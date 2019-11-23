В Рязани дважды кряду случился вселенский потоп в отдельно взятом доме

В двухэтажном стареньком доме под номером пять на Совхозной улице сделали капремонт кровли. Как – отдельный разговор. Жители, в большинстве своем – пожилые люди, обрадовались, что теперь с потолка капать не будет. Но как же глубоко они заблуждались! Сразу в шести квартирах случился настоящий потоп со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.

ПОТОП – ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

Это управляющая компания «Сервисный центр ЖКХ» преподнесла подарок ко Дню пуска отопления – есть в России такой неформальный праздник, полный неожиданностей. Чаще всего – не совсем приятных или совсем неприятных.

Жители теперь уже многострадального дома рассказывают о том, что в теплое время года прошел капитальный ремонт двускатной крыши. Да так, что со стороны чердака улицу видно в том месте, где должны быть закрыты примыкания снизу стальной кровли к стенам. В морозную погоду весь холодный воздух свободно будет проникать под крышу, и, стало быть, в квартиры. Фонд капремонта, тем не менее, работы принял.

А дальше началась подготовка к отопительному сезону. Судя по паспорту готовности, подписанному руководством УК «Сервисный центр ЖКХ», она прошла весьма успешно. И однажды тепло должно было появиться в квартирах. Но вместо этого случился настоящий потоп, принесший значительные повреждения практически всем восьми квартирам. Шесть из них пострадали сильнее всего.

Квартира Татьяны Букреевой располагается на первом этаже. Но от этого не легче – хлынувшие с чердака потоки горячей воды сделали свое дело.

– Одну комнату не используем вообще – тут дышать нечем, – рассказывает Татьяна Петровна, выступая в роли экскурсовода по собственной квартире. – Видите, обои все зеленые. Я начала их отрывать, и вместе с ним и начала отваливаться штукатурка.

– От нас отказался Андронов, ЖКХ-21, – поведала историю дома ее соседка сверху Лидия Ивановна. – Потом нами стал заниматься «Сервисный центр ЖКХ», которым руководит Киреева. Подошла осень, тепло дали в конце сентября, это было воскресенье – тут нас и затопило. Дом старый, трубы ветхие, они хотя бы проверили их. Как раньше это делали: приходили два слесаря, проверяли, спускали воздух. А эти сразу – ух! – таким напором дали горячую воду.

ПОТОП – ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Но даже после первого потопа руководство УК выводов не сделало. И случилось второе ЧП.

– Когда ремонтировали кровлю, рабочие, вероятно, прямо по трубам ходили – а они у нас, как и дом, старенькие. А воду горячую дали в воскресенье, никто перед этим ничего не проверял, сразу залило 6-ю,7-ю и 8-ю квартиры. И заодно под ними – видно, труба на чердаке уже была надломлена, – улыбаясь в усы, с иронией рассказывает житель пятой, боковой, квартиры Александр Неверов. – Нас не захватил первый потоп.

Но радоваться было рано. Александр Владимирович сам залез на чердак, а там, на трубе над его квартирой «хомут на хомуте». Он предупредил слесаря, что при повторной подаче ее может прорвать. Тот лишь отмахнулся. Мрачные прогнозы Неверова оказались пророческими – когда второй раз заполняли систему отопления, то обвалилась часть потолка и в его квартире. Да так, что соседку снизу, по ее словам, чуть «кондратий не хватил» – подумала, что стены дома складываются. По иронии, сами Неверовы в это время были на даче.

После второго потопа Неверов заколотил дыру в потолке фанерой.Фото: Павел АВЕРИН

ВЕРДИКТ ЭКСПЕРТОВ ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ В ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ

Одновременно с нами в доме появилась сотрудница «Утвержденной лаборатории судебной экспертизы» Светлана Копорева:

– Жилье, насколько я знаю, признано ветхим. Наружный капитальный ремонт стен не сделан, капремонт кровли проведен по бумагам. Капитальный ремонт инженерных коммуникаций не проводился. Что мы наблюдаем непосредственно в квартире? Мы видим отслоение штукатурки от дранки – это материал, на который она и кладется. Дом 1953 года постройки – тогда такая технология и применялась. Далее мы видим множественное разрушение штукатурки, подоконники отходят от несущей конструкции. Присутствуют следы гниения, и есть грибковые отложения на деревянных вспомогательных элементах.

