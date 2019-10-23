Кипелов сыграл в Рязани с оркестром, а оркестр – без Кипелова

Хэви и классическая музыка, каким бы это ни казалось странным, - не просто похожие жанры, а близкие родственники. Кто только из звезд «тяжелой» сцены ни выступал с симфоническим оркестром – и ни разу академическое масло не испортило рокерскую кашу.

Правда, рязанцам услышать такой эксперимент в своем городе обычно не удается. «Ария» с оркестром «Глобалис» в 2017-2018 годах проехала мимо нашего города. Про визиты зарубежных гостей и говорить нечего. А все потому, что площадка, которая может принять такой концерт, в Рязани ровно одна – дворец спорта «Олимпийский». И это не лучшее место для музыки.

Из-за звука оценить ярославский оркестр смогли не все.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Пой с нами, пой вместо нас

Проблемы со звуком во дворце спорта – вечная и печальная тема. Но с оркестром больше нигде не разместиться, как ни крути. А филармония после событий середины «нулевых», когда заезжие фаны «Алисы» пожгли фаерами кресла, группы, тяжелее «Пикника» и «Чайфа», не очень-то жалует.

Уже за несколько недель до концерта некоторые робко спрашивали в соцсетях: мол, не будет ли по случаю оркестра хорошего звука? Другие отвечали: «Не будет, но идти все равно надо».

В итоге зрителей набралось больше двух тысяч – разных возрастов и социальных статусов: от детей до седовласых ровесников Кипелова, которые помнят «арийские» концерты в Рязани еще конца 80-х. Последние, конечно, рассчитывали услышать песни именно того периода. Ведь, как всем хорошо известно, «без Кипелова «Ария» уже не та».

Из «арийского» периода для концерта выбрали «Мертвую зону», «Потерянный рай», «Следуй за мной» и «Тореро».Фото: Виктор ГРАКОВ

Компанию группе составили музыканты Ярославского академического симфонического оркестра и вокальная группа камерного хора Рязанской филармонии. Выступление группы с такой поддержкой должно было приобрести поистине внушительный размах. Но увы, звук в «Олимпийском» взял свое.

В большинстве точек зала оркестр было слышно, только когда он играл сольно. Зато в эти моменты музыканты показывали себя во всей красе. На песне «Потерянный рай» группе дали отдохнуть: под звуки оркестра две тысячи зрителей с удовольствием спели про то, как «от края до края небо в огне сгорает». После чего оркестранты получили очередную порцию оваций. Интересно, за симфонию их хоть раз так благодарили?

Зал с удовольствием пел и с Кипеловым, и вместо него.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

От безумия через белый ад – к свободе

Сам Валерий Кипелов никаким проблемам со звуком неподвластен: его голос пробивается через любой саунд. Во вторник Кипелов был явно в голосе, в форме и в настроении. Ни секунды не стоял на месте и выпевал фирменные высокие ноты, вышибая из возрастных фанов ностальгическую слезу: «Во дает! Как в старые добрые…».

Материал для концерта выбрали в основном из первых двух альбомов группы и «арийского» периода. Из последней на данный момент пластинки «Звезды и кресты» в трек-лист попала лишь песня «Белый ад», вдохновленная рассказом Джека Лондона «Любовь к жизни». Из литераторов, кстати, вспомнили и Фридриха Ницше: о нем песня «Безумие». Нашли место и для довольно экзотического номера – кавер-версии на арию Надира из оперы Бизе «Ловцы жемчуга».

Бас-гитарист Алексей Харьков.Фото: Виктор ГРАКОВ

Ну и конечно, концерт не мог обойтись без Той Самой Песни. Ее приберегли на самый конец – и лучший финал трудно было бы придумать. Под ненадоедающий хит зрители на несколько минут освободились «от вражды и от молвы, от предсказанной судьбы» и всяческих земных оков вроде плохого звука и холодного пола «Олимпийского». Даже академическая вокальная группа не удержалась – и оттуда показались руки с пальцами «козой». Вот уж точно – песня на все времена.