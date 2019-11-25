Директор РКЭ Александр Клочков: Выпускники колледжа электроники востребованы у работодателей

Рязанский колледж электроники сегодня является настоящей кузницей кадров для промышленности. Образованный через пять лет после Великой Победы, он со временем стал одним из лучших средних специальных учебных заведений. РКЭ активно развивается как в материально-технической базе, так и в обучении. Открытие новых специальностей, изменения образовательных стандартов, развитие технологий – все это заставляет коллектив шагать в ногу со временем и постоянно развиваться. Гордостью ссуза являются преподаватели – квалифицированные и высоко профессиональные носители знаний из сферы отечественной науки и культуры. Выпускники колледжа электроники востребованы на рынке труда. Обучение здесь практикоориентированное, так что к окончанию ссуза студенты владеют не только передовыми теоретическими знаниями, но и реальным опытом работы по своей профессии.

Недавно в учебном заведении прошли два мероприятия, посвященные очень важным для колледжа профессиям сварщика и автомобилиста.

И ТОЛЬКО ИСКРЫ ЛЕТЯТ

В филиале Рязанского колледжа электроники на улице Бирюзова состоялся областной конкурс сварщиков среди лучших представителей профессии на приз академика Николая Алешина.

В торжестве приняли участие уроженец Рязанской области, президент Национального агентства по контролю сварки, профессор, доктор технических наук, член Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, академик РАН Николай Алешин, представители ведущих рязанских предприятий и ссузов.

Организатор конкурса академик Николай Алешин отметил высокий уровень подготовки рязанских специалистов по сварке:

– Профессия сварщика требует высокого уровня квалификации. Она всегда была престижной в технологической среде, потому что без нее не обходилось ни одно производство. И сейчас без сварки никуда. Очень важно, что в Рязани этому уделяется большое внимание. Конкурс профмастерства великолепно организован. Самое главное, что он способствует повышению привлекательности нашей профессии, а Рязанский колледж электроники готовит для нее высококвалифицированные кадры.

Яркий представитель российской науки приехал в гости к землякам. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Подтверждением этих слов профессора Алешина, под патронажем которого проходит конкурс, может стать тот факт, что из 12 его участников, сразу двое являются выпускниками РКЭ. Один из них – выпускник 2019 года Дмитрий Пальшин – уже успел не раз показать себя высококлассным профессионалом – он даже ездил в Комсомольск-на-Амуре на всероссийские соревнования по сварке.

От имени губернатора Рязанской области удачи в конкурсных испытаниях участникам пожелал заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев:

– Сегодня профессия сварщика тесно связана с высокими технологиями, и каждый из вас в работе постоянно развивает свое мастерство. Желаю вам бескомпромиссной борьбы, честной конкуренции и успешного обмена опытом!

Директор Рязанского колледжа электроники Александр Клочков рассказал, что главной задачей проведения подобных конкурсов является пропаганда и популяризация рабочих профессий, а также повышение уровня профессионального мастерства.

– Мероприятие призвано способствовать здоровой конкуренции, направленной на создание благоприятных условий профессиональной подготовки кадров в условиях современной экономики, – отметил Александр Юрьевич.

ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕГДА

Потребность в студентах и выпускниках по специальности «Сварочное производство» сегодня высока

как никогда. Это очень перспективная профессия, которая способна помочь молодым людям хорошо устроиться в жизни и получать достойную зарплату.

Студенты колледжа настолько востребованы, что на время летних каникул работодатели выстраиваются за ними буквально в очередь. Деньги при этом ребята получают очень приличные. Например, Максим Горбатов только за один месяц заработал 40 тысяч рублей. Трудится он уже полгода, а в колледже находится на свободном посещении.

Представительницы прекрасной половины человечества в профессию сварщика по понятным причинам не идут. Но в колледже есть девушка Алина, она учится на отлично и желает перейти на специальность «Сварочное производство».

Патриотическое воспитание - на высоте. Студенты РКЭ поют гимн России. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО

От лица партнера конкурса ОАО «Тяжпрессмаш» участников конкурса поприветствовал начальник учебного центра предприятия Василий Колдаев:

– Очень важно молодым людям, которые выбирают профессию, подставить плечо опытного наставника. В 1975 году, когда я пришел в стены предприятия, у меня такой наставник был. Он вырастил меня, сделал профессионалом, внушил мне уверенность в себе, в то, что у меня все получится. Но главным критерием вашего мастерства является ваша работа на предприятии, то, как вашу работу оценивает контролер ОТК. Он все проверит и вынесет окончательный вердикт.

– Соревнования профмастерства – это, прежде всего, подведение итогов. Все свои знания и навыки сотрудники предприятий подтверждают в ходе конкурса. Это итог для самого сварщика, итог работы для его руководителя, – уверен главный механик АО «РНПК» Александр Никифоров.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Конкурс проходил в два этапа. Во время первого – сварщики демонстрировали теоретические знания. Но самое главное – практика. Условия одинаковы для всех участников: правильно собрать по чертежу детали для соединения, провести дуговую сварку и проверить свою работу. Жюри оценивало и порядок на рабочем месте, и, конечно, качество выполнения швов по множеству параметров, включая рентгеноскопию сварочных швов.

Все участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма, а лучшими стали специалисты предприятий «ПромСпецСтрой», «СтальСтройТехнологии» и «Стройкомплектсервис». Победители получили призы из рук самого академика Николая Алешина, чье имя носит конкурс. Все участники были награждены памятными подарками и призами от организаторов конкурса. Также им вручили подарочные сертификаты на приобретение современной и комфортной экипировки сварщика.

