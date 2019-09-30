Жители Раменского района боятся, что рязанские отходы отравляют их питьевую воду

Жители Раменского района Подмосковья бьют тревогу: в непосредственной близости от ближайших дачных участков и в двух километрах от крупных населенных пунктов с детскими садами и школами, агрофирма «Ульянино» организовала 2 полигона по утилизации опасных отходов, один из которых уже заполнен и брошен, на втором активно ведется деятельность по обращению с отходами.

По рассказам людей, десятки тысяч тонн иловых осадков не понятно с каким загрязнением свозят из соседней Рязанской области, а также из Московской области. В результате происходит отравление грунтовых вод, где расположены скважины, из которых люди берут воду.

«НАМ СТАНОВИТСЯ ПРОТИВНО И СТРАШНО НАХОДИТЬСЯ НА СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ»

Полигоны находятся в 30 и 200 метрах от дачных участков, в 1300 метрах от ближайшего детского сада №71, в 1,5 километрах от Ульянинской школы и в 50-600 метрах от реки Отра, впадающей в Москву-реку. Из брошенного полигона даже вытекает ручей и впадает в реку.

Первый полигон по утилизации опасных отходов заполнен на 100 %. Он находится в режиме рекультивации и медленно отравляет местных жителей.

«Мы боимся купаться в нашей реке! Почти у всех жителей на участках скважины, из которых мы пьем! Что будет с грунтовыми водами? Мы боимся загрязнения! Нам становится противно и страшно находиться на собственной земле! Вереницы грузовиков с отходами ломают наши дороги! Постоянный шум техники в ночное время! Раньше мы пили сырую воду из-под крана, а теперь боимся в ней мыться. Невозможно проветрить помещение, сразу бежишь обратно закрывать двери и окна», – написали в своем обращении к президенту РФ жители двенадцати (!) населенных пунктов Раменского района Московской области.

Похожие письма раменцы отправили в региональное управление Россельхознадзора, в Министерство экологии и природопользования Московской области, в областное управление Роспотребнадзора и другие.

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Со своей бедой жители сельских поселений Фединское и Ульянинское (в непосредственной близости от которых расположились полигоны) обратились в общественную организацию «Российская экологическая независимая экспертиза», где по их просьбе была проведена проверка.

В результате общественники выяснили, что до декабря 2018 года ООО Агрофирма «Ульянино» занималась транспортировкой в Московскую область осадка сточных вод биологических очистных сооружений из Рязанской области.

– Биологические очистные сооружения рязанского нефтеперерабатывающего завода предназначены для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поэтому состав осадка характеризуется как загрязнитель промышленного происхождения из-за наличия в нем тяжелых металлов и смеси осадка, загрязненного нефтепродуктами. На сегодняшний день на территорию Московской области уже завезено десятки тысяч тонн вредного отхода, – рассказали в «Российской экологической независимой экспертизе».

Полигон по утилизации опасных отходов. Агрофирма Ульянино.

ЦЕНА ВОПРОСА

По условиям договора с рязанскими нефтепереработчиками ООО Агрофирма «Ульянино» обязано обеспечить качественное выполнение комплекса работ, связанных со сбором из-под центрифуг установки биологической очистки смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод.

Общая стоимость работ по настоящему договору без НДС составляет более 81,5 миллиона рублей.

Кроме того, ООО Агрофирма «Ульянино» летом 2018 года заключило договор на сбор, транспортировку и утилизацию отходов на 37,5 миллиона рублей.

По его условиям, агрофирма обязана производить работы по утилизации на земельных участках с кадастровыми номерами 50:23:0050446:0040, 50:23:0050445:34.

Причем знакомые с ситуацией специалисты рассказали, что техническое задание, являющееся неотъемлемой частью договора, содержит требование к месту выполнения работ, согласно которому работы по утилизации необходимо производить на технологических площадках и объектах производства работ, расположенных на земельных участках исполнителя.

Из этого можно предположить, что ООО Агрофирма «Ульянино» действовала в обход договора, так как утилизировала отходы не на технологических площадках, а на землях сельскохозяйственного назначения, не оборудованных и не предназначенных для подобного использования.

Только по двум договорам, заключенным с рязанцами, «Ульянино» извлекло прибыль в размере более 119 миллионов рублей, а это уже попахивает не только сероводородом, но и уголовной статьей.

Второй полигон с опасными отходами находится менее чем в 200 метрах от населенного пункта.

ЛИЦЕНЗИЯ, К КОТОРОЙ МНОГО ВОПРОСОВ

Любопытно, что по информации, имеющейся у общественников, агрофирма «Ульянино» работает с отходами I-IV классов опасности на основании лицензии №050057, выданной в 2017 году Министерством экологии и природопользования Московской области.

Согласно данной лицензии местами осуществления лицензируемой деятельности являются:

– 140166, Моcковская обл., Раменский р-н, с/п Рыболовское, часть земельного участка с кадастровым номером 50:23:0050446:0040;

– 140166, Моcковс-кая обл., Раменский р-н, с/п Рыболовское, часть земельного участка с кадастровым номером 50:23:0050445:34;

– 140166, Моcковс-кая обл., Раменский р-н, с/п Ульянинское, часть земельного участка с кадастровым номером 50:23:0000000:151509.

Все указанные земельные участки относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и находятся в непосредственной близости от населенных пунктов. Получается, что лицензия на сбор, транспортировку и утилизацию отходов I-IV классов №050057 от 21 июня 2017 года выдана ООО Агрофирма «Ульянино» в нарушение требований земельного законодательства и законодательства об отходах производства и потребления?

Полигон по утилизации опасных отходов. Сельское поселение Ульянинское.

НАША СПРАВКА

В силу ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В соответствии с п. 1, 4 ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, за исключением случаев размещения линейных объектов.

По мнению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области (письмо от 07.08.2019

№ ЗИ-1525/20-06-02), земельные участки, на которых ведется деятельность, входят в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых в несельскохозяйственных целях не допускается. Производство органических удобрений на землях сельскохозяйственного назначения является нарушением законодательства в части нецелевого использования земель.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Главное следственное управление СК РФ по Московской области организовало доследственную проверку информации об утилизации опасных отходов на сельскохозяйственных землях вблизи населенных пунктов.

По данным пресс-службы, следователи проверяют информацию, опубликованную в ряде СМИ, о десятках тысяч тонн сточных вод, которые свозят из соседней области.

– В результате происходит отравление грунтовых вод, где расположены скважины, из которых люди употребляют воду. Полигон расположен в 200 метрах от ближайших дачных участков и в двух километрах от крупных населенных пунктов с детскими садами и школами. В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении СК.

На все жалобы в контролирующие органы получены ответы, что фирма работает в соответствии с лицензией, но на вопрос: «Как выдавалась эта лицензия?» – отвечать не желают, намеренно избегая такой темы. Также происходит подмена понятий «обращение с отходами» на «производство удобрений». Возникает вопрос: «Производство удобрений теперь синоним понятия «размещение отходов»?

На сегодняшний день ответа «компетентных» органов так и не последовало, что не может не настораживать. Местные жители считают, что все замалчивается намеренно ведь «деньги не пахнут!».

Полигон по утилизации опасных отходов. Обращение к В.В. Путину.

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