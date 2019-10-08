Почему Леди Гага «организовала» общество в защиту рязанских актрис?

6 октября в театре драмы состоялась церемония награждения победителей регионального фестиваля-премии «Зеркало сцены». В нем участвовали спектакли-премьеры сезона 2018-2019 годов, а конкурсные показы проходили в течение всей прошлой недели.

Театр драмы представил постановки «Вишневый сад» и «Фауст»;

ТЮЗ — «Господа Головлевы. Маменька» и «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие»;

Театр кукол — «Каштанка» и «День, когда перестали читать сказки»;

Музыкальный театр — «Труффальдино из Бергамо» и «Средство Макропулоса».

Жюри работало в закрытом формате – в разборе конкретного спектакля принимал участие коллектив только того театра, который его создавал. Интрига состояла в том, что номинации жестко не определены: жюри могло и вовсе не присудить победу в каких-либо номинациях. Что и произошло.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ИЗЮМИНКОЙ, ШАРАМИ И ШАМПАНСКИМ

Начать церемонию с прохода по красной дорожке не удалось – помешала ненастная погода, так что «зажигали» только на сцене.

Представление ведущих началось с шутливой истории. Сначала объявили Константина Хабенского и Екатерину Шпиц, но затем с сожалением зачитали их отказ: «Мы понимаем, что 700 рублей на дороге не валяются, но вести церемонию, к сожалению, не сможем».

Затем зрителям пожаловались на дороговизну рязанских ведущих, которые «работать меньше чем за одну тысячу не согласились». Поэтому произошла замена и вести церемонию взялись организаторы фестиваля и тезки «заявленных» звезд – директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и заместитель директора по развитию того же театра Екатерина Вологжанина.

Вечер начался с видео-поздравления Александра Калягина от Союза театральных деятелей РФ. Сюрпризом оказался ролик с пожеланиями от зрителей, которые, помимо обычных «успеха и развития», желали артистам больших зарплат.

Артистов-ветеранов Константин Кириллов назвал «историей нашей сцены и ее настоящим». Их поздравили в зале цветами и признательными аплодисментами.

Вручили и свеженькие членские билеты молодому прибавлению – 23 новым членам Союза театральных деятелей. Каждый получил по гирлянде из золотистых воздушных шаров и маленькую бутылочку сладкого шампанского. Нашелся членский билет и для министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова. Этот документ вручили со строгим наказом не забывать платить взносы.

Молодых артистов принимают в Союз театральных деятелей. Фото: Галина ЗИМИНА.

НЕЦЕРЕМОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Рок-н-рольную атмосферу с успехом создала московская кавер-группа «Пятый элемент», живьем исполнившая мировые рок-хиты. Качественный звук, блестящие, в стиле диско костюмы подарили энергетику праздника и драйва.

Драйв и рок-н-ролл в исполнении кавер-группы «Пятый элемент». Фото: Галина ЗИМИНА.

На экране во всю ширину сцены транслировались фото актеров театра, сцены из спектаклей, шуточные репетиции речей номинантов прошлых фестивалей. Увлек зрителей и красочный ролик с созданием картин из песка на тему театра.

Зрителям представили искусно нарисованные на песке сцены из спектаклей. Фото: Галина ЗИМИНА.

Показали и работу жюри, снятую «скрытой» камерой. Бурные обсуждения с хватанием за головы, кидание бумажными шариками друг в друга, кормление кашей ребенка одного из экспертов.

КОМУ И ЗА ЧТО ДОСТАЛИСЬ НАГРАДЫ И ПРИЧЕМ ТУТ ЛЕДИ ГАГА?

Первая награда – «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» – досталась Заслуженному деятелю искусств РФ, художественному руководителю Рязанского театра кукол Валерию Шадскому. При награждении Виталий Попов отметил, что это один из немногих деятелей искусства, сохранивший в себе ребенка. Награждаемый иронично осмотрел себя и сказал, что похож на ребенка только в области живота и жизнерадостно объявил: «Люблю вас всех».

Валерию Шадскому награду вручил Виталий Попов. Фото: Галина ЗИМИНА.

