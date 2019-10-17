Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: Мы стараемся идти навстречу своему клиенту во всех его разумных пожеланиях

Пока еще застройщики завершают свои объекты по старым правилам на деньги дольщиков, но новые дома будут строиться уже за счет банковских кредитов в рамках проектного финансирования. И квартиры в них будут стоить совсем других денег. О том, как уже изменился рынок новостроек и чего ждать рязанцам, планирующим в скором времени покупку жилья, нам рассказал генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

«РЫНОК ПОЙДЕТ ПО ГОЛОВАМ»

– Как изменился, по вашим наблюдениям, за последние месяцы после вступления в силу поправок в закон о долевом участии рынок новостроек?

– Рынок меняется ежемесячно. И, к сожалению, нельзя сказать, что эти изменения в лучшую для нас как девелоперов сторону – реформирование сферы дает о себе знать. В чем это проявляется? На сегодняшний момент рынок новостроек в Рязани представлен только проектами, которые достраиваются по так называемым старым правилам, то есть прошли процедуру согласования на соответствие критериям – это не менее 30 % средней готовности и не менее 10 % реализованных квартир в жилом комплексе. Проектного финансирования на сегодняшний день в Рязани нет. Ни один проект еще не проходил аккредитацию в банках, и в ближайшее время – я имею в виду перспективу 2019 года – с вероятностью на 90 % таких проектов в городе не появится. Это означает только одно: ежемесячно объем предложений на рынке новостроек сокращается минимум на 500 квартир. И если на начало года мы могли говорить о 15 тысячах квартир в новостройках, которые предлагались рязанцам, то сейчас уже речь идет о менее чем 10 тысячах. И чем дальше, тем сильнее будет сужаться рынок.

– А кажется, что во всех районах города крутятся краны, да и народ сетует, что у нас застраивается каждый клочок земли…

– …но это еще не значит, что в этих жилых комплексах еще можно что-то купить. Как правило, ликвидные квартиры – одно-двухкомнатные – уже распроданы, например, остаются дорогостоящие трехкомнатные. Поэтому мы предполагаем, что дальше рынок пойдет по головам. Самые слабые, кто не смог свои проекты либо реализовать по старым правилам, либо получить проектное финансирование, будут их сворачивать и продавать более сильным игрокам. Вот закономерный итог реформирования, которое было запущено полтора года назад. Что касается нас, то на сегодняшний момент на все проекты, которые мы хотели запустить, получены заключения – они имеют высокую степень готовности и соответствуют всем критериям, чтобы мы могли свободно, без привлечения банковских кредитов реализовывать наши квартиры.

– Можно ли говорить о перераспределении первичного рынка между более сильными и опытными игроками?

– О том, что произошло явное перераспределение, я бы пока не говорил. Те проекты, которые были на стадии реализации у небольших застройщиков – что возводят 1-2 дома – в принципе имеют строительный цикл до конца 2019 года – середины 2020. Они будут завершены, но, скорее всего, новых проектов у застройщиков, которые строят менее двух жилых комплексов единовременно, на мой взгляд, уже не будет. Поэтому перераспределение и реализация невостребованных площадок в пользу оставшихся строительных компаний – это вопрос недалекого будущего. Уже к середине 2020 года мы будем понимать, насколько рынок трансформируется, кто с этого рынка уйдет, а кто останется и какой объем новостроек будет представлен. Но, повторюсь, рынок однозначно сузится процентов на 30-40.

– Если уменьшается предложение, а спрос остается на том же уровне, нам ждать роста цен?

– В 2019 году мы видим, что цены на квадратный метр новостройки растут, и растут не из-за спекуляции застройщиков на реформировании, а по объективным причинам. Это и увеличение стоимости строительных материалов, и работа по ускоренным темпам строительства объектов, чтобы соответствовать критериям, и нестабильность курса доллара и евро, и рост налоговой нагрузки и акцизов на топливо. В процентном соотношении мы фиксируем увеличение стоимости квадратного метра по нашим объектам начиная с 1 января по 1 октября в среднем на 7 %. Но это далеко не предел. До конца этого года они в любом случае будут еще расти. Потому что, с одной стороны, уменьшается объем предложений на рынке, а с другой – ежемесячно растет себестоимость строительства.

