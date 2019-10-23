Каким лицом Рязани можно хвастаться и какого лица стыдиться

ПРЕДПИСАНИЯ И ШТРАФЫ: НАРАСТАЮЩИЕ ИТОГИ

Если у человека плохо выглядит лицо, это только его неприятности. Но если плохо выглядит лицо его дома, может прийти по почте официальная бумага… 10 октября городские административные комиссии отчитались, что с начала года за ненадлежащее состояние фасадов к ответственности привлечен 431 собственник здания. Заплатили они в общей сложности 754,7 тыс. руб. штрафов. Всем выданы предписания устранить замеченные нарушения.

Старинный фасад здания Дворянского собрания с гербами рязанских городовФото: Владимир ФРОЛОВ

За количеством выявленных нарушений можно проследить в течение всего года: на март 2019 года привлеченных к административной ответственности за фасады было 97 (и с них взыскали 109,5 тыс. руб.), а по отчету на 20 июля – уже более двух сотен (и сумма штрафов – 428 тыс. руб.). Таким образом, видно то, что экономисты и бухгалтеры называют «нарастающий итог».

ЖИЛЬЕ ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Фасады жилых домов ремонтируются за счет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, куда уже несколько лет делает отчисления подавляющее большинство рязанцев (отчет на 1 сентября сообщает о 86,77 % собираемости взносов). Для проведения ремонтных работ существует план-график на многие годы вперед – с ним можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта (fondkr62.ru).

Часто у домов, построенных более 100 лет назад, фасады норовят осыпаться. В июле 2019 года в очередной раз начал осыпаться фасад жилого дома, построенного в 1785 году на пересечении улиц Ленина и Свободы). С карнизов начали сыпаться камни, так что пришлось огораживать территорию. Между тем в 2016-2018 годах этот фасад был отремонтирован. Фонд капитального ремонта обязал подрядчика переделать свою работу.

КОГДА ВЛАСТИ КОНТРОЛИРУЮТ САМИ СЕБЯ

Десятки зданий в Рязани занимают государственные и муниципальные учреждения и предприятия. В этом случае за фасады отвечают сами власти.

Не все фасады на административных зданиях бывают красивыеФото: Владимир ФРОЛОВ

Например, в начале сентября на совещании в проектном офисе праздника «Новогодняя столица-2020» стало известно, что 10 млн руб. выделяется на ремонт фасада ДК «Приокский» на улице Октябрьской. Чуть позднее заключили контракт по ремонту фасада городской библиотеки им. С.А. Есенина на остановке «Улица Вокзальная» (за памятником Чумаковой) – почти на 2,95 млн руб.

Иногда государственные учреждения противятся фасадным работам. Например, Фонд капитального ремонта хотел взяться за дом № 10 на улице Циолковского – ставить железные стяжки внутри помещений. Но оказалось, что рабочих не готова пустить в свои помещения детская поликлиника. «Кто будет восстанавливать наши кабинеты и лаборатории, компенсирует нам ремонт?» – возмущаются медики.

Детская поликлиника согласна скорее на такой фасад, чем на ремонтные работы в кабинетахФото: Владимир ФРОЛОВ

Многие фасады в центре города принадлежат домам, внесенным в списки культурных и исторических памятников. За такими зданиями следят и надзорные органы, и активисты, которых зовут «градозащитниками». Летом 2019 года на улице Ленина рабочие при ремонте повредили фасад дома № 46 – построенной еще в XIX веке гостиницы Штейерта. В старые оконные проемы вставляли современные пластиковые окна – и сбили лепнину наличника. Полетели предписания. Пришлось приводить все в первоначальный вид.

ВРАГИ ФАСАДОВ – ХОЛОД И НАРКОТОРГОВЛЯ

Прошлой осенью «Комсомолка» описывала, как затягивались сроки капитального ремонта в разных домах Рязани. Крыши стояли «раскрытыми» уже после первого снега, на фасады штукатурка наносилась при нулевой, а то и минусовой температуре.

