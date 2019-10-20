Нашумевший спектакль по Хармсу показал, что такое настоящий сюр

18 октября театралы Рязани увидели неоднозначный спектакль «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи» в постановке петербургского режиссера Руслана Кудашова. А порадовал зрителей гастролирующий Красноярский театр кукол, за плечами которого более 400 постановок и 80-летний опыт работы. Громкий титул призера «Золотой маски-2017» (номинировался в трех категориях, как лучший кукольный спектакль, лучшая работа режиссера и художника) ожидаемо собрал аншлаг.

Зрителям представили настоящий калейдоскоп из произведений Даниила Хармса: «Начало очень хорошего летнего дня», «Праздник», «О явлениях и существованиях», «Что теперь продают в магазинах», «Постоянство веселья и грязи», «Кассирша», «Анекдоты из жизни Пушкина».

Сторонники Гоголя атакуют анекдотами о Пушкине. Фото: Марина Романенко.

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ – ЛЮДИ, КУКЛЫ, ПИРАМИДЫ

Куклы выполнены в разной стилистике. Одиночные куклы — бумажные, гротескно нарисованные, будто с плакатов-карикатур, изображающие пролетариат и рабочих. Куклы-толпа (два лагеря поклонников писателей, обыватели). Более духовные личности показаны куклами-марионетками. Например, кукла Хармс, крылатые Пушкин и Гоголь, фея Хармса с ярко-рыжими волосами. Кроме того, играли актеры-люди. В коллективных сценках они демонстративно выпивали на сцене водку, смачно закусывая хрустящими маринованными огурцами, задумчиво прохаживались по сцене в образе Хармсов с трубками в зубах. Самое зрелищное и абсурдное – танец и построение спортивных человеческих пирамид а-ля из 20-х годов, с перебинтованными головами и торчащими из них кирпичами.

Сценка о культуре пития с закуской малосольными огурчиками. Фото: Марина Романенко.

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЙ И РАЗМЫШЛЕНИЙ

Все действие проходило в обрамлении старого, запыленного окна с разбитыми и выпавшими кусочками стекол. На представленные бытовые, революционные, философские сценки, доведенные до абсурда, наряду со зрителями смотрел Хармс-марионетка. Сидя на отшибе окна, он комментировал, удивлялся, читал стихи. Другие «ведущие» - куклы Пушкина и Гоголя, отстаивают свои убеждения. За спинами кумиров стояло по кукле-толпе. Они, как на митинге или выборах, рассказывали порочащие и нелепые анекдоты друг против друга. Пушкин, оказывается, любит кидаться камнями и постоянно падает со стула, как и его сын.

Мастерски сыгранная неприглядная сцена о «спиртозе» и бытии. Фото Марины Романенко.

По-настоящему драматически изящно сыграна такая неприглядная сценка, как муки пролетария со «спиртозой» и желанием «поскорее бы выпить». Герой еле сдерживается, но принуждает себя следовать строгому голосу автора, как и в какой последовательности надо действовать – посмотреть, понюхать содержимое бутылки, ощутить вакуум за спиной и пустоту вокруг. Он согласен с тем, что его самого не существует, но бутылка для него точно материальная и вызывает вопросы бытия.

Сценка о культуре пития с закуской малосольными огурчиками. Фото Марины Романенко.

Забавно выглядела сцена по рассказу «Что теперь продают в магазинах». В ней два друга раздули ссору из-за недоразумения, и огромный огурец стал орудием убийства. Потом огурец превратился в гигантский, и с него велся артобстрел Зимнего дворца. При этом и про легендарный крейсер «Аврора» не забыли, и он красовался в виде алой шляпы на голове революционно настроенного актера, горячо призывающего зрителей:

— На баррикады все пойдем!

Потом, голосом более задумчивым:

— Покалечимся и умрем!

Для аранжировки подобраны композиции Шевчука и группы ДДТ «Вальс» и «О! Фортуна!» Кармина бурана. Слова Шевчука точно характеризуют отношение Хармса к абсурду жизни, он хочет «выбраться на волю сквозь миражи и увидеть свои роды, лежа в траве».

Прокламации с «Авророй» на голове. Фото Марины Романенко.

О ЧЕМ ПОДНЯТАЯ ПЫЛЬ?

Герой писателя рассказывает о том, что «поднял пыль», но его не понимают и он бежит прочь от детей, старух, ото всех. С каждым повторным разом прочтения появляются новые подробности убегания, все более зловещие и страшные, пока, наконец, «могучий воздух не остановил его сердце». Приходит сочувствие и понимание, что все дурашливые и доведенные до абсурда ситуации – попытка увидеть самого человека и его внутренние переживания.

Хармс в размышлении о литературе.

В рассказе «Кассирша» так увлеклись выяснением, кто выполняет нужные функции в кооперативе, что даже смерть не идет в расчет и милиционеры забирают не умершую, а именно кассиршу. Когда в голову человеку попадает и застревает кирпич, герой просит не обращать внимания на него самого, на человека, все внимание – кирпичу. Он говорит об этом спокойно, вытирая с лица кровь и мозги. Ведь с камушком вместо глаза у него такая же история случилась - и ничего, нормально живется.

ПОСЛЕВКУСИЕ

Зрители смотрели увлеченно, многие фотографировали и записывали на видео – на такой необычный спектакль еще нужно попасть! Мнения озвучивали разные, но все со знаком плюс.

В основном спектаклем заинтересовались зрители молодого и среднего возраста. В афише указано ограничение про 18+, спектакль заявлен только для взрослых.

В качестве комментария спектакля молодой человек с бородой, татуировками и бритым черепом с полным одобрением поднял вверх большой палец. Особенно его впечатлил «трэш с зеленым Сталиным». На каверзный вопрос читал ли он произведения Хармса, даже немного оскорбился и сказал:

— Конечно! Я же культурный человек!

Неожиданный режиссерский ход и в финале сценки умершая кассирша превращается...в Сталина. Фото Марины Романенко.

Девушка Анна, чуть постарше, одетая в классику и явно имеющая представление о писателе, охотно поделилась впечатлениями:

— Считаю, что в спектакле показан маленький человечек, который потерялся в абсурде реальной жизни. Он видит бардак, но верит, что в конце человека всегда ждет любовь, каждому суждена его собственная фея с рыжими волосами.

В фойе элегантная зрительница Татьяна, наоборот, уверяла, что большинство молодежи понятия не имеют, кто такой Хармс, и пришли просто на нашумевший спектакль. Например, знакомые в ответ на предложение сходить на спектакль задавали вопрос: «А это кто?» Она увидела Хармса «в очень хорошем исполнении». Режиссер с таким именем не мог поставить его плохо. Не все могут понять и принять Хармса, но захватывает он всех.

Хармс был прав, все внимание направлено на кирпичи, а не на чувства человека. Фото Марины Романенко.

Послевкусие и правда у каждого свои. Кто-то, уйдя со спектакля, думает, что победила любовь. Другой увидит карикатуру на быт и людскую тупость. Кто-то почешет в затылке – не понять этого «гения» и выпьет «спиртозы» в память о Хармсе. Но, скорее всего, такие люди не ходят на спектакли и не интересуются театром абсурда.