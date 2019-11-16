Мониторинговая группа проверила реализацию нацпроектов в Рязанской области

Мониторинговая группа президиума Генерального совета партии «Единая Россия» за исполнением национальных проектов проверила объекты в Рязанской области. Представители верхней и нижней палаты парламента проконтролировали ход работ по четырем нацпроектам: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Демография», «Малое и среднее предпринимательство».

Руководитель мониторинговой группы, депутат Госдумы Денис Москвин обратил внимание на необходимость усилить разъяснительную работу с жителями, больше размещать информации о нацпроектах в информационном пространстве, в том числе на сайтах ответственных министерств и ведомств.

Капитальный ремонт автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» оценил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Владимир Афонский. Парламентарий осмотрел участки автодороги Чернобаево – Истье – автодорога М5 «Урал» и автодороги Акулово – Старожилово – Пронск в Старожиловском районе, а также объекты в Рязани.

Соблюдение сроков и качество проведенных работ на объектах по национальному проекту «Жилье и городская среда» проверили член Совета Федерации Игорь Морозов, депутаты Госдумы Денис Москвин и Александр Авдеев, заместитель руководителя ЦИК Максим Руднев. Члены мониторинговой группы посетили парк «Поляна Веры» в Рязанском районе, сквер имени Скобелева и дворовую территорию в областном центре.

Как отметил Москвин, программа формирования комфортной городской среды – это аккумулированные наказы, полученные в ходе федеральной избирательной кампании 2016 года.

«Появляются новые благоустроенные пространства, тем самым возрастает социальное самочувствие. Люди, зная информацию, что и где будет построено, могут планировать свою судьбу. Мнение граждан, их реакция, поддержка, а где-то и критика – это крайне важный инструмент для исполнительной власти, а для партии «Единой России» – базовый в оценке эффективности реализации нацпроектов», – сказал он.

Члены фракции «Единая Россия» в Госдуме Светлана Бессараб, Анна Кувычко и парламентарий от Рязанской области Елена Митина в ходе контроля за работой по нацпроектам «Образование» и «Демография» проинспектировали несколько объектов. В Пионерской школе Рыбновского района проведен капитальный ремонт. В детском саду №3 «Светлячок» благодаря строительству пристройки создано около 30 мест для детей в возрасте до трех лет. Также пристройка возведена в детском саду №146 города Рязани, что позволит посещать дошкольное учреждение дополнительно 80 малышам. Кроме этого, в областном центре парламентарии посетили площадку, на которой строится новая школа на 1100 мест. Образовательное заведение будет введено в эксплуатацию в следующем году.

Бессараб положительно оценила результаты региона по реализации национального проекта «Демография». Она подчеркнула, что на всех объектах были установлены информационные таблички. Также парламентарий отметила новые формы работы в сфере занятости населения и призвала региональные власти включиться в работу по реализации закона о самозанятых.

Кувычко отметила, что проблему нехватки мест в детских садах в регионе решают за счет строительства пристроек к существующим образовательным учреждениям. «Это хорошее решение с учетом нехватки места для строительства новых», – высказала свое мнение депутат Госдумы.

Также, по ее словам, Рязанская область входит в число регионов, где вопрос капитального ремонта школьных спортивных залов будет закрыт в ближайшее время. «Впечатляет, что за последние три года вы отремонтировали порядка 90 школьных спортзалов. Это очень хорошие показатели», – поделилась она.

С деятельностью рязанских ведущих предприятий познакомились руководитель аппарата комитета Совета Федерации по экономической политике Лариса Чухина и вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. Они посетили ООО «ТТМ-Центр», которое является крупнейшим производителем крупнотоннажных полуприцепов и изотермических автомобильных фургонов, ООО «Вулкан» – одно из ведущих предприятий по производству теплового оборудования, центр «Мой бизнес». Также мониторинговая группа узнала о новых формах работы регионального центра занятости населения и побывала в музее истории рязанского леденца. На встрече в ПАО «Приовнешторгбанк» обсудили вопросы финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

«Работа региона по повышению производительности труда на предприятиях, бережливому производству, поддержка экспорта и предпринимательства осуществляется в области на хорошем уровне, результативно, выполняются все обозначенные показатели», – отметила Блудян.

Гости внимательно изучали, что делается в нашем регионе

Член высшего совета партии, губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул, что по всем направлениям ведется ответственная работа единой командой – региональные органы власти, депутаты как областного, так и муниципального уровня, многоуровневый депутатский контроль за ходом эффективного исполнения нацпроектов.

«Мы стараемся максимально советоваться с жителями, учитывать их мнение по всем вопросам, они в большей степени знают, что нужно на той или иной территории, что хотят видеть у себя в микрорайоне, малом городе, селе», – уточнил глава региона.

Подводя итоги рабочего визита мониторинговой группы президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин подчеркнул, что депутатский корпус всегда опирается на мнение людей, поэтому многие объекты удалось выполнить в срок и качественно.

«Обратная связь от людей – это то, что позволяет нам оперативно реагировать на ситуацию, вовремя принимать организационные и управленческие решения. С ноября появился еще один канал для коммуникаций с жителями – сайт «Нацпроекты глазами людей». Рязанская область стала пилотным регионом, где этот портал был запущен. Мы уже принимаем обращения и предложения от граждан, и депутатский корпус активно включается», – заключил Фомин.

По итогам поездки мониторинговой группы в Рязанскую область будет подготовлен экспертный отчет с рекомендациями. Результаты будут представлены председателю партии, премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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