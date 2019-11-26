Рязанский бизнес обсудил спорные вопросы о налогах, пенсиях и инвестициях

Чтобы разъяснить директорам, главным бухгалтерам и юристам различные нововведения и права бизнеса, в Прио-Внешторгбанк пришли начальники отделов налогообложения имущества и работы с налогоплательщиками областного УФНС Сергей Сухов и Алла Кондакова, а также начальники отделов рязанского отделения Пенсионного фонда Ольга Шершнева и Лидия Самохвалова.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ: К КОМУ ОТНОСЯТСЯ МЯГЧЕ, К КОМУ ЖЕСТЧЕ

Прежде всего, речь шла о нюансах, связанных с 4 имущественными налогами. Поскольку конференц-зал Прио-Внешторгбанка был заполнен представителями юридических лиц, то налога на имущество физических лиц касались вскользь – а в основном говорили о налоге на имущество организаций, земельном и транспортном налоге.

Подробно остановились на роли кадастровой стоимости объектов в исчислении налога на имущество, на письме минфина РФ, определяющем порядок установления ставок налога. Рассмотрели, как меняются обязательства налогоплательщиков, если им удалось оспорить кадастровую стоимость. Представители налоговых органов подчеркнули, что решение суда или специальной комиссии (которая теперь работает не при Росреестре, а при региональном министерстве имущественных и земельных отношений) имеет обратную силу, хотя и не более чем на 3 налоговых периода.

С интересом восприняли собравшиеся новость, что введено ограничение по росту налогов. Теперь он не может превышать 10%. Правда, имеется исключение: если ранее применялись понижающие коэффициенты, а затем они исчезли).

Новости по земельному налогу касались льгот для пенсионеров: у них 6 соток вообще освобождаются от земельного налога. А вот для перекупщиков условия стали жестче: с 2020 участки, купленные с целью застройки и перепродажи, будут облагаться по повышенной ставке.

По транспортному налогу в Рязанской области введена льгота для лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (то есть так называемых «предпенсионеров»). А вот физические лица, владеющие большегрузами, по сути, грузоперевозчики, лишатся некоторых льгот, которые имели раньше. За этот год транспортный налог они заплатят в полном размере.

Отдельно был рассмотрен вопрос, как налоговые органы работают с недоимками. Выступавшие советовали слушателям пользоваться интернет-сервисом «Прозрачный бизнес», который быстро определяет, не находится ли налогоплательщик в зоне риска.

В семинаре приняли участие представители почти полсотни предприятийФото: Владимир ФРОЛОВ

ПЕНСИИ И ИНВЕСТИЦИИ: НЕ УПУСТИТЬ ВЫГОДУ И НЕ ПОПАСТЬСЯ МОШЕННИКАМ

Отдельный интерес вызвало обсуждение нововведений в пенсионной сфере и ликбез по безопасным инвестициям. Самым актуальным вопросом пенсионных расчетов оказалось увеличение пенсионного возраста и связанные с этим особенности переходного периода, который продлится до 2028 года. Например, в первые 2 года «скачки» по продлению сроков трудовой деятельности будут неравномерными – в первый год 6 месяцев, во второй 18.

Есть и частные отличия. Например, прежним оставили возраст выхода на пенсию для живущих более 4 лет в чернобыльской зоне, а в Рязанской области таких населенных пунктов немало. Женщины, имеющие 37 лет, а мужчины 42 года стажа, смогут выйти на пенсию на 2 года раньше. Для многодетных матерей с 3 детьми возраст выхода на пенсию уменьшится на 3 года, с 4 детьми – на 4 года.

На семинаре обсудили категории граждан, которым будет увеличена пенсия – например, выплаты прибавляются тем, кто 30 лет отработал в сельской местности. Категория людей, названных условно «предпенсионерами», сможет получать вдвое большее пособие по безработице – 11 280 рублей.

Под конец обсудили способов защиты от мошенников, предлагающих «выгодно инвестировать» средства, а на самом деле изъять довольно нужные для рязанского бизнеса ресурсы, которые могли бы стать инвестициями в собственное дело. Представители предприятий узнали, по каким маркерам определять сомнительные проекты и куда обратиться за консультацией.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Роман Ганишин, председатель правления Прио-Внешторгбанка:

– Неделя с 25 ноября по 1 декабря была объявлена Центральным банком России неделей финансовой грамотности. Наверное, это очень хорошо, что мы именно в эту неделю проводим семинар для наших клиентов, углубляя их знания и тем самым повышая их конкурентоспособность. Такие встречи наш банк организует традиционно, мы будем этим заниматься и в дальнейшем.

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