Портрет покупателя очень сильно меняется – человек начинает более детально и скрупулезно подходить ко всем мелочам, начиная от планировочных решений и оборудования, установленного в квартире, до благоустройства и инфраструктуры.

«ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ НОВОСТРОЕК МЕНЯЕТСЯ»

– Покупатели в этой ситуации стали более активными или заняли выжидательную позицию?

– О том, что покупательский спрос низкий, я бы не сказал. Но и ажиотажа на рынке новостроек тоже нет. Покупатели ведут себя достаточно спокойно, потому что приобретение квартиры, как правило, планируется заранее. В связи с тем, что сегодня уже практически не существует низких цен на старте, мы фиксируем такое неприятное для нас явление, как вырождение класса инвесторов – тех людей, которые приобретали квартиры на начальной стадии строительства по одним ценам и ближе к сдаче проекта реализовывали их уже по другим ценовым ориентирам. За счет этого удавалось заработать достаточно неплохие деньги, выше, чем доходность по вкладам в банке. Сейчас клиентов, которые покупают 4-5 и более квартир, у нас практически нет. То есть сегодня новостройки приобретают преимущественно те люди, которые планируют в них жить. Это накладывает отпечаток на время принятия решения в выборе квартир. Портрет покупателя очень сильно меняется – человек начинает более детально и скрупулезно подходить ко всем мелочам, начиная от планировочных решений и оборудования, установленного в квартире, до благоустройства, инфраструктуры и транспортной доступности. На каждую сделку нам теперь требуется больше времени, но мы справляемся.

– Отслеживаете ли вы клиентов, которые селятся в ваших домах семьями: бабушки-дедушки в одной квартире, дети – в другой, внукам – третью покупают? Предусмотрены ли для них какие-то преференции?

– Люди, которые покупают уже не первый объект в ГК «ЕДИНСТВО», составляют порядке 40 % из всего объема покупателей. И мы со своей стороны отслеживаем, и они сами нам говорят, что не в первый раз приобретают у нас жилье. Мы им можем предложить индивидуальные условия по рассрочке, дополнительные бонусы в ценовой политике. Часто бывает, что приходит пара и покупает квартиру для себя, а через месяц еще одну для родителей. Такую ситуацию, когда семья начинает концентрироваться в одном месте, мы наблюдаем достаточно часто. Компактное проживание, с одной стороны, плодотворно влияет на развитие города в целом, потому что люди затрачивают меньше времени на то, чтобы добраться из одного конца города в другой к своим родным. С другой стороны, это повышает привлекательность жилого комплекса. Ведь, согласитесь, лучше, когда квартиры покупают для семейного проживания, а не для сдачи в наем.

– Насколько я знаю, вы своих клиентов не только скидками на жилье балуете, но и включаете их в свою внутреннюю бонусную систему. Можно о ней поподробнее рассказать?

– Дисконтная система «Вместе» ГК «ЕДИНСТВО» развивается уже более восьми лет. Последние три года все стало динамичнее, за счет того, что мы стали привлекать новых партнеров для участия в этой программе и отладили логистику прохождения клиента от получения карточки в нашем офисе до прихода к нашим партнерам. Суть программы проста – покупатель любого нашего объекта недвижимости становится участником дисконтной системы «Вместе», то есть ему по итогам заключения сделки выдается номерная карточка. На нашем сайте можно ознакомиться со всеми партнерами – на сегодняшний день их более 50, которые участвуют в этой дисконтной системе и предоставляют скидки, бонусы, дополнительные услуги, которые ставят наших клиентов в более привилегированные условия. Еще несколько лет назад люди относились к этим карточкам несерьезно, получили и забыли, то сейчас участились звонки от клиентов с уточняющими вопросами, просьбами восстановить потерянную карту. Мы видим, что продукт востребован среди покупателей. И постпродажный сервис становится для нас достаточно интересным имиджевым проектом. Программу мы будем расширять за счет привлечения новых партнеров, и я надеюсь, что она будет приятным бонусом для людей.

