Как и почему в Рязани рвутся отопительные трубы

20 сентября администрация Рязани объявила о начале в городе отопительного сезона. А утром 22 сентября начали поступать сообщения о крупных авариях в ряде подключенных к отоплению домов. Везде происходило одно и то же – рвались трубы отопительных систем. Коридоры и квартиры были залиты водой, имущество жителей потерпело ущерб.

КОТ-АВАРИЙЩИК И НОВЕНЬКАЯ КРЫША

Улица Совхозная расположена в тихом уголке Рязани между площадью Попова, Касимовским шоссе и улицей Новой. На асфальте полно колдобин, в которые течет вода из водопроводных колонок. В самом начале, недалеко от школы №36, стоит несколько двухэтажек, возведенных в послевоенные годы.

В некоторых местах Совхозная не похожа на городскую улицуФото: Владимир ФРОЛОВ

При первом же взгляде на дом 5, в котором лопнули трубы, любому постороннему наблюдателю кажется, что авария здесь не могла не произойти: сквозь отвалившуюся штукатурку видно остов здания из ветхих деревянных брусьев. В подъезде стену разрезает трещина, лестница на второй этаж скрипит.

Около цветника, расположенного рядом с домом, греется на солнце рыжий кот.

Кот, предупредивший соседей, наверное, теперь вспоминает 22 сентябряФото: Владимир ФРОЛОВ

– Этот сосед тоже пережил с нами утреннюю аварию, – рассказывают проходящие мимо жильцы. – Сидел, наверное, в подъезде, у нас ведь подъезд не запирается. Мы же «на чемоданах» сидим, ждем сноса. И вдруг услышали, как он громко мяукает: наверно, увидел, что по стенам вода потекла. А потом потолок рухнул. Молодежь, которая живет в нашем доме, решила судиться за ущерб…

Над стенами, состояние которых невольно заставляет вспомнить о средневековых стенобитных орудиях, возвышается поблескивающая новеньким железом крыша.

– А это у нас был капитальный ремонт, – говорят жильцы. – Не знаем, зачем все это затеяли, ведь дом в 2020 году должны снести…

Буквально напротив дома 5 по улице Совхозной строится новый жилой комплекс – многоэтажный дом. Именно компания «Интерстрой», которая ведет здесь работы, должна снести старые двухэтажки и расселить на новые жилплощади их обитателей. Договор об этом, по словам чиновников городской администрации Рязани, подписан еще 14 февраля 2014 года. Срок расселения в этом документе определен до 13 февраля 2020 года.

Стройка нового жилого комплекса идет рядом с аварийными домамиФото: Владимир ФРОЛОВ

– Но мы будем только лишь развивать территорию, мы не отвечаем за коммунальные проблемы старых домов, – объясняют сотрудники компании-застройщика.

ТРУБЫ ВАЖНЕЕ ФАСАДА И ОКОННЫХ РАМ

Проходим на триста метров в сторону – в начало улицы Радиозаводской, жилой квартал за бывшим автобусным парком. Вот еще один дом, в котором произошла коммунальная авария – под номером 3. Снаружи он выглядит просто образцовым: идеально ровные недавно выкрашенные стены, новая блестящая крыша, кое-где – белоснежные стеклопакеты в окнах. На газоне перед домом валяется несколько старых рам – замененных, но пока еще не вывезенных. С боковой стороны здания стоят пластиковые емкости, в которых рабочие разводили раствор для оштукатуривания.

– У нас вот капитально ремонтируют фасад, – поясняет пожилая женщина, вышедшая из квартиры во двор подышать свежим воздухом. – А лучше бы сделали капитальный ремонт всех труб. Неделю назад у нас как рванули трубы, как полилась горячая ржавая вода! Мою-то квартиру не затопило, а соседям плохо пришлось. И электричество отрубили, потому что у нас проводка плохая, а вокруг нее все отсырело.

Дом 3 по Радиозаводской построили в 1954 году для рабочих электролампового завода. В последние годы собственники квартир не смогли выбрать и реализовать систему управления, поэтому обслуживание его коммунальных систем до сих пор под вопросом. По крайней мере, все та же УК «Сервисный центр ЖКХ» от дома отказалась.

Свежеотремонтированный фасад дома 3 по улице РадиозаводскойФото: Владимир ФРОЛОВ

– И вопрос этот находится на контроле управления энергетики и ЖКХ, – подтверждают в пресс-службе городской администрации. – В доме должен быть до конца года проведен ремонт системы холодного водоснабжения и фасада.

Вероятно, здравый смысл теперь заставит ремонтировать в первую очередь отопительную систему. А жильцы дома, быть может, поймут, что пора либо создать ТСЖ, либо кого-то все же должны нанять для обслуживания этой и других систем.

ПРОВЕРКИ И ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ

Не так далеко с улицы Радиозаводской и до третьего дома, пострадавшего при пуске тепла – на улице Урицкого, 5 корпус 1.

– У нас тут прорвало стояк на крыше, – описывают местные жители. – Вода сначала лилась вдоль труб, а потом и в квартирах все полы разбухли.

И снова это старая двухэтажка, хотя здесь управляющая компания (УК «Фаворит») имеется, и паспортом готовности дома к отопительному сезону она располагала, и работы по восстановлению отопления начала.

Каждому, кто хотя бы минимально разбирается в хозяйственных вопросах, понятно, что люди пострадали из-за того, что трубопроводы должным образом не проверили. Конечно, коммунальные системы в старых рязанских домах серьезно изношены. Но для того и создан фонд капитального ремонта с миллиардными отчислениями! В июле 2019 года его директора Марину Бондареву уволили: слишком много было жалоб на нерациональное использование средств.

Трещины на стенах подъезда – последствия коммунальной аварииФото: Владимир ФРОЛОВ

Наверное, проблему можно решить только экономическими методами. И правовым путем – через госжилинспекцию, прокуратуру и суды. Если из-за штрафов и судебных издержек станет экономически невыгодно «от фонаря» ставить подписи в паспортах готовности, то ситуация изменится.

А вот еще был случай

В числе коммунальных аварий в Рязани были такие, что получили резонанс по всей России. В одном из домов на улице Краснорядской слесарь, осматривавший инженерные системы на чердаке, через рухнувший потолок провалился внутрь одной из квартир. Он попал в комнату с больной, наполовину парализованной женщиной, которая от страха вскочила и выбежала из комнаты.

Несколько лет назад 31 декабря в рязанской квартире на отопительной батарее сорвало заглушку. Струя горячей воды повалила новогоднюю елку и нанесла ожоги пенсионеру, который затем через суд вытребовал с коммунальщиков оплату лечения, направления в санаторий и компенсацию морального ущерба – несколько сотен тысяч рублей.

ЗАКОННО!

Олег Попов, председатель ассоциации потребителей «Человек»:

– Управляющие компании несут ответственность не только за общедомовое имущество, но если они виновны в авариях – и за пострадавшее имущество в квартирах. Чтобы через суд получить возмещение ущерба, надо в первую очередь произвести его экспертизу, и чем раньше, тем лучше. Подобные экспертизы в Рязани уполномочены производить несколько организаций, их координаты можно найти в справочниках или интернете. На экспертизу я рекомендую приглашать представителя УК, телеграммой или заказным письмом, сообщив время ее проведения. Вынужденные расходы по экспертизе суд затем заставит выплатить ответчиков. Вопросы компенсации ущерба до 50 тыс. руб. решает мировой судья, более 50 тыс. руб. – районный суд.

Трещины на стенах подъезда – последствия коммунальной аварииФото: Владимир ФРОЛОВ

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