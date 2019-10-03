«Зеркало сцены» обещает интригу, красную дорожку и мировые рок-хиты

Новый театральный сезон в Рязани открывает очередной фестиваль-премия «Зеркало сцены», конкурсные показы которого проходят с 1 по 6 октября. Лучшие спектакли сезона 2018-2019 годов готовы подарить зрителям новые эмоции и впечатления. К слову, в этом году премия «Зеркало сцены» отмечает свой первый юбилей – преодолена целая пятилетка!

В преддверии фестиваля прошла пресс-конференция, на которой с представителями СМИ его планами поделились министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и театральный критик и журналист, эксперт премии «Золотая маска» Мария Тимашева.

Участники пресс-конференции слева направо: Мария Тимашева, Виталий Попов и Константин Кириллов. Фото: Галина ЗИМИНА.

А судьи кто?

Принято решение, что награды могут присуждаться в 15 номинациях, а в программе фестиваля, кроме показов, будут обсуждения работ. Для того, чтобы разговор сложился откровенным, а разбор профессиональным, на них приглашаются только члены жюри и коллектив того театра, работу которого обсуждают критики.

Для подведения итогов по традиции приедут независимые эксперты. Всю фестивальную неделю критики из Москвы и Санкт-Петербурга проведут в Рязани.

В составе жюри в этом году сплошь эксперты премии «Золотая маска»: театровед, театральный критик Евгений Авраменко; музыкальный критик, редактор отдела культуры «Независимой газеты» Марина Гайкович; театральный критик Елена Покорская. Председателем же стала Марина Тимашева.

Интрига и рок на красной дорожке

Интрига предстоящего отбора в том, что номинации жестко не определены: жюри может и вовсе не присудить победу в каких-либо номинациях.

Приз фестиваля «Зеркало сцены». Фото: Галина ЗИМИНА.

Награждать же лауреатов планируют красочно, с огоньком – церемонию закрытия обещают сделать зрелищем ярким, музыкальным и очень захватывающим.

Состоится она в воскресенье, 6 октября, в Рязанском театре драмы – начало в 19.30. А за полчаса до этого номинанты и гости пройдут по красной ковровой дорожке на площади перед театром.

Награждение заявлено в драйвовом ритме Рок&Ролль, а самые громкие мировые рок- хиты исполнит московская кавер-группа «5 элемент».

Но до этого момента в рамках фестивальных показов рязанцы еще могут увидеть массу спектаклей.

АФИША

2 октября, 19 00 – «Господа Головлевы. Маменька», Рязанский театр юного зрителя;

3 октября, 10 30 – «День, когда перестали читать сказки», Рязанский театр кукол;

3 октября, 19 00 – «Средство Макрополуса», Рязанский музыкальный театр;

4 октября, 11.00 - «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», Рязанский театр юного зрителя;

4 октября, 19 00 – «Вишневый сад», Рязанский театр драмы;

5 октября, 18 00 – «Фауст», Рязанский театр драмы.

Билеты в кассах театров.