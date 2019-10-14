Бизнесмен Леонид Ретинский: Обысков не боимся – они показывают, что мы работаем честно

Мы продолжаем следить за жизнью крупного бизнесмена Леонида Ретинского и продвижением его проектов на территории Рязанской области. Рассказ о том, что на его жизнь покушались, вызвал отклики не только наших читателей, но и официальных лиц. Напомним, что по дороге из Шацка, где Ретинский презентовал проект восстановления и развития местного ЛВЗ и мясокомбината, у комфортабельного автомобиля, на котором ехал бизнесмен, неожиданно отвалилось заднее колесо.

КАК ВЫПУСКНИК МГИМО СТАЛ «СТАРШИМ ПАСТУХОМ»

27 сентября на его предприятиях в нескольких регионах, в том числе и на Западной улице в Рязани, появились вооруженные люди в масках, прошли обыски и изъятие документов. Но сам Ретинский этот факт не считает неприятностью:

– Обысков не боимся – они показывают, что мы работаем честно. Ни левого спирта, ни подпольного цеха по производству водки правоохранительные структуры не нашли. Да этого и быть не может. Я работаю «в белую», и это моя принципиальная позиция.

Так кто же он, человек, выгодно отличающийся от тех, кто именует себя «бизнесменами»?

– С самого начала своей трудовой деятельности я занимался производством, а не перепродажей или, попросту говоря, спекуляцией, – вот в чем видит разницу наш собеседник, начинавший заниматься предпринимательством тогда, когда и слова-то такого в лексиконе советских людей не было.

Рязанец, и он любит это подчеркивать, Леонид Ретинский в 1986 году окончил вуз, который до сего времени считается очень престижным – МГИМО.

– Я после него уходил в науку – это был период заката СССР. Поступил именно туда, потому что полагал, что в этом вузе готовят профессиональных политиков, – видно сразу, что Леонид Михайлович обладает аналитически скроенным умом. – Внутренняя политика доминирует над внешней – это закон. Внешняя политика, на чем специализируется

МГИМО, меня не интересовала, и я после первого курса загрустил, что поступил не туда.

Но знающий человек объяснил юноше, что он может отказаться от распределения – было такое право у выпускников МГИМО – и поехать в распоряжение того обкома партии, откуда приехал.

– Поскольку и я приехал по направлению политотдела дивизии – была у меня абсолютная свобода рук, и я выбрал сельское хозяйство, – Леонид Михайлович пояснил, на чем был основан его выбор. – Совхоз или колхоз в то время были самой демократической структурой советской системы, поскольку по формальным признакам являлись самостоятельным хозяйствующим субъектом. Начиналась перестройка…

Ретинскому предложили должность парторга в совхозе «Красное поле» Спасского района. Он признается, что сам не собирался стать предпринимателем, а побуждать людей к этому. Но жизнь внесла свои коррективы.

– Мне, молодому человеку, пришлось ходить и уговаривать взрослых мужиков, чтобы они, нацеленные на конечный результат, в бригаде работали так, чтобы в итоге получить месячную зарплату в полторы тысячи рублей – гигантские по тем временам деньги, – теперь наш собеседник понимает утопичность своих устремлений. – Они только посмеивались.

Тогда уже решительный и целеустремленный человек, Леонид Ретинский поехал к председателю райкома партии Диргину, целый час с ним беседовал, и при его поддержке... сменил пиджак на рабочую робу.

– Я сложил с себя полномочия парторга – выпускник МГИМО по существу стал старшим пастухом в совхозе, за что мама меня называла дурачком, – улыбается он. – Но вскоре перестала так говорить. Мой бизнес начался с откорма 190 голов КРС – 12 мая 1988 года я стал предпринимателем – тогда этого слова никто не произносил. Я формально был арендатором, а моя бригада из трех человек сразу сделала четверть прибыли всего совхоза, в котором трудилось тогда более двухсот.

«ПОВОРАЧИВАТЬСЯ СПИНОЙ К ТАКИМ ВЕЩАМ Я НЕ МОГУ»

Сейчас Леонид Ретинский – крупный бизнесмен, который имеет большое желание инвестировать огромные деньги в экономику нашего региона. При этом подчеркнем, что предпринимательская деятельность Ретинского в основном состояла из того, что он «восстанавливал из пепла» пришедшие в упадок предприятия: покупал и делал их прибыльными. Но на этом пути у него возникают, нет, не проблемы, но серьезные осложнения.

