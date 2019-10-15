Сила Мельпомены. Арии можно петь даже со сломанной ногой, сидя верхом на декорациях

На региональном театральном фестивале «Зеркало сцены» критики из Москвы и Санкт-Петербурга щедро оценили спектакль рязанского музыкального театра «Средство Макропулоса». Постановка Антона Лободаева взяла премии в трех номинациях: лучшая женская роль, лучшая роль второго плана и специальная премия жюри за мужской ансамбль. «Комсомолка» не могла не заинтересоваться этим культурным событием, и побывала на спектакле. Как оказалось, не зря.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ А, В ИЛИ С

Перед началом спектакля главный балетмейстер Музыкального театра Александр Сапрунов отметил в коротком интервью, что спектакль не совсем обычный: одновременно под хор и постановочный балетный танец герои расследуют «темное прошлое» главной героини.

— Наши артисты – просто «золотые кадры». Они добились такого уровня мастерства, что участники хора не только ожидаемо профессионально поют, но и не менее профессионально танцуют, исполняют роли второго и третьего плана, причем даже с текстом, — рассказывает балетмейстер. — Для этого спектакля мы придумали нетипичные приемы смены декораций, а роль главной героини в одной сцене играют несколько актрис.

Главный балетмейстер театра Александр Сапрунов рассказывает о секретах постановки спектакля. Фото Галины Зиминой.

— А если возникнут форс-мажорные ситуации, какие-то неожиданности по ходу спектакля?

— Мы настолько тщательно все репетируем и предусматриваем, что планируем несколько вариантов развития сюжета. У нас всегда есть не только запасной план В, но и С.

НАСКОЛЬКО СЛАДОК ИЗЮМ СПЕКТАКЛЯ?

Несмотря на то, что спектакль «Средство Макропулоса» идет с 22 марта - в зале аншлаг. Слова Александра Сапрунова подтвердились, декорации сменялись очень деликатно. Происходило это, как правило, во время отдельных танцевальных мини-сценок, но совсем не в ущерб общей канве спектакля.

Роль главной героини распределена многопланово – солистка поет арию, и в этот момент на сцене ее изображает артистка балета. А когда приходит время воспоминаний, героиню играют две актрисы с разных сторон зеркала. Необычно, но гармонично и все понятно.

Сцена соблазнения в исполнении Ирины Маненковой и Антона Байбакова. Фото Галины Зиминой.

Спектакль не представляет собой традиционный мюзикл, в нем изящно и логично переплетены драматические тексты, зажигательные танцы и арии солистов. В основе сюжета детектив и мистика, поэтому зрители не только сочувствуют героям, но и пытаются разгадать загадку.

Глядя на игру актеров, соглашаешься с жюри театрального конкурса. Игра захватывает, а сюжет интригует. Солистка Ирина Маненкова, кстати, впервые играющая драматическую роль, «держит зал», ее коллеги на высоте, и ни в чем не уступают. Актриса Юлия Бычкова настолько искренне изображает свою героиню, что награду на лучшую роль второго плана оправдывает полностью.

ПОЧЕМУ ПРИМАДОННА В НЕПОДХОДЯЩИХ ТУФЕЛЬКАХ?

Костюмы хорошо продуманы, уместны и отражают характеры героев, но сидящих на первых рядах зрителей может удивить несоответствие одной детали. На фоне шикарных (героиня по сюжету – примадонна и знаменитость) нарядов немного странно выглядела обувь актрисы на плоской подошве. Как выяснилось, Ирина после травмы, сломала ногу прямо на сцене, неудачно станцевав несколько месяцев назад. Но «песню нельзя не допеть» как сказала сама актриса, и в финале ее выкатили на декорации, заботливо поддерживая. Сейчас она восстановилась, даже танцует, но аккуратно и в удобной обуви.

Фото Галины Зиминой.

АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ…

После спектакля зрители стоя благодарили артистов за игру и дарили им цветы.

Позже Ирина Маненкова рассказала в небольшом интервью о характере своей героини.

— Это сильная, взбалмошная, чувственная примадонна, обладающая страшной и удивительной тайной, — говорит актриса. — Финальная песня драматическая, но очень хотелось сделать ее жизнеутверждающей и вдохновляющей. Получилось или нет – решать нашим любимым неравнодушным зрителям.

КСТАТИ

Спектакль «Средство Макропулоса» идет до 10 ноября. Билеты можно приобрести в кассах театра, в электронном виде через официальный сайт и через официальных распространителей.

Студентка МГИКа Валерия Помыкалова в рамках проекта фотографирует зрителей.

В ТЕМУ

Перед спектаклем в холле театра внимание привлекали две девушки с фотоаппаратом. Они встречали зрителей, о чем-то беседовали, затем фотографировали их. Выяснилось, это студентки филиала Московского государственного института культуры Валерия Помыкалова и Дарья Сандрова. Таким образом они привлекали внимание общественности к проблеме закрытия института. Работали девушки в рамках проекта театра «Наш зритель», благодаря которому можно бесплатно воспользоваться их услугами фотографов. После спектакля любой желающий может на сайте театра найти свое фото.