Дети Вячеслава Бутусова снялись в клипе к его дню рождения

Сегодня, 15 октября, день рождения Вячеслава Бутусова — ему исполняется 58 лет. Специально к этой дате приурочена презентация клипа на песню «Осень пануе», которую музыкант спел совместно со своим другом Юрием Шевчуком.

- Мое мнение будет не совсем честным, потому что речь идет о моем папе, - говорит мне 14-летний Даниил Бутусов. - Но, с другой стороны, кто у нас легенды рока? Шевчук, Гребенщиков, Кинчев и Бутусов. Достаточно частое явление, что поклонники Гребенщикова, например, любят и Бутусова. Это одна питерская команда, все эти музыканты начинали приблизительно в одно время.

- А сам слушаешь песни отца? Только честно!

- Безусловно, я слушаю, совершенно честно. Очень многие песни мне действительно очень нравятся. Когда у меня есть свободное время, я люблю ездить с ним на гастроли — сижу и слушаю на концертах. Этим летом, например, мы были в Крыму, на Кавказе, в Сочи. Мне очень понравился фестиваль «Таврида». Мы там познакомились с Михалковым.

- Так втянешься и тоже в музыканты пойдешь...

- Я очень горжусь своим отцом, и во мне тоже есть творческие нотки. Но чтобы петь-играть-сочинять — нет! Это не мое. Я сейчас учусь играть на пианино, но знали бы вы, как я отвратительно пою...

Кстати, Вячеслав Бутусов, будучи человеком мудрым и рассудительным, на сына с выбором профессии не давит:

- У Даниила в хорошем смысле прагматичный подход, он занимается музыкой исключительно для самосовершенствования, - рассказал Вячеслав.

Даниил хоть и считает, что похож на отца в основном только внешне, многие черты характера Вячеслава Геннадьевича ему, несомненно, передались. Прежде всего, внутренняя собранность и строгость к себе, серьезный и ответственный подход к делу, которым в данный момент занимаешься — будь то интервью или съемки в клипе.

Даниил Бутусов уверен, что от отца ему передались творческие нотки. Но стезя музыканта его не привлекает. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКО

«Я пел на многих языках, но контролировать себя могу только на русском»

- Эту песню я написал в 2003 году, в поезде Санкт-Петербург-Львов. Она так легко родилась, что хотелось прямо в поездке взять в руки гитару и сыграть, - рассказывает автор текста и музыки петербургский фотограф и лидер рок-группы «Сонце-Хмари» Андрей Федечко. - Вдохновил меня на эту идею один из моих самых любимых мультфильмов «Жил-был пёс». Собственно, и повествование в песне идет от имени собаки: «Капает дождь, осень царит, /На шее цепь, перевернутая миска, /Хозяин с соседом водку смакует /И снова забыл принести поесть...». И так далее.

Долгое время Андрей исполнял эту композицию вместе со своей командой. Однако в какой-то момент пришла идея «записать дуэт двух великих» - Юрия Шевчука и Вячеслава Бутусова. И с тем, и с другим Андрей был давно знаком, поэтому предложение было принято очень быстро. Вот только петь предстояло на украинском — песня, имеющая отсыл к такому мультфильму, не могла быть написана на другом языке.

- «После китайского мне ничего уже не страшно!» — заверил меня Вячеслав Геннадьевич, - вспоминает Андрей. - «Снова про осень?» — засмеялся Шевчук, — «Ладно, сделаем красиво. Я подпою».

Песню записали в 2012 году. Тогда же у Андрея появилась неожиданная идея.

- Когда мы записывали песню, я придумал, как можно снять на нее клип и кто должен быть в нем в главной роли. И это не Юра и не Слава, - лукаво улыбается Андрей.

Однако появившаяся песня вызвала неоднозначную реакцию - в некоторых СМИ ее почему-то назвали пропагандистской. Ни один из участников этого со-творения по-прежнему не может понять, как в осенней песне от имени загрустившего пса можно было усмотреть политический подтекст.

Прошло семь лет, но Бутусов до сих пор помнит, как непросто далось ему это исполнение.

- Вячеслав, каково это было – петь на неродном языке да еще и от имени собаки? – удержаться от этого вопроса я не смогла.

- Если я согласился, то должен стараться, хотя это было непросто. Петь на иностранном языке – это всегда рискованное мероприятие. Думаю, что это произошло благодаря целеустремленности Андрея. По поводу собаки: я обожаю мультики и сказочные образы. Здесь это присутствует.