Если в первые годы мы активно самостоятельно обзванивали крупные организации, предлагали сотрудничество, то сейчас эта работа превратилась в дорогу с двусторонним движением. Большое количество организаций и фирм обращаются с предложением войти в нашу дисконтную систему, поскольку их прямые конкуренты уже сотрудничают с нами, и они видят, что это дает эффект. И я не исключаю, что в ближайшее время мы доведем количество партнеров до ста и более. Мы открыты для любого направления бизнеса, и участие в программе для предпринимателей является абсолютно бесплатным.

Все жилые комплексы, которые строит ГК «ЕДИНСТВО», нельзя встретить нигде в России – они уникальны.

«В КВАРТАЛЕ ЧЕЛОВЕК ПОКУПАЕТ НЕ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ»

– Сейчас в моду вошла квартальная застройка. Чем это выгодно застройщикам и покупателям жилья?

– Это интересно тем, что при реализации комплексной застройки покупатель имеет представление, где и что будет располагаться: где паркинг, где детский сад и школа. Он видит уже реализованный проект и понимает, как будет выглядеть его объект. При проведении комплексной застройки учитываются очень многие нюансы: парковочные места, нежилые помещения на первых этажах, выделяются места под детские садики и школы, под амбулаторию и кабинеты врачей общей практики. Мы хотим, чтобы в микрорайоне жизнь имела некий замкнутый автономный цикл, поэтому, приобретая в таком квартале жилье, человек понимает, что он покупает не только квадратные метры, но некий закрытый образ жизни, который позволит ему, не выходя за пределы квартала, обеспечить все свои потребности.

А еще это более широкие проезды во дворах, более современные нормы проектирования. То есть по сравнению с точечной застройкой пространства для жизни в квартале получается гораздо больше.

– Недавно в домах включили отопление, и вновь началась дискуссия вокруг того, каким все-таки должно быть отопление в домах – индивидуальное или центральное. С одной стороны, жильцам удобно самим регулировать уровень обогрева помещения, а с другой – газовый котел вызывает у многих людей страх.

– Я могу сказать с точки зрения покупательского спроса. Поверьте мне, в Рязани дома с индивидуальным отоплением продаются гораздо лучше. И каких-то опасений со стороны клиентов я не слышал. Эхо 2010 года, когда в ноябре в жилых домах было холодно, до сих пор дает о себе знать. И квартиры с газовым котлом, который ты можешь настроить в соответствии со своими запросами, более востребованы. И, кстати, при всех прочих равных стоимость коммунальных услуг в домах с центральным отоплением выше, чем там, где установлен индивидуальный котел. И это в итоге влияет на цену за квартиру.

– А в Рязани есть дома, где вместо газовых электрические плиты. Есть ли у нас спрос на них?

– На самом деле мы не проектируем дома с возможностью установки электрических плит. Но согласно нормативам, если в доме есть квартиры-студии, то в них нельзя устанавливать газовую плиту. Поэтому если мы строим дома с наличием студий, то там в обязательном порядке проектируется возможность установки электрических плит.

Уважение к своим клиентам, соблюдение сроков и высокое качество – три слагаемых успешной работы строительной компании, убежден Антон Воробьев.

«ОБЪЕМ СДАННОГО ЖИЛЬЯ БУДЕТ НА УРОВНЕ 2019 ГОДА»

– Какие проекты сейчас у вас на этапе сдачи? И какие будут заложены в ближайшее время?

