Роботы в цехах «АМКи» похожи на киборгов

Агромолочный комбинат «Рязанский» давно и прочно завоевал репутацию одного из самых открытых предприятий в регионе. Завод уверен в качестве своей продукции, и ему нечего скрывать от посторонних глаз.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ С ПЕРВОГО КЛАССА

14 ноября коридоры агромолкомбината наводнила звонкая шумная публика. 33 ученика 2 «А» класса школы №39 пришли сюда на экскурсию, чтобы своими глазами увидеть, как делаются их любимые молочные продукты. А главное – узнать, кто такие молочники и чем примечательна их работа. Визит школьников на «АМКу» был не случаен. Дело в том, что классная руководительница Ирина Ивановна Куприянова, педагог с 38-летним стажем, вот уже много лет знакомит своих учеников с разными интересными профессиями, чтобы помочь им в будущем выбрать работу по душе. И действительно, немало ее воспитанников ныне трудятся по специальностям, с которыми впервые познакомились в рамках таких производственных экскурсий. Вот и очередной класс Ирины Ивановны продолжил заложенные педагогом добрые традиции. Ребята уже узнали, как работают коломенские пекари. Теперь настал черед рязанских молочников.

– Мы маленькие, наверное, поэтому нас мало куда пускают, – сетует Ирина Куприянова. – Я пыталась договориться об экскурсии на рязанские хлебозаводы, чтобы показать детям, как работают наши пекари, но отовсюду получила отказ. Искренне благодарна АМК «Рязанский», что откликнулся на мою просьбу и помог организовать эту замечательную экскурсию.

КАК МОЖНО БЫЛО ВСЕ ЭТО ПОСТРОИТЬ?!

Путешествие по цехам завода началось для юных собирателей профессий с конференц-зала, где ребят облачили в защитные шапочки и халаты. Экскурсию для детей проводила лично главный технолог предприятия Марина Улькина. Первая остановка – цех приемки молока. Здесь второклашки удивились виду вблизи огромных молоковозов и с интересом послушали, как аккуратно и стерильно молоко переливают из автоцистерн в резервуары предприятия.

Далее экскурсия переместилась в аппаратный цех, где происходит тепловая обработка молока, а оттуда – в цех розлива молока и кисломолочки. К тому времени скованные поначалу второклашки осмелели и стали одаривать главного технолога все большим количеством вопросов. Среди них были и такие, на которые не находилось что ответить: «Марина Анатольевна, как вы не путаетесь во всех этих комнатах?» или «Марина Анатольевна, а сколько стоит вся эта комната?»

Впервые в жизни увидев конвейерную ленту, ребята уперлись в нее взглядом, будто загипнотизированные. Один за другим провожали они в дальний путь аккуратные пакетики с кефиром.

– Похоже на багажную ленту в аэропорту, – делились впечатлением те, кто поопытнее.

Периодически то тут, то там слышались детские восклицания:

– Как можно было все это построить?!

– Построить и придумать! – дополняла детей учительница.

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ

Вконец осмелев, ребята перешли от слов к делу, приняв на себя роль инспекторов-добровольцев.

– У вас тут молоко пролилось! – спешил предупредить главного технолога ребенок.

– А тут лента остановилась! – в панике докладывал другой второклашка.

Марина Улькина успокоила ребят, что мытье резервуаров из-под молока и интервалы работы транспортеров – обычный производственный процесс.

Похоже на багажную ленту в аэропорту – делились впечатлениями второклассники. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Кстати, в цеху фасовки творога детям представился шанс показать себя. Второклашки дружно подрядились помогать упаковщице, снимая пакетики творога с транспортерной ленты и передавая ей в руки. Дело заладилось, процесс пошел еще быстрее. В итоге, ребят еле оторвали от конвейера, настолько они стремились помочь в упаковке любимого творога.

Но окончательно сразили ребят роботы-упаковщики, на их глазах сгибавшие пакеты мощными механическими тисками и наполнявшие их содержимым.

– Это киборги! – восхищались одни.

– Настоящие трансформеры! – вторили им другие.

В ходе экскурсии юным коллекционерам профессий удалось наконец-то повнимательнее рассмотреть самих себя.

– Ирина Ивановна, зачем на нас одели эти неудобные шапочки? – выразил общее мнение один из учеников.

– Наличие спецодежды – в том числе шапочек – на производстве, связанном с пищевыми продуктами – это обязательное требование санитарных правил. Оно помогает поддерживать гигиену на предприятии.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

По окончании экскурсии ребят ждал молочный ланч в конференц-зале, где каждый примерил на себя кресло генерального директора. Школьникам подали свежие вкусные булочки с начинкой и конечно всю палитру производимых на «АМКе» молочных напитков. Тут были и кефир, и йогурт, и ряженка, и снежок. Пиршество продолжалось почти полчаса. Ребята разошлись сытые, довольные и все – с белыми усами. Напоследок каждому вручили вкусный подарок – объемный пакет с продукцией АМК «Рязанский». А еще некоторые дети захватили с собой защитные шапочки.

Молочное застолье раззадорило у ребят аппетит. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

– Мы передадим их родителям. Чтобы волосы в домашнюю еду не попадали, – пообещали школьники.

С посещением завода тема молочного производства для учащихся 2 «А» класса не закончилась. Ребят ждет беседа, обмен впечатлениями на классном часе, а потом тематические задания по разным предметам. На рисовании второклашки попробуют изобразить увиденное в молочных цехах. На уроках технологии из пластилина и бумаги сделают поделки, посвященные производству молока. В дальнейшем, в рамках родительского собрания будет организована выставка рисунков и поделок. А сами второклашки примут участие в экологической акции по сбору и утилизации пластиковых крышек, в том числе от молочной продукции.

Каждому участнику экскурсии АМК «Рязанский» вручил вкусные подарки. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

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