Победители в других номинациях:

– «Лучшее музыкальное оформление»/ «Лучшая работа композитора» – Дмитрий Акриш, спектакль «Фауст»;

– «Лучшая работа балетмейстера/хореографа» – Мария Сиукаева, спектакль «Фауст»;

– «Лучшая работа художника-постановщика» – Анна Репина, спектакль «Каштанка»;

– «Лучшая работа художника по костюмам» – Татьяна Виданова, спектакль «Тутта Карлссон»;

– «Лучшая работа художника по свету» – Дмитрий Гусев, спектакль «Каштанка». Кстати, после объявления этого победителя внезапно пропало освещение, как напоминание, кто тут главный по свету;

– «Лучший молодой актер»/«Лучшая молодая актриса» – Николай Шишкин, роль Людвига Четырнадцатого, спектакль «Тутта Карлссон». Вручал награду «король молодежи и экспромпта» директор Дворца молодежи Николай Плетнев. Назвался «ветераном молодежной политики», членом клуба широких людей.

– «Лучшая роль второго плана» – Юлия Бычкова, роль Кристины, мюзикл «Средство Макропулоса». Юлия, когда поднималась на сцену, махала ладошками у лица, чтобы успокоиться, но все-таки расплакалась. Поделилась секретом – она загадала, что выиграет, если купит нарядное платье для церемонии. Вот и сбылось.

– «Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории» – Екатерина Филиппова и Антонина Григорьева, роль Каштанки, спектакль «Каштанка». Сразу двум кукловодам, управляющим одной куклой, награду вручала актриса театра и кино Мария Звонарева. Девушки устроили шутливую перепалку на тему кто в дуэте важнее.

– «Лучшая мужская роль» – Валерий Рыжков, роль Фауста, спектакль «Фауст». Валерий скромно сказал: «Смущаюсь, когда хвалят в глаза, вы лучше за глаза. Я отойду немного».

– «Лучшая женская роль» – Ирина Маненкова, роль Эмилии Марти, мюзикл «Средство Макропулоса».

Перед вручением награды за лучшую женскую роль неожиданно на экране появился клип с песней Леди Гаги и Брэдли Купера. Дело в том, что два года подряд награду в этой номинации не присуждали.

В ходе синхронного «перевода» песни выяснилось, что звезда возмущена таким положением дел, поэтому взломала информационное сопровождение церемонии и шлет слова утешения и поддержки: «Я не знаю кто такой Цой, но я жду перемен. Я не могу остаться в стороне. Я организую общество по правам актрис из ТЮЗа, кукол, музыкального и драмы. Я разобьюсь в лепешку, но добьюсь справедливости. Девочки, я с вами. Мы такой ша-ла-ла устроим, мало не покажется! Тянет устроить именно ша-ла-ла!»

Но Леди Гага и Брэдли Купер напрасно волновались – на этот раз приз за лучшую женскую роль все же вручили. Он достался Ирине Маненковой, исполнившей роль Эмилии Марти в мюзикле «Средство Макропулоса». В ответной речи актриса сказала : «Награда – это лучший подарок к 15-летию нашего театра, жизнь удалась».

Коллектив музыкального театра до начала церемонии - артисты еще не знают, призы какого ранга им достанутся. Фото: Галина ЗИМИНА.

– «Лучшая работа режиссера» – Марина Есенина, спектакль «Господа Головлевы.Маменька»;

– «Лучший спектакль для детей» – «Каштанка»;

– «Лучший спектакль большой формы» – спектакль «Господа Головлевы Маменька»;

– «Лучший спектакль малой формы» – награду не присудили.

Специальные «идеальные» премии жюри:

– «За мужской ансамбль мюзикла «Средство Макропулоса» присуждены Алексею Никифорову, Антону Байбакову, Валерию Вахромееву, Сергею Куликову, Алексею Исаеву и Ивану Кубрявцеву;

– «За мастерское воплощение образа Иудушки» – Дмитрию Мазепе, спектакль «Господа Головлевы. Маменька»;

– «За актерский дуэт» – Наталье Паламожных и Роману Горбачеву, спектакль «Фауст»;

– «За роль идеального отца» – Роману Данилину, роль Папа Ларсон, спектакль «Тутта Карлссон»;

«Премию театральных журналистов и критиков» на этот раз не присудили, равно как и нет победителя в номинации «За поддержку театрального искусства Рязанской области».

Зрители сопереживали любимым артистам и аплодировали стоя, не жалея ладоней. Заключительные слова Константина Кириллова: «Были и рок, и трагедии. В театре возможно все, кроме скуки. Зажигаем!»

В финале сцену и весь партер обсыпали золотым блестящим конфетти. Будем ждать новый фестиваль и яркое шоу!