад за ненадобностью – настолько в райцентре тогда упала рождаемость. Да и не только в нем. Однако теперь ситуация поменялась, и так сильно, что парой новых ясельных групп на весь город не обойдешься никак.

Понимая это, местные власти осознают и то, что самостоятельно район подобные объекты не потянет. На выручку пришел нацпроект «Демография», куда из Рыбного тут же полетели документы-заявки. Итог – появление сразу трех яслей.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

Первые из них в специальной пристройке того самого «Светлячка». О том, что это пристройка, новые посетители не догадываются: фасад старого здания покрасили в едином стиле с новым. Причем окраской дело не ограничилось – параллельно с созданием пристройки по нацпроекту из областного и районного бюджета выделили более 2 миллионов на ремонт детсада. Стены основного здания утеплили, а территорию вокруг обновили, уложив асфальт и сделав ограждение. Так что с новой пристройкой и сам «Светлячок» заметно помолодел.

Что касается непосредственно помещения для ясельных групп, то со старым его соединяет специально построенный переход. Место в нем, кстати, употребили с пользой: воспитатели оборудовали здесь маленький краеведческий музей, проходя мимо которого малыши разглядывают старинные чугунки и прялки.

Старые и новые здания детского сада №3 снаружи и не различишь.

В новом же здании для них сделали настоящую сказку: современное оборудование, игрушки, удобные кроватки и даже… теплые полы. И все это для 30 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Долго ждать их не пришлось.

– Электронную очередь открыли еще на стадии строительства, а когда в октябре началось зачисление, обе группы укомплектовали за 2 недели, – рассказала заведующая детсадом №3 Ольга Тучина.

К прибытию маленьких воспитанников подготовили все до мелочей.

Помещения для каждой из групп оформлены в своем стиле.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

В детсаду №10 того же Рыбного новая пристройка откроет свои двери в декабре, но здесь будет уже 4 группы – это 60 малышей. Их в «Золотой рыбке» тоже ждали недолго: родители начали записываться, лишь завидев фундамент.

Интерес здесь представляет… контроль за ходом строительства. На этой площадке, равно как и в детсаду №3, он был буквально тотальным.

Пристройка к детсаду №10 на стадии возведения.

Подход же к возведению нового здания тот же, что и в предыдущем: со «старым» его соединяет удобный переход, а снаружи выполнено все так, что два строения неотличимы друг от друга. Кавычки здесь необходимы – детсад №10 и сам построен совсем недавно, в 2013 году.

Тогда он возводился почти на окраине – вокруг были немногочисленные новостройки. Однако они не устают прибавляться, и теперь детсад окружен новыми многоэтажками.

Внутри ясельного отсека уютно, тепло и очень красочно – заведующая детсадом Елена Щетинкина не устает привлекать художников для разрисовки стен. В основном здании все помещения они уже украсили, для нового же – планы рисунков у творцов в головах, кисточки на изготовке.

Во всем остальном здание практически готово, а вокруг заканчивается благоустройство территории: помимо самой ясельной пристройки, за бюджетный счет здесь поставили новые веранды, постелили безопасное для детей покрытие, установили игровое оборудование и высадили кустарники.

В ясельных группах есть все для самых маленьких – даже вот такие миниатюрные раковины.

Все это успели посмотреть и родители будущих обитателей ясельных групп – первое собрание здесь уже провели. Мамы в восторге.

К слову о молодых мамах. Мы поговорили с некоторыми из них и увидели, насколько широк фронт работы, на которую они вернутся. Без преувеличения.

Это банк, мебельная фабрика, сельхозпредприятие, «Рельеф-центр», обеспечивший работой массу рыбновцев. Кто-то, отдав малыша в ясли, останется дома с другими своими детьми. А одна из родительниц устроилась в новые ясли воспитательницей. Но какими бы разными не были их профессии, этих женщин объединяет уверенность в том, что, пока они трудятся, их крохи будут в окружении профессионалов и в отличных условиях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На две пристройки – к детским садам №№ 3 и 10 в Рыбном – государство потратило почти 90 млн рублей. Это средства федерального, областного и районного бюджетов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одни ясли появятся в Рыбном на улице Березовой. Но это будет уже не пристройка, а отдельно стоящее здание. Завершить строительство планируют в следующем году, тогда же ясли примут 60 маленьких воспитанников.

ВАЖНО!

«Золотая рыбка» из Рыбного стала вторым детским садом области, в котором внедрили «бережливое производство». В кабинетах сотрудников рабочее пространство стало удобнее и практичнее. Но главное – такой же подход применили и в помещениях для детей. Например, на каждом шкафчике есть схема, помогающая ребенку правильнее разложить в нем вещи – так и собираться будешь быстрее, и к порядку приучаешься без усилий, играючи. Тот же подход в игровом зале: схемы, показывающие, как после занятий уложить игрушки, помогут и тут. А в коридоре стоят маленькие контейнеры для мусора. Пластик, дерево и бумагу дети выбрасывают в разные ведерки, сызмальства приучаясь к тому, что взрослые все никак не выучат.

На правах рекламы.