Рязанцы отчаянно борются за чистый воздух

На повестке дня самый тревожный для жителей областного центра вопрос: когда прекратится загрязнение воздуха, которым дышат и губернатор, и мэр, и чиновники, и депутаты, и весь простой народ.

БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ «ПЕРЕНОСИТЬ НА ПОТОМ»

О необходимости проведения расширенного круглого стола, посвященного обсуждению проблемы охраны атмосферного воздуха в городе Рязани, экозащитники говорили уже давно. К этой теме на протяжении изрядного промежутка времени, исчисляющийся несколькими годами, проявляли живой интерес и контролирующие органы, и правоохранительные структуры, в том числе, областное управление ФСБ РФ.

И вот 8 октября, в конференц-зале «Дома общественных организаций», заседание столь ожидаемого круглого стола состоялось.

По мнению руководителя РОО Александра Сафрановича, «ежедневные неконтролируемые выбросы и горение несанкционированных свалок – это умышленное загрязнение окружающей среды, нарушение конституции, геноцид и уголовное дело». Фото Марины РОМАНЕНКО.

Список участников уже сам по себе свидетельствует о важности поднятой темы: присутствовали зампред. регионального кабмина Дмитрий Филиппов, министр природопользования Сергей Абрамов, рязанский сити-менеджер Елена Сорокина, 1-ый заместитель спикера облдумы Александр Шевырев, Уполномоченный по правам человека Наталья Епихина, а независимые общественные организации представляли от «Экологического Рязанского альянса» Евгений Рыбаков и Александр Суфранович от РОО «Дышим чистым».

Судя по выступлениям участников заседания круглого стола, конечно, вопрос экологической безопасности на территории не только Рязани, но и всего нашего региона, а также меры, направленные на совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти, общественности и граждан в этой сфере, сейчас настолько обострился, что игнорировать проблему недопустимо. Решительно всем стало понятно, что решение экологических проблем больше нельзя «переносить на потом».

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Минприроды Рязанской области, как сказал глава ведомства Сергей Абрамов, активизирует мониторинг атмосферного воздуха с целью выявления случаев нарушения предельно допустимой концентрации по сероводороду и диоксида серы, чтобы, соответственно, по закону, привлекать к ответственности виновных в этом лиц. Министр сообщил, что в текущем году уже было выявлено 16 нарушителей.

Сергей Абрамов также рассказал о том, что за 9 месяцев 2018-19, по данным минприроды, неоднократно фиксировались превышения ПДК и особенно это остро ощущают жители микрорайона Дашково-Песочня. Передвижной лабораторией минприроды проведено 119 оперативных выездов, все они осуществлялись в разное время суток и даже выходные дни.

К слову сказать, по данным проверок регионального государственного экологического надзора, в 2018-ом 23 нарушителя требований российского законадательства в области охраны атмосферного воздуха, были наложены административные штрафы на общую сумму 648 тысяч рублей.

Сергей Абрамов, министр природопользования Рязанской области, считает, что больше всего от вредных выбросов страдают жители микрорайона Дашково-Песочня. Фото Марины РОМАНЕНКО.

Беда только в том, что министерство природопользования Рязанской области осуществляет контроль за выбросами лишь региональных предприятий. С точки зрения выбросов, это просто «малыши». На них приходится не более 10% всех загрязнений. Другое дело крупные промышленные предприятия. Однако их деятельность контролируют федеральные структуры – Роспотребнадзор, Росприроднадзор и др. Разумеется, региональному министерству эти органы не подотчетны.

Ставшая недавно главой горадминистрации Елена Сорокина, в свою очередь, с горечью признала, что какая-либо деятельность мэрии по охране атмосферного воздуха, как таковая, попросту отсутствует. Хотя, конечно, на жалобы рязанцев городские власти реагируют, после каждого тревожного сигнала муниципальная лаборатория выезжает для проведения исследований объективного контроля на местах, где просто становится нечем дышать.

И надо отдать должное Елене Борисовне, ведь среди главных содокладчиков на заседании круглого стола лишь она одна в своем узко ограниченном регламентом вступительном слове упомянула о небезызвестном ООО «Экошлак», которое давно находится под пристальным наблюдением правоохранительных структур, в том числе, и областного управления ФСБ РФ.

Сити-менеджер Елена Сорокина отметила, что в соответствии с законодательством у мэрии нет полномочий для осуществления госнадзора и контроля в области охраны атмосферного воздуха. Фото Марины РОМАНЕНКО.

Удивительно, но оказалось, что результаты мониторинга атмосферного воздуха тремя разными лабораториями в Рязани (ЦЛАТИ, минприроды и Росгидромета) отличаются между собой. Также как различаются и методики отбора проб. Какой из подходов более верный неизвестно, но необходимость коррелирования методик между контролирующими органами, очевидно, существует.

Евгений Рыбаков от «Экологического Рязанского альянса» и Александр Суфранович от РОО «Дышим чистым» 8 октября говорили на заседании круглого стола о необходимости скорейшего решения экологических проблем в Рязани. Общественники предложили всем заинтересованным предприятиям подписать Хартию по защите атмосферного воздуха – своеобразный меморандум добрых намерений. Также Евгений Рыбаков предложил предприятиям предать общественной огласке границы своих санитарно-защитных зон, до сих пор неведомые даже общественникам.

P.S.

Как сказал один из модераторов прошедшего 8 октября круглого стола директор рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» Николай Мальцев, очень важно, чтобы в ближайшей перспективе в нашем городе стало возможным беспрерывное ведение он-лайн контроля за состоянием атмосферного воздуха и одновременно с этим были бы реализованы все необходимые меры для того, чтобы к этому контролю имели бы свободный доступ все рязанцы.