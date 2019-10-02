«Горячее сердце города»: Ново-Рязанская ТЭЦ отмечает 60-летие

26 сентября исполнилось 60 лет с момента пуска первого котла и первой турбины на Ново-Рязанской ТЭЦ. Значимость этого события трудно переоценить – по сей день львиная доля электрической и тепловой энергии для Рязани производится именно на «Новорязанке».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ И ПРОГРЕСС

Предприятие поздравили представители правительства региона, администрации Рязани, областной и городской Думы, Рязанской торгово-промышленной палаты, РМПТС, Рязанской нефтеперерабатывающей компании, коллеги-энергетики, руководители профсоюзных объединений области и другие почетные гости.

– Я вижу, что в коллективе ТЭЦ много и молодых специалистов, и ветеранов. Такая преемственность поколений очень ценна, потому что дает возможность передавать традиции, заложенные еще 60 лет назад, преумножая достигнутые успехи, – сказал и. о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов.

От имени губернатора Николая Любимова он наградил лучших работников памятными знаками, грамотами, благодарностями и ценными подарками главы региона, а также вручил коллективу станции Почетную грамоту Министерства энергетики РФ. Другие выступавшие также поздравляли и награждали энергетиков за их добросовестный труд, сравнивали «Новорязанку» с сердцем города.

Признание работники станции получили не только за трудовые успехи, но и за спортивные. Так, почетной грамоты управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани удостоены участники и призеры чемпионатов мира и Европы по пауэрлифтингу братья Владимир и Алексей Решетовы – слесари цеха ремонта тепломеханического оборудования.

– Славная история нашей станции ко многому нас обязывает, как и то место, которое мы занимаем в энергосистеме города. Однако, сохраняя эту историю и многолетние традиции, мы, прежде всего, устремляем свои взгляды в будущее, – отметил директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов.

Каждого ветерана поздравили с юбилеем и наградили, вручили подарки и корпоративную медаль в честь 60-летия ТЭЦ.

Эти слова подтвердил председатель совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков и анонсировал предстоящее техническое перевооружение:

– Думаю, что в ближайшей перспективе мы продолжим модернизацию производства – уже можно сказать, что это будет большой шаг вперед. Мы обновим значительную часть оборудования и сделаем все, чтобы станция так же надежно работала еще не меньше 60 лет.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

Особая, по-настоящему праздничная и радостная атмосфера сложилась в день юбилея на встрече участников пуска первых агрегатов, первостроителей ТЭЦ и ветеранов труда. Они рассказывали, как к концу 50-х на ударной комсомольской стройке с опережением сроков рождался важнейший генерирующий объект Южного промузла. Затем кропотливая работа «пусковиков» позволила в конце сентября 1959 года включить в параллельную работу со всей энергосистемой страны первый турбогенератор мощностью 25 тысяч кВт. Уже в декабре заработал второй энергоблок станции. Первыми тепловую и электрическую энергию получили комбинат искусственного волокна и жители Горрощи, а позже, в октябре 1960 года, – первая очередь Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Легендарному прорабу, фактически заложившему первый камень в строительство основных объектов ТЭЦ, Илье Кантонистову сейчас всего-навсего (так говорит он сам) 90 лет. 57 из них он провел на больших стройках:

– «Новорязанка» была ударной комсомольской стройкой семилетки. Мы принимали молодежные отряды со всей Рязанской области, размещали их и трудоустраивали в подрядных организациях, участвовали во всех общественных делах. Тогда все объекты сдавали досрочно – не было понятия, чтобы вовремя не построить, – вспоминает Илья Иванович годы возведения ТЭЦ.

Легендарный прораб Илья Кантонистов (в центре).

Каждого ветерана поздравили с юбилеем, вручили подарки и корпоративную медаль в честь 60-летия ТЭЦ. В программе этой встречи, конечно же, был праздничный обед и концерт. В память о тех, кого уже нет с нами, ветераны возложили цветы к барельефу в честь пуска первого котла и турбоагрегата №1. Многие из них, вглядываясь в ставшее с годами родным пространство турбинного цеха, с трудом сдерживая слезы, делились друг с другом теплыми воспоминаниями о годах работы на ТЭЦ.

.

.

– С этим местом связано очень многое, ведь здесь прошла почти вся моя жизнь, – рассказывает Мария Евсеева, которая 37 лет работала машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию. – Я пришла на ТЭЦ молодой девчонкой, встретила здесь будущего мужа, стала мамой. Сегодняшний день – одновременно трогательный и волнительный. Эмоции переполняют!

В память о тех, кого уже нет с нами, ветераны возложили цветы к барельефу в честь пуска первого котла и турбоагрегата №1.

В рамках празднования 60-летия Ново-Рязанской ТЭЦ чествовали тех, кто стоял у истоков предприятия и кто отдал работе здесь не один десяток лет.

На правах рекламы.