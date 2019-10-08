Вдовец с четырьмя детьми: Ни о какой ипотеке мы не мечтаем – я ее не потяну

Историю одинокого многодетного отца нам рассказали читатели – неравнодушные люди. Его спутница Юлия рано ушла из жизни, оставив на руках мужа двух мальчиков и двух девочек.

«НАДО БЫЛО ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ»

Вячеслав Яксанов познакомился со своей будущей женой в Рязани. Приехав работать на один из торжественных приемов, столичный музыкант и аранжировщик средних лет обратил внимание на симпатичную молодую женщину.

– Юля, ей тогда было двадцать шесть, была в числе приглашенных гостей. И она выгодно отличалась от многих женщин. Первый раз поговорили просто ни о чем, тот вечер был веселым, настроение подобающим. Но что-то промелькнуло между нами, вероятно, это и есть любовь с первого взгляда, – в словах собеседника чувствуется не остывшее до сих пор тепло.

Отношения развивались стремительно. Не прошло и полгода, как в 2003 году влюбленные стали полноценной семьей. Через два года появился первенец – Женя, следом за ним две сестрички – Рита и Маша.

– Жили в трехкомнатной квартире, а мою, однокомнатную, сдавали, – вспоминает Вячеслав Викторович. – Когда Юля в 2011 году забеременела четвертым, мы решили, что вопрос жилья нужно решать конкретно. Квартиру купить в Москве – это было нереально для нас, поэтому решили переехать в Рязань. Хотя я зарабатывал вполне прилично, был музыкальным руководителем театра в Сокольниках.

Этот судьбоносный, как бы это пафосно ни звучало, для всей семьи переезд, не стал отправной точкой долгой и счастливой семейной жизни. Перед четвертыми родами Яксановы продали московскую квартиру, 36-летняя Юлия родила мальчика, которого назвали Севой. И тут…

У Юлии врачи обнаружили серьезные проблемы со здоровьем – нужна была пересадка сердца, ждали донора. Причем никто не определял конкретный срок, когда это произойдет. Все деньги от продажи московской квартиры были истрачены за это время на ее лечение. Но это не помогло – молодая еще женщина ушла из жизни 7 апреля 2016 года.

– Тогда мне пришлось помотаться тут между Москвой и Рязанью, работу в театре был вынужден бросить. Дети в это время постоянно находились в интернате на улице Космонавтов. И, если уж так получилось, я решил остаться в Рязани, хотя ни друзей, ни знакомых у меня в городе не было. Но надо было продолжать жить, – и это «надо» для отца-одиночки продолжается до сих пор.

«ДЕТИ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ»

Первый раз с Вячеславом мы встретились в центе Рязани. И я внимательно выслушал его рассказ. Рассказ человека, раз и навсегда принявшего решение: «Дети – главное в жизни». Что меня удивило, в отличие от многих, мой собеседник ничего не просил и не пытался узнать у меня, какие преференции от властей может получить.

– Я понимаю, что ни под одну из льготных категорий не подпадаю. Я не молодой отец, мне в следующем году стукнет шестьдесят, – признается Вячеслав, хотя моложавому и подтянутому Яксанову можно дать максимум пятьдесят. – Ни о какой ипотеке мечтать тоже не стоит – я ее не потяну. Дети – главное в моей жизни, буду делать все, чтобы они ни в чем не нуждались.

Если в мегаполисе профессия аранжировщика и звукорежиссера является востребованной, то в Рязани – наоборот. Яксанов не может официально трудоустроиться, тогда он потеряет пенсию по уходу за малолетними детьми. 8500 сейчас для него – весомые деньги. Общий доход семьи составляет чуть больше 40 тысяч рублей, расчет прост: 5 умножаем на 8 с половиной тысяч – вот и все деньги. 15 из них уходит на оплату съемной квартиры в Семчине. Перебивается Вячеслав редкими подработками, но присутствия духа явно не теряет.

Живут папа с детьми не в пример многим полным семьям прилично. Чистая ухоженная двушка в современной многоэтажке. У детей – своя комната с двухъярусными кроватями, простенький ноутбук на столе. По соседству спальня и одновременно кабинет отца, где глава семейства и зарабатывает деньги аранжировкой и звукозаписью мелодий для рязанских музыкантов.

«ПРИНЦИП ОДИН – ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ВО ВСЕМ»

В то время пока я был в квартире, где живут Яксановы, мое желание рассказать об этой семье окрепло. Очень не хочется, чтобы кто-то из этих таких воспитанных на сегодняшний день детей, что называется, сорвался в жизненный штопор в будущем.