- Вам кто-нибудь ставил произношение?

- Меня консультировал сам Андрей в студии.

- А на каких языках еще доводилось петь?

- Я пел на многих языках, но контролировать себя могу только на русском, а это очень важный аспект. Должна быть связь между языком и сознанием.

Исполнить фольклорный зачин в холодный осенний день? Для Татьяны Кочергиной и Дарьи Чиграковой нет ничего невозможного. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКО

«Осень пануе» - это наш небольшой поклон песне «Что такое осень?»

Съемки клипа проходили ровно год назад, в конце октября-начале ноября 2018-го, в Пушкине, по удивительному и, главное, совершенно случайному стечению обстоятельств в том же самом Александровском парке, где снимали «Что такое осень?»

- Помню, Андрей озвучил свою идею, и мне сразу представился именно Александровский парк. А когда я узнал, что там снимали «Осень» Шевчука, понял, что это знак, - рассказывает режиссер клипа Максим Шумбутов.

Несмотря на то, что в одной точке неожиданно сошлись Шевчук, Александровский парк и тема осени, повторяться вовсе не хотелось. Хотя ребята все же не удержались и перекинули мостик к тому культовому клипу.

- В клипе есть несколько отсылок и пасхалок. Например, Дядя Миша тоже играет соло на флейте, как и 28 лет назад, мимо главного героя проходит гитарист с кофром и задевает его — тот же момент есть в шевчуковской «Осени». Можно сказать, что это наш небольшой поклон.

В разговоре со мной Михаил «Дядя Миша» Чернов припомнил, что уже в третий раз снимается в «Осени».

- Один известный человек снимал некую пародию на клип «Что такое осень». Меня тогда пригласили тоже, я ходил по Екатерининскому парку и футболил снег. А у Андрюши нет гротеска в клипе. «Осень пануе» - это переложение на его украинский менталитет в хорошем смысле этого слова.

- А флейта у вас та же, что и тогда?

- Я за эти годы уже множество флейт сменил. Но последние два клипа - да, на одной и той же играл. Я ее сейчас не очень использую в работе, потому что я все-таки саксофонист и играю на саксофоне.

В основу клипа легла абсолютно самостоятельная история и своя идея:

- Осенний холодный день. Мальчик возвращается из школы, он идет на встречу со своей сестрой через парк и по дороге встречает музыкантов, влюбленных, собачников... - задумчиво описывает Андрей. – В какой-то момент он теряется в этом большом парке, но тут очень вовремя появляется его сестра.

- Да, - подхватывает Максим, - понимаете, мы хотели показать, что осень, несмотря на ее какую-то хмурость, не может помешать счастью людей. Если человек любит, скучает, стремится, то неважно, какое сейчас время года — он всегда может быть счастлив. В начале клипа у нас идет некий мотив одиночества — сестра ждет брата в кафе, бабушка скучает на скамейке, девушка ищет убежавшую от нее собаку, музыканты. А в конце все встречают тех, кто ждали, искали. Каждый сам творит свое счастье - надеемся, нам удалось это передать.

А по мнению Вячеслава Бутусова, недооценивать роль погоды в нашей жизни тоже нельзя:

- Погода – это настроение природы. А природа – наша мать. Ее лучше только радовать, а не огорчать.

Во время разговора с рокером я случайно узнала, что у него в жизни был гораздо более страшный случай, чем у героя клипа.

- Я в детстве, живя в Сибири, заблудился в тайге. Это было сильное потрясение. Поэтому стараюсь больше не заблуждаться и детей своих наставляю ходить верными путями, - поделился Вячеслав.

Ксения и Даниил Бутусовы признались, что сниматься в клипе на песню, которую поет их отец, было очень волнительно и ответственно. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКО

«Сниматься в клипе, где поет мой папа, очень ответственно»

Состав участников, задействованных в съемках, настолько разнородный, что остается только удивляться, как автору идеи и режиссеру удалось их всех собрать. Как и в любом серьезном кино, здесь тоже устроили свой кастинг. Например, на роль потерявшейся собаки изначально претендовал очаровательный чих Вийон (в съемках с ним, к примеру, был замечен сам Эдмунд Шклярский). Однако было решено, что актер слишком мал ростом (просим заметить, что к масштабам его таланта это ни в коем случае не относится), в итоге утвердили известного в рок-н-ролльных кругах Санкт-Петербурга пса по имени Лео-Риджбекович Корсикович. С претендентами на остальные роли такой дилеммы не возникло.

