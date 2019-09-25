И пусть мечты будут до горизонта

Когда мы встретились с Варей, первое, что я сразу заметила, это ее глаза – большие, лучистые и открытые миру. И следом взгляд зацепился за английскую надпись на футболке – «Поверь в чудо». Заочно я уже о Варе немного знала, но после знакомства с девочкой и ее замечательной мамой поняла, что именно добро в сердце, умение принимать себя и вера в чудо стали истинными творцами этой волшебной истории.

ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ В МЕЧТУ!

Это только сначала, когда мы впервые встречаемся с особенными детьми, нас смущают в них неловкие движения или немного отстраненное выражение лица. Но стоит абстрагироваться от диагноза и прочих условностей, как перед тобой появляется самый обычный, искренний и живой ребенок со своим характером, талантами и мечтами.

– Варя с малых лет очень хотела танцевать. Дома всегда прыгала под музыку, кружилась, – рассказывает ее мама Вера Михайловна. – И я решила отдать ее в танцевальный кружок, где бы ее научили и координации и красиво двигаться в такт музыке. Попробовали в одном месте – там сначала согласились, а потом увидели нас и отказали. А в другом сразу сказали, что в группе она со своими проблемами опорно-двигательного аппарата успевать за другими детьми не будет, а индивидуально они ни с кем не занимаются. У меня, честно говоря, руки опустились.

Но в момент отчаяния, когда мама уже думала, что мечта дочери так и останется недостижимой, ее пригласили в Центр детского развития «Новые горизонты». Здесь рады всем детям и готовы заниматься на индивидуальной основе с теми, кому это необходимо.

Два года назад, на торжественном открытии центра Вера Михайловна произнесла трогательную речь и поблагодарила за доброе отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.

– Помню, когда официальная часть закончилась, ко мне подошел представитель «Зеленого сада». Уже потом я узнала, что это был Андрей Валерьевич Оришкевич. Он сказал, что строительная компания готова взять на себя расходы за обучение Вари во всех кружках, которые ей понравятся.

Во время этого рассказа голос у мамы Вари подрагивает. И это, конечно, можно понять.

– Мы считаем, что особенные дети должны заниматься вместе с обычными, – убеждена Ольга Данилова, директор центра детского развития. – К счастью, компания «Зеленый сад», которая построила этот центр, придерживается такого же принципа.

КОГДА У РЕБЕНКА ГОРЯТ ГЛАЗА

С того дня прошло два года, сейчас Варя занимается по индивидуальному графику танцами, английским и с логопедом. И в танцах у нее, по словам педагогов, большой прогресс.

А ведь раньше у нее были проблемы с балансом на спине и животе, ей было очень сложно стоять, держа ножки вместе, но уже через два месяца занятий она научилась следить за положением своего тела. Сейчас это совершенно другой ребенок – гибкий и пластичный.

Делать фигурки из глины - одно из любимых занятий детворы.

Мама заметила и другие изменения: чем больше дочь занимается танцами, тем больше в ней позитивной энергии.

– У нее движения стали более плавными, появилась пластичность в руках. Мне очень нравится, что они разучивают разные танцы – и вальсы, и народные, и марши, где движения должны чеканить. Теперь она меня учит – показывает мне движения, мы находим с ней музыку и вместе танцуем. Вот недавно под «Золушку» кружились – это же волшебная мелодия.

А вот лепке Варя учится на групповых занятиях. Ей это, кстати, очень помогает – она смотрит, как лепят другие, и тянется за ними, старается все делать быстрее, чем когда она лепит одна.

– Преподаватель у нас очень талантливый, недавно они лепили сказку «Репка». Вы бы видели, как у нее глаза горели, с каким удовольствием она творила сказку, – делится со мной мама.

Неравнодушный подход к каждому ребенку, независимо от его особенностей здоровья – это принцип работы всех преподавателей центра «Новые горизонты».