После посещения этого «убитого» потопом дома мы отправились в Рязанскую единую ассоциацию потребителей (РЕАП) «Человек», к ее руководителю Олегу Попову. Наш диалог с ним может послужить руководством для тех, кто попал в подобную неприятную ситуацию.

– Жители этого дома пошли правильным путем: они обратились не к уважаемым мною депутатам, не к чиновникам, а к независимым строительным и товароведческим экспертам, – Олег Николаевич, как всегда, предельно конкретен. – В дальнейшем это поможет предъявить требования о полном возмещении ущерба – этот путь сокращает время и усилия людей по реализации своего законного права. Причем, в досудебном порядке – он очевиден.

После получения результатов экспертиз, если в досудебном порядке ущерб не возмещается, каждый вправе обратиться в суд. Причем, истец в данном случае от уплаты госпошлины освобождается. Кстати, можно будет обратиться за компенсацией морального вреда всем, кто зарегистрирован в каждой залитой квартире.

Есть еще один нюанс: УК может, ссылаясь на то, что дранка – декоративное покрытие, отказаться от возмещения ущерба. Однако коммунальщики лукавят, утверждает Олег Попов:

– Практика Верховного суда показывает, что это не так! Это покрытие защищает межэтажное перекрытие, являющееся в таком доме деревянным, от гниения и возгорания. Это – элемент межэтажного перекрытия, а не элемент декора, за который вы, как собственник, к примеру, за натяжной потолок, несете ответственность. Это – обман, когда вам отказывают в ремонте.

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ – НЕ ПРОСТО БУМАЖКА

В конкретном случае, по утверждению руководителя РЕАП «Человек», ответственность несет тот, кто подал воду в систему отопления; и при этом получил паспорт готовности системы отопления к отопительному сезону.

– Если в результате эксплуатации этих инженерных сетей был причинен ущерб имуществу тем, кто платит за содержание жилья, то они вправе, как к исполнителю услуги, предъявить требования по возмещению ущерба. Конкретизирую – по содержанию многоквартирного дома и коммунальной услуги системы отопления. То есть ответит тот, кто принимает деньги от населения за них.

Остается добавить, что в описываемом нами случае он известен – УК «Сервисный центр ЖКХ». И, если в досудебном порядке ущерб не будет возмещен, то последует череда, как минимум, из шести судебных заседаний.

И еще одна немаловажная деталь. Сам «Закон о защите прав потребителей» обязывает суд взыскивать штраф в размере 50% от всех присужденных сумм в пользу потребителя коммунальных услуг за нарушение порядка добровольного удовлетворения их требований. Очевидно, что досудебное требование в обязательном порядке должно быть передано исполнителю услуг. Для этого нужно зафиксировать само событие – в рассматриваемом нами случае в УК акты залития имеются.

– Неважно, что они пишут «нельзя обнаружить виновника» – это умышленно делают представители УК для того, чтобы уходить от ответственности, – подчеркивает подобную хитрость Попов. – Но даже в этом случае суд, видя, что потребитель в досудебном порядке требовал возмещение ущерба и расходов на экспертизу, все равно наложит штраф за нарушение добровольного порядка.

А вот так коммунальщики подкрепили трубы на чердаке.Фото: Павел АВЕРИН

Остается масса вопросов в этом случае. Первый – почему представители Фонда капремонта подписали акт выполненных работ подрядчику, не проверяя? Что, не видели «поддувало» изпод кровли? Второй – почему УК составила паспорт готовности к отопительному сезону формально? Третий – какова в этой ситуации роль жилищной инспекции: лишит ли она УК лицензии за столь вопиющие нарушения или пожурит по-свойски?

ВЫПИСКИ ИЗ «ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Пункт 3 ст. 14. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению исполнителем.

Пункт 5 ст. 14. Изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки товара (работы, услуги).

Статья 15. Компенсация морального вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.