Главную роль — мальчика, идущего из школы через парк — доверили Даниилу Бутусову. Сестру, ожидающую его в кафе, сыграла настоящая сестра Ксения.

- Я в клипах и фильмах раньше не снимался, я вообще актером не стремлюсь быть, - признался Даниил. - Если меня приглашают, то могу сняться, но сам куда-то лезть не хочу. На площадке объясняли, как и что делать, очень понятно. Что-то у меня с первой попытки получалось, что-то - с третьей, но все шло очень хорошо. Отсняли все фактически за один денек.

Ксения Бутусова о процессе съемок тоже отозвалась очень положительно.

- Сперва возникла идея снимать моего брата, а потом Андрей предложил сниматься и мне, так как по сценарию там фигурируют брат и сестра. Об этой песне я тогда еще не знала. А когда послушала, то не очень поняла, как некоторые люди могут смешивать явление языка с какими-то политическими явлениями. Сами съемки прошли очень легко и в парке, и в кафе — работали вчетвером, мы с братом, режиссер и Андрей.

- Был какой-то внутренний трепет у вас от того, что эту песню поет ваш отец?

- Сниматься в клипе, где поет мой папа, очень ответственно, поэтому, думаю, раньше этого и не происходило. Но с Андреем вся наша семья давно знакома, поэтому мы были уверены, что все пройдет хорошо.

Михаил «Дядя Миша» Чернов, как и в клипе «Что такое осень?», играет соло на флейте. В роли тонкого ценителя - автор песни Андрей Федечко. ФОТО: Ирина КУЛАКОВА

«Я простудился на съемках, хотя никогда не болею»

Абсолютно все, с кем мы вспоминали съемки клипа, говорят о лютом осеннем холоде, с которым каждый боролся по-своему: кто укутывался в теплую одежду, кто грелся чаем, а кто после съемок слег с простудой.

- Мы хотели застать золотую осень, а в итоге снимались под лежащим в Пушкине снегом на траве, пытаясь поставить кадр так, чтобы этого снега не было видно, - раскрыл мне тайну барабанщик группы «Сонце-Хмари» Владислав Мануилов.

- Было о-очень холодно - это первое, что я запомнила, - смеется Татьяна Кочергина, солистка фольклорного ансамбля «Радуйся». - Картинка в природе действительно соответствовала настроению песни в прямом смысле. Всех удалось собрать на съемки, когда в парке оставались последние листья. Но такие съемки мобилизуют, все делается на драйве. Когда собираются единомышленники и заняты общим делом — это, как правило, весело. Мне приходилось раньше петь на холоде — ничего страшного. Что мне снег, что мне зной...

Кстати, Татьяна — одна из немногих актеров клипа, кто принимал участие в записи самой песни много лет назад. Фольклорный зачин в ее, украинки по папе, исполнении звучит невероятно красиво и органично. В течение пяти с половиной лет она пела на бэк-вокале в группе «ДДТ», с блеском исполняя в том числе и все фольклорные припевки.

- Татьяна, будучи носителем украинского языка, как можете оценить мастерство исполнения Вячеславом и Юрием?

- Чувствуется, что язык для Бутусова не очень привычен, но видно, что он очень старается. Исполнено все хорошо, и Юра красиво поет на заднем плане.

Другая исполнительница фольклорного зачина в клипе Дарья Чигракова не только не боится петь на разных языках, но, как оказалось, получает за это награды:

- Мне приходилось исполнять композиции на разных языках, в том числе и на украинском. В основном это были школьные времена и времена университета. Как какой-нибудь конкурс, мероприятие - меня сразу выбирали в вокалисты. А однажды на конкурсе «Меридиан дружбы» я представляла Украину, где исполнила песню Андрея Федечко «Мама» на украинском языке. Представляете, получила первое место!

- А когда вас пригласили петь и сниматься, вы знали, как родилась эта песня, что, например, она посвящена мультику?

- Предысторию песни я не знала заранее, однако, это не помешало мне получить колоссальное удовольствие при каждом исполнении. Позже, меня, конечно, посвятили. Честно признаться, этот мультфильм не вызывал у меня никаких эмоций. Скажем, мультики по Андерсену у меня всегда вызывали эмоции: слезы в основном. А вот с этим произведением не сложилось.