– Мы ставим своей целью гармоничное развитие ребенка – рассказывает Ольга Данилова. – Наши программы не делают из ребенка суперпрофессионала в какой-то узкой области, скажем, в спорте. Они позволяют ему сбалансированно развиваться на протяжении всего периода, пока он не станет взрослым и самостоятельным человеком. Я считаю, что главное – любить детей и чувствовать их. И тогда мы обязательно получим отклик.

В случае с Варей есть тот самый отклик, о котором говорит руководитель центра «Новые горизонты». Во-первых, ребенок с радостью стремится на занятия, во-вторых, у нее появилась мечта – стать учителем танцев. И пусть, по словам мамы, приоритеты у девочки меняются довольно быстро и еще недавно она хотела быть школьным учителем, но сам факт осознания себя полноценным членом общества с успешной судьбой для Вари чрезвычайно важен.

Изучением английского языка можно заниматься играючи.

«В НАШЕМ ДОМЕ НЕ ПРОИЗНОСИТСЯ СЛОВО «ИНВАЛИД»

Учится Варя в обычной средней школе с другими детьми, только программа у нее немного отличается компактностью. Коллектив в классе подобрался отличный, у девочки много друзей, и в последнее время, по словам Веры Михайловны, дочка все чаще просит не встречать ее из школы.

– Варя стремится к самостоятельности, говорит: «Не приходи за мной, я с подружками дойду». Я волнуюсь, конечно, но что делать – когда-то придется ей разрешить. Меня очень обижает, когда говорят, что она больная, – признается мне мама. – У нас нормальная, полноценная семья, старшему моему сыну 20 лет – он моя радость, гордость и защита для Вари, и у них прекрасные взаимоотношения. Мы ее растим так, чтобы она получала все то же, что имеют ее ровесники. В нашем доме не произносится слово «инвалид», и Варя ни в коем случае не чувствует себя в чем-то ущербной.

Глядя на Варю, даже не сомневаешься, что у этого солнечного ребенка все в жизни получится. Она притягивает улыбки и добро. Рядом с такими людьми – маленькими и большими и сам становишься мягче и человечнее.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Самым главным для всестороннего развития ребенка является его поддержка дома, в семье. Это позволит маленькому человечку стать большим человеком во всех смыслах. Наша цель как родителей – сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно и шел к своей цели в жизни. Помогая своим детям раскрывать таланты, мы получим заслуженную награду: наши дети вырастут умными и образованными, добрыми и хорошими людьми.

НАША СПРАВКА

Группа компаний «Зеленый сад» известна в регионе возведением масштабных социальных объектов. Осенью 2017 года был введен в эксплуатацию передовой для Рязани детский центр «Новые горизонты» на 250 мест. В нем созданы все условия для развивающих занятий, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Зеленый сад» курирует работу центра и после его передачи детям. Сегодня в «Новых горизонтах» ведут занятия педагоги, использующие сертифицированные авторские методики развития творческой личности, обучения чтению и иностранным языкам. С особенными детьми в центре занимаются индивидуально.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы дети могли развиваться не только в школе и в кружках, но и во время отдыха и прогулок, компания «Зеленый сад» обустраивает во дворах своих жилых комплексов детские площадки для ребят всех возрастов. Они огорожены, электронные замки защищают детвору от опасных ситуаций.

В скором времени во дворах новых жилых кварталов «Гранд Комфорт» в Дашково-Песочне и «Еврокласс» в Кальном появятся уникальные для Рязани развивающие игровые площадки формата SMART PLAY. Весело проводя здесь время, малыши и школьники в игровом формате будут развиваться как физически, так и интеллектуально. Умные игровые площадки будут развивать у детей стратегическое мышление, помогать получению и закреплению ими ключевых навыков поведения в различных ситуациях – и всем этим способствовать успешной социальной адаптации. Как всегда, в местах отдыха детей «Зеленым садом» будут соблюдены обязательные требования – экологическая чистота используемых материалов и обеспечение безопасности от получения травм.

На правах рекламы.