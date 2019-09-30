На турнире «Русской кожи» определились явные фавориты

Прошло уже больше половины матчей турнира. И стало уже ясно, кто претендует на престижные места в розыгрыше, а кому грозит перспектива вылета в менее престижный кубок или даже пропуск следующего турнира. Чем закончились матчи – в нашем обзоре.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

«РНПК» повел в счете, однако «Гардарика» ответила трижды, в итоге оказавшись сильнее 3:1. Андрей Кудрин принес «Иномарке 62» минимальную победу над «ФК РИЗУР». Футболисты «МФК Вятич» добились преимущества по ходу встречи и в итоге оказались сильнее «Азард групп» 2:1. Владимир Желудков принес «Korwood 62» минимальную победу над «Юнионом» в самой концовке встречи. Хет-трик Андрея Королькова принес «Компании Апельсин» уверенную победу 4:0 над «Железным домом». Футболисты «Nova Technology» и «Рязанской ГРЭС» выдали боевой первый тайм, однако удержать преимущество новомичуринцам не удалось - ничья 4:4. Концовка встречи между «Мэдисоном» и «Автоимпоротом» получилась по-настоящему драматичной: «Автоимпорту» удалось отыграть два мяча отставания, но в самой концовке Максим Жигунов принес победу 3:2 «Мэдисону». «МФК Альбион» добился первой победы в текущем розыгрыше, уверенно переиграв «ЭРУ» 4:1. Кирилл Гуреев ближе к финальному свистку принес «МФК Азард групп» минимальную победу над «Кофейней Капкейк».

"Желдор", ведя по ходу игры, все-таки проиграл "Манежу".

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

Во втором тайме игроки «Свои & Наши» отправили ворота «РФМУ» сразу пять безответных мячей, по два раза отличились Ярослав Турбаев и Олег Комаров. Алексей Садовский оформил хет-трик в ворота «Инвеста», а «Поролон-Профи» крупно победил «ТД Русский хлеб» 6:2. «МФК СЧВ Экология дома» добилась второй победы подряд, на этот раз одолев 2:0 «ГРПЗ». «Старожиловский молочный комбинат» и «Династия» разошлись миром 1:1. «РязГМУ» и «Манеж» добились первых побед в текущем розыгрыше. «Медики» смогли переиграть 2:1 лидера группы «Клуб 900» 2:1, а «Манеж» вырвал волевую победу над «Желдором» 2:1. «Орбита» смогла повести в счете по ходу второго тайма, однако в концовке «ГК Победа» ушла от поражения 1:1. Антон Щиголев на последних минутах принес «Border» минимальную победу над «ОКБ».

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

Футболисты «Бервела» отпраздновали крупную победу в противостоянии с крепким «Ураном» - итог встречи 6:1. Александр Рязанцев принес «Дельте» минимальную победу над «ЛФК Витязь». «ФК Пульсар» оказался сильнее «ЛФК Олимпик» 2:1. Голевая перестрелка в середине второго тайма привела к победе 2:1 «Автобуса 62» над «ЛФК Коловрат». «Континент» в сухую 4:0 переиграл «62 Студию», хет-триком отметился Владимир Ларин. «Искра» дала бой сопернику по ходу первого тайма, но после перерыва «Юниор-Рязань» довел дело до победы 5:2. «Плазма» дважды вела в счете в два мяча, однако «ГрандХит» даже после удаления лидера команды Дмитрия Захарова удалось спасти ничью - 3:3. «Интернационал» так же едва не совершил камбек, но «Пешеход» оказался сильнее 5:3. «Рекламные штучки» ближе к концу встречи смогли выйти вперед и в итоге переиграли 2:1 «Сибинтек». «Fit Elit» крупно победил «Ред Булл» - 4:0.

Футбольная акробатика не помогла нефтянникам одержать победный счет над "Гардарикой".

Футболисты «Агат-КИП» уступали в два мяча, но на последних секундах смогли спасти матч против «Кометы». Василий Данилов ударом с 10-метровой отметки поразил верхний угол и установил окончательный счет 3:3. «Меркурий» добился волевой победы над «Сибинтек 2» 2:1, победный мяч забил Дмитрий Ачкинадзе. «Ракета» крупно победила «Инжектор» 6:1, а «Академия» отправила три безответных мяча в ворота «Спецкомплекта 2». Футболисты «Дубровичей» отпраздновали уверенную победу над крепкой «Гвардией» 3:0, дублем отметился Никита Терехов. «Метеор-Рыбное» выдал ударный отрезок во втором тайме, который позволил команде отыграть два мяча отставания и в итоге победить 4:2 «Спектр». «Mafia» нанесла крупное поражение «Мегаполису» 10:2, «покером» отметился Евгений Негривода. «Витязь 67» оказался сильнее «ФК Рязанские сады», итоговый счет 5:2. «Пятерочка» добилась победы 3:1 над «Мэдисоном 2», а «Fit Home» одолел 2:1 «Форс-мажор». «Меркурий», уступая в два мяча, ушел от поражения в матче с «ФК Заокское» на последней секунде - 2:2. «Сибинтек 2» и «Академи тенниса» счет так и не открыли. Футболистам «Адмирала» удалась красивая победа над «ФК Драйв»: уступая в два мяча, команда вырвала победу 3:2 в самой концовке. Дублем отметился Александр Тарунов. «ФК Беркут» уверенно переиграл «Освободим» 4:1, а «Поляны» и «Дверное решение» счет в матче так и не открыли.

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК

Футболисты «КБ» уходили на перерыв в ранге лидеров, но «Автоимпорту» удалось отыграть два мяча отставания и в итоге вырвать победу 5:3. Победный мяч забил главный голеадор команды Александр Кутловский. После безголевого первого тайма во втором «Атрон» сломил сопротивление «Old School» - 5:2. «Мэдисон» крупно переиграл «УМВД» 9:3, а Валерий Панов отличился сразу пять раз.