– До конца этого года мы закончим строительство таких жилых комплексов, как «Триколор» и «Современник». На сегодняшний день мы уже сдали более ста тысяч квадратных метров, до конца года объем ввода жилья ГК «ЕДИНСТВО» составит порядка 140 тысяч кв. м. В начале 2020 года мы также планируем сдать порядка 6-7 жилых комплексов. Из новых объектов у нас в ближайшее время появится вторая очередь ЖК «Правый берег», и он уже будет строиться и продаваться по проектному финансированию. В новом году объем сданного жилья будет на уровне 2019 года. Сегодня потолок, на который надо ориентироваться – это 150-170 тысяч кв. м. В этом случае мы не перегреваем рынок, и новостройки будут востребованы. Ставить себе амбициозные планы ввести 200-300 тысяч кв. м. жилья – это неверное стратегическое планирование бизнеса. Такой объем рынок Рязани просто не переварит.

– Названия ваших жилых комплексов всегда оригинальны и часто носят имена наших знаменитых земляков. Чьими именами вы бы еще хотели назвать свои дома?

– Предварительный перечень наименований жилых комплексов у нас, конечно, есть. Но я до окончания проектирования и объявления в продажу объектов не стал бы озвучивать его. Понимаете, название может поменяться в последний момент, потому что это не просто громкое слово, это целая концепция, которая за счет имени раскрывает суть объекта. То есть, например, жилой комплекс «Чапаев» у нас ассоциируется не с Василием Ивановичем Чапаевым, героем Гражданской войны, а с локацией объекта.

«КАЖДЫЙ НАШ ПРОЕКТ УНИКАЛЕН»

– Когда вы проектируете свои объекты, выбираете концепции, берете в расчет европейский или американский опыт? Может быть, есть амбициозная мечта – построить дом-копию какого-нибудь известного мирового здания?

– Изначально мы берем за основу место, где планируется строительство, изучаем среду. Затем с учетом плотности застройки выбирается концепция: будет ли кирпичный или монолитный дом, какова этажность. Исходя из этого рисуется эскиз. А потом появляются планировочные решения. Сказать, что за основу берутся какие-то известные здания за рубежом, в Москве, Санкт-Петербурге, нельзя. Определенные архитектурные моменты берутся, но каждый наш проект индивидуален. Если слепо брать западноевропейский проект и насаживать его в Рязани, не факт, что он приживется. Но и глупо отказываться от каких-то передовых идей, например, популярных в Европе смарт-планировок. Спустя пять лет их использования люди начали понимать преимущество таких решений и стали относиться к ним с большим интересом. Оттуда же, из Европы, к нам пришли панорамные окна и террасы. К террасам наши люди пока что относятся настороженно. Считают так: если у меня будет терраса на нижнем этаже, то мне на нее будут кидать сверху мусор, только потому что я смог купить себе такую, а другой – нет. В целом каждый жилой комплекс, который строится в Рязани, нельзя встретить нигде в России. Любой покупатель может сказать, что он живет в доме, созданном по индивидуальному проекту.

– ГК «ЕДИНСТВО» – успешная и солидная компания, которой доверяют. Откройте секрет, какую философию должен исповедовать застройщик, чтобы его бизнес, с одной стороны, был прибыльным, а с другой – пользовался лояльностью жителей того региона, где она работает?

– Уважение к своим клиентам, соблюдение сроков и высокое качество – вот три слагаемых успешной работы строительной компании. Во-первых, уважать покупателей и их пожелания, не обманывать доверия: продавать не воздушные замки, а реальные проекты, которые соответствуют ожиданиям выбравших их людей. Во-вторых, максимально в срок выполнять принятые на себя обязательства: если заявлено, что в 2020 году человек сможет въехать в свою новую квартиру, то он должен получить ее в этом году. В-третьих, неустанно следить за качеством: если мы гарантируем, что в течение пяти лет любые конструктивные недостатки мы исправляем за свой счет, то так оно и есть. Мы стараемся идти навстречу своему клиенту во всех его разумных пожеланиях.

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*По данным Единого реестра застройщиков группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в топ-30 застройщиков РФ, занимая 28-е место (по данным ЕРЗ на 1.10.19). Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.

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