– Согласно строительным нормам, отделка фасадов должна вестись при температуре от +5 до +30 градусов, – разъясняет работавший раньше в рязанском строительстве Валерий Сегоровский. – Если есть веские основания работать в холод, надо использовать специальные присадки, иначе весной все отвалится.

На фасаде старого дома по ул. Ленина – вскрытые световые короба из-под бывшей рекламыФото: Владимир ФРОЛОВ

Внешнему виду рязанских домов сильно вредят наносимые на них граффити (если это, конечно, не заранее продуманное художественное оформление) и надписи. Причем если лет десять назад надписи были в основном дурацкие, сейчас они – «коммерческие». С января по сентябрь 2019 года силами управляющих компаний рязанского ЖКХ было ликвидировано более 1000 рекламных надписей с интернет-адресами продажи наркотиков. По многим надписям работает полиция. У нескольких домов (обычно там, где есть кооператив или ТСЖ) жильцы вывесили предупреждающие надписи: «Ведется видеонаблюдение: поймаем – посадим!».

ПЕРЕКРАШИВАЮТ, ЗАВЕШИВАЮТ РИСУНКАМИ, ПОДСВЕЧИВАЮТ

В последние годы то там, то здесь в Рязани происходит изменение внешнего вида фасадов – даже на центральных улицах.

Памятники истории и культуры в лучшем случае лишь перекрашивают. Например, в 2018-2019 годах впервые за полвека сменили свой цвет «дом Салтыкова-Щедрина», ставший музейным центром имени Солженицына (с зеленовато-салатового на желто-оранжевый), а также микробиологический корпус РязГМУ возле городского парка (с серого на персиковый).

Здание корпуса РязГМУ на улице Ленина перекрасили в персиковый цветФото: Владимир ФРОЛОВ

А вот в тех домах, которые в список памятников не включены, не запрещены и переделки. Обычно здесь идут по пути упрощения – убирают лишние карнизы, спиливают балкончики. Например, дом № 11 по улице Циолковского (угловой с улицей Новой) лишился башенок-украшений на крыше.

После ремонта фасада дом № 11 по улице Циолковского лишился башенок-украшений на крыше.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Все еще есть в центре города и дома, завешенные нарисованными фасадами: на Первомайском проспекте, улице Семинарской («дом Хвощинских»), на Соборной площади…

Некоторые фасады на полуразрушенных домах – нарисованныеФото: Владимир ФРОЛОВ

Европейское влияние заметно в появлении фасадов с огромными стеклянными поверхностями (на остановках транспорта «Прио-банк» и «Атрон-сити»). А с декабря 2017 года администрация Рязани начала реализовать программу так называемой архитектурной подсветки фасадов административных зданий. Тогда составили проекты на подсветку 50 строений, но хотели расширить программу еще на 350. Так что в ближайшие годы лицо Рязани продолжит меняться.

Стеклянный фасад, который сложно чистить и содержать – надо приглашать промышленных альпинистовиФото: Владимир ФРОЛОВ

СКАЗАНО!

– С рекламой на фасадах домов сейчас навели порядок. Но в остальном, особенно при утеплении квартир – это что-то! Один так утеплил, второй этак. Один покрасил в красный цвет, другой – в серый, третий – в зеленый. Не дома, а скворечники…

(Одно из выступлений на заседании в Рязанском горсовете, декабрь 2014 года).

МНЕНИЕ

Владимир Пономарев, проектировщик многоэтажных домов:

– В некоторых новых домах, которые строятся в Рязани, на фасадах совсем нет архитектурных излишеств: стеклянные панели и бетон. Рассчитывают на то, чтобы не могло случиться никаких аварий. Но они случаются: например, швы протекают после дождя. Или представьте себе, как трудно мыть стекло на высоте 70 метров. Впору «человека-паука» вызывать!

ЗАКОННО!

Согласно «Правилам благоустройства города Рязани», которые в новой редакции были утверждены 28 марта 2019 года, «владельцы зданий должны своевременно ремонтировать и красить здания, поддерживать в чистоте и исправном состоянии находящиеся на фасадах памятные доски, указатели улиц, номерные знаки и вывески».