Леонид Фридман был очень рад, что его усы наконец-то пригодились для съемок в большом «кино». ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКО

Обсуждение съемок в клипе «Осень пануе» с директором магазина рок-атрибутики «Castle Rock» Леонидом Фридманом вызвало массу радостных эмоций. Даже несмотря на то, первый постановочный опыт съемки закончился для него неприятным сюрпризом.

- Андрей сказал: «Бери с собой теплые вещи», а я даже шапку не ношу, - говорит Леонид. - И он оказался прав. Я простудился, хотя никогда не болею. Вообще мужчины очень пугливы. Немного приболел — все, надо завещание писать.

Образ Леонида, в котором он ходит уже несколько десятков лет, пришелся в клипе как нельзя кстати — видишь его длинные усы, и сразу вспоминаются герои мультика.

- Когда Фридман приехал, он нам сказал: «Во, зацените! Специально не сбривал!» - вспоминает режиссер клипа.

- Андрей давно - лет 10-20 - мечтал использовать мою фактуру, и вот наконец получилось, - смеется Леонид. - У нас с ним был давний очень смешной эпизод. Я сбрил усы и пришел на какую-то презентацию. Мы с Андреем поздоровались, обнялись, болтали в одной компании минут пять-семь, а потом он на меня так внимательно посмотрел: «Ленька, это ты что ли?!» Я очень рад, что выступаю в клипе как еще одно напоминание об этом замечательном мультфильме. Люблю его безумно, смотрел тысячу раз и сам, и с детьми и внуками. Вот мы с вами поговорим - и пойду-ка я еще раз посмотрю.

Пес Лео оказался не только идеальным актером, по мнению режиссера клипа, но и сумел сдружить всех участников съемки. С партнером по площадке гуляют Эмилия Спивак и Андрей Федечко. ФОТО: Виталий МУРАШОВ

«Лео - единственный актер, который выполнял все беспрекословно»

Из-за большого количества участников и их занятости съемки проходили целых четыре воскресенья. А Эмилия Спивак, чтобы никого не подводить, вырвалась на съемки в Александровский парк даже в свой день рождения, 18 ноября.

- Самым сложным было — совместить графики всех, - говорит режиссер клипа. - Какие-то сцены мы снимали отдельно. А в сцене, где главный герой в кадре почти со всеми, мы снимали артистов по очереди. Мне очень комфортно было работать, потому что каждый заинтересован в хорошем результате. У нас так сложилось, что люди, не имеющие отношения к театру и кино, вписались очень органично. Ты просто объясняешь людям их задачу, и они все делают практически с первого раза. Дубли были в основном технические. Но самым идеальным актером для меня стал Лео. Это единственный человек, ой (смеется), персонаж, который выполнял все беспрекословно. Всегда сложно работать на съемках с детьми и животными, но тут все прошло как по маслу. Сказано «сидеть» — Лео сидит, сказано «беги» — Лео бежит. Единственная трудность — Эмилия боится собак, поэтому мы снимали с небольшими перерывами.

Про Лео в музыкальных кругах Питера ходит легенда, дескать, именно он снимался для обложки альбома «Черный пёс Петербург». Было это 27 лет назад. А сходство и правда есть...

Труднее всего на съемках было музыкантам, которым нужно было не просто постоять, посидеть, пройтись, а еще и сыграть.

- Я заленился везти полноценную ударную установку и привез уменьшенную плоскую и компактную, которая используется как раз для подобных ситуаций, когда надо на улице поиграть, - рассказывает Владислав Мануилов.

- А вообще насколько это распространенное явление — уличный музыкант-барабанщик?

- Уличных музыкантов-барабанщиков в Питере более чем достаточно. В основном это молодые и горячие парни, которые не ленятся, чтобы заказывать такси или таскать установку на каких-нибудь тележках. И я знаю даже не одного барабанщика, который играет в одиночку на улице и общается с народом.

Как рассказал мне Андрей Федечко, новую аранжировку песни специально для клипа музыканты решили не делать.

- У нас там все на высокохудожественном уровне, - поддерживает аккордеонист и гитарист группы «Сонце-Хмари» Владислав Курмаев. - Мы ничего не переписывали, оставили старую версию — зачем изобретать велосипед, если он уже есть.

