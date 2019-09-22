90-летняя бабушка после полета на воздушном шаре: «Я думала, что там - наверху - холодно, трясет… А там так ровно там так ровно»

8 сентября 1929 года… Кажется, что это какая-то дата из учебника истории, кажется, это было настолько давно, что немыслимо связать ту эпоху с современностью нитями одной человеческой судьбы. Но самом деле, нет ничего невозможного!

ИЗ ВРЕМЕН, КОГДА НЕ БЫЛО СВЕТА

В этот день родилась Раиса Ивановна Рыбакова (в девичестве Петрова). Ее детство прошло в лесном поселке Горки Клепиковского района.

- Первые четыре года в школу я ходила в деревню Ольгино, за три километра, - рассказывает наша героиня. - Зимы холодные были, морозы под сорок градусов стояли. Вот мы по пути в стог заберемся, ваты надергаем с рваных пальтушек (пальто - Ред.) и курим. Озоровать хотелось! Затем в семилетку я ходила уже в Картаносово, за 10 километров! Там, где гать, часто змеи попадались, прямо клубками вились… Бабушка мне все говорила: ну чего ты в школу ходишь? Все равно, когда вырастешь, к чугунам и рогачам встанешь… Другой жизни она не видела и не знала.

Сейчас трудно представить, что те дети росли здоровыми и, самое главное, счастливыми без современной продукции технического прогресса, да что там без продукции - без элементарного электричества! - Целая ватага нас, детей лет по 8-11, собиралась, играли в карты: в девятку. Очень ум развивает игра. Света тогда, конечно, не было. Под коптюшкой или керосиновой лампой сидели. В лапту гоняли, под гармошку плясали да частушки пели, кстати, много и матерных было…

Здесь же, в лесу, Раиса Ивановна относительно спокойно пережила военные годы, а затем, перебравшись в Рязань, помогала стране возрождать порушенное снарядами и выкошенное человеческими жизнями производство.

«И ИНДЮШКИ ХОДЯТ, И КАПУСТА У ВСЕХ РАСТЕТ»

8 сентября 2019 года - в день 90-летия - Раиса Рыбакова совершила свой первый полет на тепловом аэростате. Здесь отметим, что сын Раисы Ивановны - Евгений Рыбаков - довольно известный рязанский воздухоплаватель, ежегодно радующий горожан своими полетами на фестивале «Небо России» (аэростат «КУХНИСПАРКС»).

- Я до этого присутствовала один раз на соревнованиях, - рассказывает наша героиня. - Разыгрывался хороший приз, и за него боролись пилоты. Такая бесконечная луговина там была и по разным сторонам шары взлетали. Тут красный, тут зеленый, тут синий. Очень красиво!

- Раиса Ивановна, ваш сын ведь уже довольно долго занимается воздухоплаванием, почему раньше не садились в корзину?

- Я боялась, по земле-то хожу, шатаюсь. Я думала, что там - наверху - холодно, что там трясет… А там так ровно. Нисколько не страшно! Приземлялись очень плавно и тихо! Очень интересно было наблюдать, как потом из шара выпускали воздух и убирали его в сумку.

- Значит, понравилось?

- Я прям без ума, какое удовольствие! Как внизу все красиво! Мы проплывали над Полянами (село в Рязанском районе Рязанской области - Ред.). Там и индюшки ходят, и капуста у всех растет. Бабушка на нас смотрела, мы ей помахали - она помахала нам в ответ. Очень трогательно! И везде водоемы, так все расчерчено красиво! Рассказываю знакомым, не могу от радости опомниться.

Фото: Олег БУЦКИЙ.

НА ВЫСОТЕ 500 МЕТРОВ

В знаменательном для всего рязанского воздухоплавания полете участвовало три аэростата, которые пилотировали Дмитрий Жохов, Лев Маврин и, естественно, Евгений Рыбаков.

Поднялись шары неподалеку от биатлонного комплекса «Алмаз». При слабом ветре - порядка 2-3 метров в секунду - они словно небесные шхуны, поплыли на юг в сторону Рязани по окской пойме. Евгений Рыбаков с мамой взобрались до высоты 500 метров, поэтому у нее действительно была возможность рассмотреть лабиринт из озер, проток и петель Оки.

Спустя примерно час аэростат с 90-летней пассажиркой приземлился рядом с развлекательным центром «Окская жемчужина».

- Пожалуй, это первый подобный случай в стране, - рассказывает легенда рязанского воздухоплавания Лев Маврин. - Во всяком случае, я не знаю других примеров, чтобы человек в 90 лет совершил первый полет! В Нижнем Новгороде в конце девяностых (может, в двухтысячном) я летал с восьмидесятилетней писательницей. Она переводила роман с французского, где была сцена полета на аэростате: чтобы лучше понять, о чем идет речь на оригинальном языке, она попросила взять ее в небо. В 2012 году к нам на место старта приехал Владимир Петрович Панов, профессор РГРТУ, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ. Он изучил корзину, осмотрел оборудование, но в полет почему-то так и не отправился… Интересно, что Владимир Петрович родился в 1921 году в городе Великие Луки Псковской области - одном из будущих центров российского воздухоплавания. А в конце 1930-х, как братья Монгольфье, запускал с единомышленниками бумажные оболочки, наполняя их теплым воздухом от костра. Наш полет мог бы быть символичным, но, увы, тогда не состоялся.