ЭСТАФЕТА В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

В России День автомобилиста ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В этом году праздник приходился на 27 октября, а отмечался на официальном уровне в 43-й раз. На автотранспортных предприятиях устраивают торжества, на которых сотрудникам вручают премии и подарки. В городах проводят парады и показы ретро-машин, любители гонок принимают участие в соревнованиях и автопробегах. А руководство Рязанского колледжа электроники отметило эту дату… автомобильной эстафетой.

Многие из преподавателей отделения автомобильного транспорта – выпускники колледжа

Ежегодно из его стен выходит 75 выпускников отделения. Оно образовалось 19 лет назад. Постепенно расширялась материально-техническая база, появлялись современные аудитории и лаборатории – сейчас их насчитывается более десяти. Растет и число преподавателей, и в этом есть некая преемственность, ведь почти половина из них – выпускники колледжа: инструкторы, заведующие лабораториями и преподаватели.

Отметим, что на базе РКЭ уже прошли три Всероссийских олимпиады, их участниками стали студенты из разных городов от Калининграда до Владивостока; и около пяти региональных олимпиад по автомобильному транспорту – опыта проведения различного уровня соревнований руководству ссуза не занимать. В пятницу, 25 октября, на автодроме на улице Циолковского, собрались студенты и преподаватели.

ОТ СТУДЕНТА ДО РУКОВОДИТЕЛЯ

Итак, какие же испытания ждали участников эстафеты? На старт вышли четыре команды. Любопытно, что одна из них состояла из… преподавателей и инструкторов. Студенческие наставники не подвели – заняли с хорошим отрывом первое место. Но его, по понятным причинам, им так и не присудили – в качестве утешительного приза каждый из состава «учительской» команды получил знак аварийной остановки. С намеком: должны обучать так, чтобы студенты как можно реже его использовали в повседневных буднях.

Среди вполне традиционных заданий, которые входят в экзамен, сдаваемый в ГИБДД – «змейка», параллельная парковка, заезд в гараж – было и одно необычное. Члены каждой команды, словно бурлаки на Волге, должны были дотянуть автомобиль до определенной точки, туда же доставить запасное колесо и все инструменты, необходимые для замены «пробитого», и перебортировать его. Оно и вызвало наибольшее оживление среди зрителей: ведь не каждый день с запаской перед их взорами бегает руководитель автомобильного отделения. Что, впрочем, нисколько не умаляет его чести и достоинства, а победа преподавательского состава укрепила их авторитет у студентов. Они показали, что не только учить могут, но и сами не забыли азы автомобильного дела.

Экстрим тоже присутствует в профессии автомеханика.Фото: Павел АВЕРИН

МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ? НЕ ТОЛЬКО!

Автомобильное отделение – не только мужское, но и девушки здесь обучаются. Студенты изучают техническое обслуживание автомобилей, организацию перевозок и безопасность дорожного движения. Девушки здесь тоже востребованы.

Юлия Яговкина – одна из них. В зачетной книжке – сплошь пятерки, а иначе и нельзя. Девушка – штучный пока экземпляр на автомобильном отделении. Кроме нее еще три представительницы прекрасной части человечества осваивают до последнего времени считавшуюся мужской специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

– А почему бы и нет? – и сразу становится понятно, что мы далеко не первые, кто задал Юлии подобный вопрос. – Это достаточно интересная и высокооплачиваемая в наше время профессия. Даже если пойти работать не в автосервис, а в автосалон. Да и в обиходе это тоже пригодится.

Юлия Яговкина выбрала профессию, как у отца.Фото: Павел АВЕРИН

СВОБОДА ВЫБОРА

После окончания колледжа выпускники идут работать на станции техобслуживания, подразделения муниципального транспорта, часть из них попадает в крупные официальные дилерские центры. Технический директор одного из них, Иван Горшков, как раз и стал гостем праздника в РКЭ:

– Мы внимательно наблюдаем за студентами, как в процессе обучения, так и на производственной практике, наиболее перспективных мы приглашаем на работу – сейчас два выпускника колледжа работают у нас. Стабильная достойная зарплата, весь соцпакет, есть возможность карьерного роста – что еще нужно молодому специалисту?

Осталось только добавить, что прием на все специальности Рязанского колледжа электроники ведется без экзаменов, на общих основаниях, и год от года только растет – «автомобилизация» Рязани, как и всей страны, что делает эту профессию все более востребованной. А тех из выпускников РКЭ, кто захочет продолжить образование по выбранной стезе, ждут в вузах.

На правах рекламы.

Юлия Теверовская не представляет свою жизнь без автомобилей. Фото: из личного архива.

НАША СПРАВКА

Николай Павлович Алешин – президент Национального агентства контроля сварки, академик Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологии сварки и диагностики» МГТУ им. Н.Э. Баумана, российский ученый в области сварки, заслуженный деятель науки и техники РФ, председатель секции НТС ОАО «Газпром», директор Федерального государственного автономного учреждения Научно-учебный центр «Сварка и контроль», член Межведомственной комиссии по техническому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, заместитель председателя Общественного совета при Ростехнадзоре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алина Теверовская учится на втором курсе автомобильного отделения. В зачетке пока только одни пятерки. Ее мечта об автомобилях – из детства. Отец, было такое время, перегонял подержанные иномарки из Литвы в Россию. Даже первое слово Алины было не «папа-мама», а «машина». Поэтому сейчас 17-летняя девушка пишет стихи об автомобилях и… прибалтийской стране. Она продекламировала нам длинное стихотворение о машинах, наполненное недетским смыслом. Запомнилось такое четверостишие:

– Постой! Ну а любить они умеют?

– Не знаю, дочка, я не выяснял…

Но по секрету расскажу тебе – видал,

Как с грубыми людьми они немеют.

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