Кто «произвел» рязанца Евпатия Коловрата в святые?

При поиске в интернете по ключевым словам «24 августа» и «Евпатий Коловрат» можно найти десятки публикаций на разных веб-сайтах. Все они появились в конце лета 2019 года. «День Евпатия Коловрата 24 августа: поверья и приметы», «Православный праздник 24 августа – мученика Евпатия Коловрата…», «Евпатий празднуется ежегодно в один и тот же день, 24 августа»…

Для тех, кто разбирается в церковном и народном календарях, такая гигантская волна однотипной информации была совершенно неожиданна.

– В церковном календаре нет дня Евпатия Коловрата! – уверяет протоиерей Арсений Вилков, глава информационно-аналитического отдела Рязанской епархии. – Русская церковь чтит память защитников древней Рязани, но этот народный герой не был прославлен в лике святых. 24 августа, или 11 августа по старому стилю – день памяти мученика архидиакона Евпла. Возможно, путаница произошла из-за схожести начальных букв имен. На самом деле имя Евпатий – эквивалент греческого имени Ипатий. В то время на Руси почитали священномученика Ипатия Гангрского. Предположительно, Евпатий Коловрат был крещен в честь этого святого, память которого совершается 13 апреля.

На фото издательства «Пресса»: реконструкторы возле монумента в честь Коловрата у села Фролово

БЕЛЫЕ КОНИ, УТОПЛЕННИКИ И ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПЬЯНИЦ

Никем не слыханный праздник не просто провозгласили, ему уже начинают придумывать обрядовый антураж. «В старину боялись ночи на Евпатия Коловрата, – заявляет сайт легенд и поверий, – полагая, что на кладбище происходят странные и непонятные вещи… На погосте бродит белый конь, принадлежавший Евпатию. Он ищет хозяина среди могил…». Выражение «ночь на Евпатия Коловрата» звучит здесь зловеще, почти как «Ночь перед Рождеством» или «Вальпургиева ночь».

«На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец» – пишет более спокойно сибирский сайт, вообще-то специализирующийся на истории Байкало-Амурской магистрали. «24 августа не выпускали пастись на луг коз, опасаясь, что на них может напасть разная нечисть», – возвращается к мистике еще одна страничка с Дальнего Востока. «В этот день нельзя ни в коем случае употреблять спиртного, так как считалось, что усопшие явятся наказать пьянчуг», – пугает сайт «Линии судьбы», пишущий об экстрасенсорике. «В народе верили, что рыбака 24 августа могли утянуть на дно утопленники», – усиливают тревогу «Новости Вологодской области».

ТАК ОТКУДА ЖЕ «УШИ РАСТУТ»?

Во всех народных поверьях, перечисленных выше, нет ничего необычного: таких рассказов по специальной литературе можно найти сотни. Например, этнограф Иван Сахаров, живший в XIX веке, действительно записал в Рязанской губернии легенду о белом коне неизвестного богатыря, бегающем по «могилкам Перекольским» у «болота Ермакова». Правда, про Евпатия Коловрата в книге Сахарова не было ни слова.

Интернет-поиск показывает, что несколько лет назад, если где-то и появлялись байки про нечисть, разгуливающую в ночь на 24 августа, имя Коловрата практически не упоминалось. «Приметы на 24 августа, или Белого Коня, связаны как с положительными, так и с отрицательными суевериями…» – писал сайт «Твой день» в 2015 году.

Образ Евпатия Коловрата в художественном фильме 2017 года

Но в 2017 году, вместе с выходом на экраны фэнтези-кинофильма «Легенда о Коловрате», активизировались не в меру горячие поклонники, хотевшие бы установить в честь него праздник. А тут один из московских литературных сайтов опубликовал статью филолога Ширяева о том, что свое имя Евпатий Коловрат, возможно, получил в честь святого Евпла (11 августа по старому и 24 августа по новому стилю). Естественно, за дату с радостью ухватились и подтянули к ней все, что нашлось о мертвецах, алкоголиках и Белом Коне…

КСТАТИ

28 августа 2019 года рязанский митрополит Марк освятил барельеф с изображением Евпатия Коловрата для установки на новом ледоколе, который назван в честь героя. Но эта церемония не означает, что Евпатий – святой, как пытаются представить некоторые интернет-пользователи.

На фото пресс-службы Рязанской епархии: освящение барельефа с изображением Коловрата

МНЕНИЕ

Константин Сафиков, этнограф и реконструктор («Окский рубеж»):

– Чего только я не начитался и не насмотрелся в интернете в последние годы про Евпатия Коловрата! Что ему принадлежал меч, поднимающий из могил мертвецов, как у Арагорна в «Властелине колец». Что он владел неприступным городом (!) Фролово. В рязанском театре 2 года назад поставили спектакль, в котором Евпатий Коловрат отрекается от христианства. И якобы память обо всем этом хранил народ. Но советский этнограф Лилия Бельская, подробно изучив фольклор, писала, что в народе не сохранилось ни одной сказки и байки про Евпатия Коловрата.