Старшему, Жене, 14 лет. Пока не определился, кем станет в жизни. Отец недавно купил ему электрогитару, он пробует на ней музицировать.

– Слух есть, но надо развивать, – говорит отец семейства.

Сам же юноша увлекся химией – этот предмет он только начал изучать в школе. В разговоре выяснилось, что это наследственность: отец окончил три курса мединститута, но врачом не стал.

– Взял академический отпуск, а из него так и не вернулся, – усмехается Яксанов. – Жизнь свою связал с музыкой.

С Евгением мы поговорили как взрослые люди. Вообще дети в этой семье повзрослели рано – это заметно по таким недетским глазам и жизненным рассуждениям.

– Маму похоронили в Шилове. На похоронах я не был, но помню ее – она была очень добрая. Помню, как совсем маленьким разбил трехлитровую банку, очень боялся, что будут ругать, но этого не случилось. На могилу к ней не езжу, надо это делать всем вместе, но мы пока не хотим, чтобы маленьких не травмировать, – такие взрослые рассуждения еще юного человека.

Симпатичная Рита, которая родилась вслед за Женей, твердо решила стать учителем физики. Уж очень ей нравится этот предмет.

Отличница Маша, у которой рано проявился талант певицы, спела нам песню. Да такую, что ком стоял в горле – про маму (см. видео), которой – и это видно – так не хватает детишкам.

– Я не пытаюсь заменить им мать, да это и не получится, – чувствуется, что Яксанов реалистично смотрит на вещи. – Как такового воспитательного процесса нет и быть не может. Просто как можно чаще я им объясняю, что во всем должен быть здравый смысл. Вот и весь принцип воспитания.

Директор школы-интерната имени Полетаева Наталья Чернова в телефонном разговоре очень тепло отозвалась о Яксановых:

– Хорошо воспитанные, трудолюбивые и талантливые дети, побольше бы таких учеников.

Может показаться, что вроде все нормально, если жизнь без любимой и любящей мамы можно назвать нормальной. Но есть и чисто житейские проблемы. Все Яксановы зарегистрированы у матери Юлии в Шилове. Бабушка уже в преклонном возрасте и хочет продать дом, чтобы уехать к родным во Ржев. Где тогда зарегистрируют отца и детей? И еще один нюанс: дети подрастают, но уже сейчас многое понимают. И каково будет юношам и девушкам ютиться в одной небольшой комнатушке? Не станет ли это поводом для того, что они как можно раньше захотят жить самостоятельно?

Повторюсь еще раз – Вячеслав Яксанов ничего не просил у нашей редакции. Это мы уверили многодетного отца в том, что в нашем городе немало неравнодушных людей, начиная с главы администрации Елены Сорокиной, и настояли на открытии счета в банке. Надеемся, что с помощью добрых людей многие проблемы в этой семье будут решены. А деньги пойдут на нужды детишек – Яксанов не тот человек, чтобы их пропить или прогулять.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог Валентина Конкина:

– Каждый человек в своей жизни сталкивается с такой данностью бытия, как смерть. Обычно дети узнают о том, что смертны, когда теряют кого-то из домашних любимцев или старших членов семьи. Это всегда больно. И особенно больно, когда дети встречаются с утратой самого близкого на земле человека – мамы. И в совсем маленьком возрасте. Конечно, как поется в советской детской песне, «папа может все, что угодно», но папы тоже люди, и у них есть ограничения в ресурсах.

Честь и хвала герою статьи, который с таким достоинством справляется с трудностями, постигшими эту семью. Это достойно уважения. К сожалению, реальность такова, что не все люди могут и умеют просить в трудных ситуациях. Особенно когда более или менее справляются. Это не связано с чрезмерной гордостью или нежеланием унижаться. Просто это не приходит в голову или есть неверие в то, что помощь возможна. Или жалко терять на чиновничьи волокиты время, которого и так не хватает, чтобы обеспечивать достойную жизнь и уделять его детям, вдвойне нуждающимся во внимании. А между тем своевременная помощь никогда не бывает лишней.

ВАЖНО!

Если у вас появилось желание оказать помощь одинокому многодетному отцу, вы сможете это сделать, перечислив любую сумму:

На р/с 40817810725414015099 в банке ВТБ, ул. Новаторов, 2.

ИНН 7702070139, БИК 042007855, к/с 30101810545250000855,

или на банковскую карту 4893 4704 8343 4640.

Получатель: Яксанов Вячеслав Викторович.