Нет взаимопонимания с Росалкогольрегулированием. И, как следствие, непрекращающиеся уже 5 (!) лет проверки со стороны Федеральной налоговой службы. Об этом Ретинский написал прокурору Рязанской области Ивану Панченко. Позже, при личной встрече он подробно объяснил, почему опасается за свою жизнь.

– В сфере производства алкоголя начали наводить порядок – это хорошо. Но всех стали грести под одну гребенку, и это крайне негативно отразилось на этом сегменте рынка, под раздачу попали и мы, – тембр голоса собеседника при этом не повышается ни на йоту. – Мы работаем, повторяюсь, честно и чисто. Но эта «партизанская война» людей в масках негативно сказывается на работниках, основная часть которых – женщины.

Леонид Ретинский рассказал, что купил убыточный до этого завод. Его команда за 5 лет подняла на нем платежи в бюджет в сто раз (с 7 до 700 миллионов рублей).

– Зачем надо было тратить 5 лет на пустоту, – пожимает плечами Леонид Михайлович. – Космические доначисления в бюджет противоречат здравому смыслу: их невозможно реализовать. При этом выяснение реального потенциала предприятия (сколько всего оно может производить продукции) может быть осуществлено в течение нескольких дней.

Смысл претензий проверяющих органов – в разнице отчетных деклараций предприятия Ретинского и розницы. Но у бизнесмена и его подчиненных нет физической возможности проконтролировать, кто и где может выпускать продукцию, а затем указать его завод в документах!

Покушение на свою жизнь крупный бизнесмен считает вполне реальным фактом – колесо отскочило у движущейся машины не случайно. И это является подтверждением того, что кто-то очень не хочет видеть Ретинского на поле производства алкогольной (и безалкогольной) продукции, пытаясь всеми методами его оттуда вытеснить.

– Мне, как и любому нормальному человеку, хочется жить, – честно признается Леонид Михайлович. – История 1996 года в моей жизни, хотя я и не думал об этом, повторяется в 2019-м. Поэтому поворачиваться спиной к таким вещам я не могу.

Об этом он и говорил с прокурором области, впечатления от беседы у Ретинского остались положительные:

– Встреча прошла в конструктивной обстановке. Думаю, что Иван Иванович меня услышал и понял, что мои доводы верны – меня могут физически устранить.

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД

Сразу после того как встретились бизнесмен и прокурор, начались подвижки в деле расследования ДТП. Ретинского опросил следователь, сейчас проходят другие следственные мероприятия. А деятельная натура Леонида Михайловича не дает ему находиться в «режиме ожидания». Он полон вполне реальных проектов, которые уже в ближайшее время начнет воплощать в жизнь.

Ретинский – владелец земли на перекрестке улиц Свободы и Салтыкова-Щедрина. Президент ГК РУДО планирует возвести там продовольственный рынок, но с принципиально новой концепцией. Об этом нам рассказал его советник Владимир Колесников:

– Мы возвращаемся к хорошо забытому, но не потерявшему своей ценности Дому колхозника, – поведал Владимир Анатольевич. – Сейчас что происходит на рынке? Сельский житель привозит продукцию и сдает ее перекупщику или делает это в родном селе. Цену, соответственно, накручивает перекупщик. Причина этого – у селянина в городе нет места, где он мог бы остановиться на день-два. Мы это устраняем: в здании на улице Свободы будет недорогая гостиница и столовая, где приезжие могут покушать. Предусмотрены и другие возможности современного сервиса.

И это только верхушка айсберга. Более крупные инвестиционные проекты Леонида Ретинского, касающиеся целых территорий на юго-востоке региона, находятся на рассмотрении в правительстве Рязанской области. О них мы расскажем в ближайшее время. В частности, о том, что такое «проектный офис», о котором говорит президент Владимир Путин, и как организовать его работу в нашем регионе с максимальной отдачей для бюджета.

Инвестиционный проект оживит деловую жизнь юго-востока региона. Фото: архив Л. Ретинского.

Часть из проектов уже одобрена в региональном правительстве. Мы уверены, что они будут реализованы стойким человеком и серьезным бизнесменом Леонидом Ретинским. Если его жизни не будет угрожать опасность.