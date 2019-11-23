Аркадий Фомин: На Съезде «Единой России» приняты важные кадровые и стратегические решения

23 ноября в XIX Съезде «Единой России» приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев. Комментируя итоги, секретарь регионального отделения «Единой России», член Генсовета Аркадий Фомин отметил, что на съезде были приняты важные кадровые и стратегические решения, которые отвечают запросам общества и помогут партии и дальше сохранять политическое лидерство.

«Глава государства и председатель партии еще раз подчеркнули лидерские позиции «Единой России». Но лидерство — это не только большинство в представительных органах самоуправления, это, прежде всего, ответственность перед людьми. В обществе большой запрос на справедливость. И члены партии своей каждодневной работой должны добиваться справедливости, быть на стороне простых людей, вовремя реагировать на откровенную халтуру, бездействие, равнодушие и чванство», — отметил Фомин в комментарии представителям средств массовой информации.

Он добавил, что только личным примером каждый партиец может внести свой вклад в развитие конкретной территории и исправить ситуацию: «Каждый день нужно делать конкретные дела, чтобы изменить жизнь к лучшему. Только личным примером. Это наша работа и наша прямая обязанность».

По словам Аркадия Фомина, в работе партии и дальше будет уделяться внимание «первичкам», поддержке их инициатив. Так, в прошлом году два первичных отделения Рязанской области выиграли грант на реализацию своих проектов. Партия усилит работу по защите прав граждан. Теперь люди смогут обратиться за помощью в Правозащитный центр.

Аркадий Фомин подчеркнул, что при переформатировании работы «Единой России» учитывается мнение молодых лидеров: «Все больше молодежи приходит в партию. И речь идет не только об избирательных кампаниях. Молодые люди видят себя в социальных, патриотических проектах, волонтерской работе. Все эти направления поддерживает «Единая Россия». Молодежь слышат. И тому доказательство, в том числе, вхождение в состав Генсовета «Единой России» руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Артема Никитина».

Успех в последующих избирательных циклах лидер рязанских единороссов связывает с формированием Народной предвыборной программы, где каждый из жителей может увидеть себя.

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