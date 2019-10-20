Перо вместо гор – в Рязани пройдут бесплатные мастер-классы по современной каллиграфии

26 и 27 октября в 14 часов в музейно-выставочном центре имени Е.Н. Каширина «Фотодом» пройдут бесплатные мастер-классы художника-каллиграфа Романа Неофиди.

На практических занятиях, организованных при поддержке рязанского выпуска «Комсомолки», гости узнают о необычных инструментах, которые можно будет сделать своими руками и с их же помощью нарисовать свою первую работу.

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Роман Неофиди родом из Норильска, учился на горного инженера в «Норильском индустриальном институте», перешел на второй курс, но неожиданно для себя увлекся каллиграфией. В 2016-м купил перо, бросил вуз и в итоге в январе 2018 года перебрался с супругой в Москву. В столице наш герой продолжил рисование, но так как денег катастрофически не хватало, приходилось еще и подрабатывать. Приходилось быть официантом, грузчиком. Но в итоге благодаря упорству, целеустремленности и ежедневной работе к Роману стали поступать первые заказы.

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- После Москвы мы переехали на какое-то время в Краснодар, потом вернулись в столицу и уже с мая живем в Рязани. Здесь мы впервые побывали в прошлом году. Хоть это и была однодневная поездка, но нам очень понравилось, и мы с супругой решили остаться на какое-то время.

В Рязани Роман уже успел расписать стены одного из лаундж-баров, расположенных в центре города, а также заведения, славящегося кравтовыми напитками и концертами. Но в основном заказы поступают дистанционно и касаются дизайна логотипов, упаковок и даже татуировок.

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По мнению Романа, сегодня каллиграфия постепенно превращается в мейнстрим – практически в каждом городе есть бары, в оформлении которых применены приемы жанра:

- Но то, что касается дизайна, то каллиграфия всегда будет востребована, потому что шрифтовые логотипы нужны будут всегда. Но для того чтобы у тебя постоянно были заказы, необходимо приложить очень много усилий: развивать свое присутствие в социальных сетях, обновлять Инстаграм, все это отнимает очень много времени, но делать все это сегодня необходимо.

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Каллиграфия — это, конечно, в основном бумага, но в рамках формата альбомного листа Неофиди стало тесно, и он стал осваивать бетонные стены.

- Вначале у меня ничего не получалось, ведь это не просто рисование из баллона, здесь используются кисти и другая краска. Неопытному человеку сперва очень трудно рисовать на стенах, - продолжает рассказ Роман. – Кстати, в плане рисования на стенах я раскрылся именно в Рязани.

Для того чтобы не быть вандалом, Роман рисует на стенах заброшенных строений, причем не с наружи, а изнутри. По мнению художника, в век, когда практически у всех есть Инстаграм, достаточно, чтобы работу увидели в цифровом формате, а уже когда она понравилась, ее можно посмотреть в живую.

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- Мне достаточно просто найти комфортное место, которое я могу расписать, сфотографировать и унести это собой. А что потом будет с моей работой, мне не особенно важно. Я спокойно ее отпускаю и, если она живет какое-то время, то хорошо, если же нет, ничего страшного.

На свои мастер-классы Роман приглашает людей любых возрастов, желающих узнать больше о каллиграфии. Количество мест ограничено. Записаться можно по ссылке.

Встречи пройдут 26 и 27 октября в 14.00 по адресу: улица Почтовая, 58 - музейно-выставочный центр имени Е.Н. Каширина «Фотодом».