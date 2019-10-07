В розыгрыш кубка «Русской кожи» вмешалась небесная канцелярия

Самый крупный рязанский турнир по мини-футболу шел по накатанной колее. В субботу, 5 октября, прошли матчи 9-го тура. Однако в ночь на воскресенье начался сильный дождь, и к утру на поляне «Золотых куполов» блестели огромные лужи. Проводить игры в таких условиях не представлялось возможным, поэтому организаторами было принято разумное решение о переносе игр 10-го тура на другой день. А чем закончились матчи, что удалось сыграть – в нашем обзоре.

Золотой кубок

В единственном матче кубка высшего уровня футболисты «РНПК» прервали победную серию «МФК Вятич», переиграв команду Олега Тарасова 2:1.

Серебряный кубок

Дубль вернувшегося на турнир Сергея Семенова помог «Заводу Красное знамя» одолеть 3:0 «Стандарт». У Сергея уже 95 забитых мячей, а значит немного осталось до «Клуба 100». «РЖД» развил свой успех, крупно переиграв «Рубин» 6:2, а «Универсал» уверенно победил «Глобус» 4:1, хет-трик на счету Артура Хизриева. «Южный» и «Династия» обменялись забитыми мячами, эта ничья для обеих команд стала второй подряд.

Бронзовый кубок

Футболисты «Урана» дважды выходили вперед по ходу встречи, но на последних минутах «Юниор-Рязань» сумел уйти от поражения 2:2. «ГиперГлобус» отправил два безответных мяча в ворота «Манеж 2», а «Пресс» и «РРНУ» поделили очки 1:1. «Компания Апельсин 2» разгромила «ЛФК Коловрат 2» 6:0.

Точный удар Григория Геворгяна принес «Агат-КИП» минимальную победу над «Академией», до этого выигравшей три матча подряд. «Инжектор» в концовке первого тайма дважды поразил ворота «Кометы», в итоге отпраздновав волевую победу 2:1. «Ракета» отправила в ворота «Спецкомплекта-2» два безответных мяча.«Сибинтек» дважды выходил вперед по ходу встречи, но игрокам «ГрандХит» дважды удалось отыграться. Решающий мяч на последних секундах забил Максим Дежинов - 2:2.

«Автобус 62» отпраздновал волевую победу над «ЛФК Витязь» 2:1, а «Плазма» во втором тайме сломила сопротивление «Пешехода» 4:1. «Рекламные штучки» пропустили первыми, но в итоге добились победы над «Интернационалом» 3:1.«ЛФК Коловрат» и «ФК Пульсар» поочередно выходили вперед по ходу встречи. Развязка же наступила на последних минутах, когда Антон Макаров принес «ЛФК Коловрат» победу 3:2.

"Интернационал" хоть и забил первым, но в итоге проиграл "Рекламным штучкам".

«Рязанский Радиозавод» смог переломить ход встречи и повести в два мяча, однако «FitElit» удалось отыграться - боевая ничья 3:3. «Ижлеспром» совершил камбек, уступая в два мяча, однако «Ред Булл» свел матч к ничьей 3:3. «Дельта2отметилась крупной победой над «ЛФК Олимпик», итоговый счет 6:1. Дубль Дмитрия Елисеева принес «Юнити» волевую победу 2:1 над «ОКБ Спектр».

Ветеранский кубок

В одном из центральных матчей игрового дня в Ветеранском Кубке «Мэдисон» смог добиться преимущества над «Автоимпортом» и удержать его до финального свистка - 2:1. Алексей Буданов сразу семь раз поразил ворота «Витязя 67», а «ОКБ» оказался сильнее 11:2. «Атрон» одержал победу над «Вымпелом» 2:1.