- Я тоже против перезаписи, - говорит Максим Шумбутов. - Мне кажется, что, когда музыкант пишет композицию и записывает ее на эмоциях, здесь и сейчас, она получается прекрасной. А затем он начинает думать: «А вот здесь бы хор вставить, а здесь — скрипки». И получается, что она уже не живая. Когда я услышал эту версию, я ею и вдохновился. Та же песня «Что такое осень?» ДДТ, хотя и старая, замечательно звучит и сегодня.

Несмотря на всеобщую занятость и суровые погодные условия, проделанной работой остались довольны все, и те часы или дни (кому сколько довелось провести на площадке) вспоминают с теплотой.

- Тогда каждый из нас привнес что-то свое, как это всегда старается сделать любой исполнитель — вкладывать свою частичку в общее дело, - говорит Дядя Миша.

- Обожаю когда происходит что-то новое, свежее, встречаются не игравшие раньше люди. Когда кто-нибудь один увлеченный типа Андрея Федечко придумывает какую-нибудь необычную идею, и все быстро воплощают, совмещая, на первый взгляд, не совместимое.

С душой отозвалась об этом опыте и Дарья Чигракова:

- Есть некоторые музыканты, которые так же предлагают сотрудничество, но на словах. А Андрей и его команда всегда реализуют все с ходу, и часто импровизационным методом. Это очень интересно и каждый проект отличается от предыдущего, чем заинтересовывает и вдохновляет!

Никто не останется одиноким в большом осеннем парке - вот и уличные музыканты нашли друг друга. Встрече очень рады аккордеонист и гитарист Владислав Курмаев и барабанщик Владислав Мануилов. ФОТО: Виталий МУРАШОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Первая «Осень» была снята 15 октября 1991 года, и сегодня презентация клипа «Осень пануе» по задумке, его создателей и участников, должна стать еще одним символичным подарком в день рождения Вячеслава Бутусова. И поэтому я не могла не спросить у Даниила, любит ли папа праздновать свои дни рождения и как относится к подаркам.

- С возрастом все начинают несерьезно относиться ко дню рождения. Когда я был маленький, помню, вставал раньше, трясся от нетерпения и бежал искать подарки. Сейчас мне это, конечно, тоже доставляет удовольствие, но уже не до лихорадки от радости, что не можешь терпеть. Папа достаточно спокойно относится к своему дню рождения и подаркам. Любит посидеть вместе с нами. Мы его с мамой, можно сказать, заставляем, потому что хочется отпраздновать в кругу семьи и близких друзей. У нас не принято закатывать банкеты, все достаточно тихо, по-семейному: человек 10-15, не больше, покушаем спокойно и уходим без пьянок-гулянок.

Что ж, надеемся, что так будет и в этот раз. А еще, что творческий подарок найдет своего адресата. От коллектива «Комсомолки» хотим пожелать Вячеславу Геннадьевичу душевного равновесия, гармонии с миром и самим собой, семейного благополучия и, конечно, вдохновения для новых хитов!

Хотя Леонид Фридман и не носит шапку, но в этот раз ему пришлось экипироваться и согреваться чаем с актрисой Еленой Шаршевской. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ксения Бутусова:

- Я поздравляю своего папу с днем рождения и хочу пожелать ему крепкого здоровья и терпения!

Михаил «Дядя Миша» Чернов:

- Слава, я тебя очень люблю и поздравляю с твоим днем рождения! Желаю как можно дольше прожить и желаю тебе творческих узбеков, как говорит Коля Фоменко!

Леонид Фридман:

- Здоровья, счастья, Слава, тебе и твоим близким! Чтобы ты их не огорчал, чтобы они тебя всегда поддерживали и, конечно, творческих успехов!. Сколько людей живут твоим творчеством?! Продолжай нас радовать!

Дарья Чигракова:

- Будь здрав, гусар!

Андрей Федечко:

- Радости жизни! Любви и творчества! С днем рождения, Слава!

О ЧЕМ ПОЮТ?

Перевод песни «Осень пануе»

«Осень царит»

Капает дождь, осень царит.

На шее цепь, перевернутая миска.

Хозяин с соседом водку смакует

И снова забыл принести поесть.

Так надоело в будке лежать.

Кот на чердаке с мышами воюет,

Наседка цыплят приглашает спать.

Блеснула молния, прогремело.

Осень царит.