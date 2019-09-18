Головой в сугроб: как инвалида детства из Рязани лишили жилья

В минувшую пятницу в программе «Человек и закон» вышел сюжет об инвалиде детства из Рязани 30-летнем Александре Новикове, который по вине администрации города якобы не может получить квартиру. Александр - инвалид детства, в 2007 году потерявший мать и отчима.

Когда их не стало, квартиру у мальчика обманом забрал его опекун. Уголовное дело в полиции возбудили, но позже прекратили. С тех пор о молодом человеке заботится только Галина Веселова, которая называет себя скромно «обычным волонтером».

ЖИЗНЬ В ПРИТОНЕ

- Саша родился очень слабеньким ребенком, - рассказывает Галина Павловна. - Роды у матери были тяжелые. Отец его не стал жить с ней, остался в Москве. В 2000 году он погиб... Вот осталась одна с ребенком, стала пить. Как говорят люди, он ей не был особо нужен, и обходилась она с ним достаточно жестоко.

Один случай соседи семьи до сих пор вспоминают с содроганием. Когда Саше было примерно 2,5 года, мама вышла с ним погулять. На улице стояла зима, ребенок постоянно плакал, и в какой-то момент мать не выдержала, схватила малыша и засунула головой в сугроб. Сколько еще он бы так простоял, неизвестно, но с четвертого этажа соседи увидели, сбежались, вызвали милицию.

В итоге, и так некрепкий здоровьем мальчуган простудил голову, получил инфекцию. В больнице он только 2,5 недели лежал почти мертвым под капельницей: атрофировалась часть легких, появились серьезные проблемы с сердцем и почками.

- Примерно в это время из тюрьмы вышел родной брат отца мальчика, вор-карманник, который в общей сложности провел за решеткой более 25 лет, - продолжает Галина Веселова. - Выйдя на свободу, он проиграл родительскую двухкомнатную квартиру, жить было негде. Вот его братья и попросили Галину - мать мальчика, чтобы она пригрела их родственника. Так он с ними и остался. Мать пила, а сожитель наркоманил, был дезоморфинщиком.

5 ноября 2007 года у Саши умерла мать. Незадолго до смерти Галина ходила в ЖЭУ, предупреждала паспортисток, чтобы не вздумали прописывать ее сожителя - мол, одну квартиру проиграл, потеряет и другую. Она хотела, чтобы жилплощадь на Касимовском шоссе осталась сыну. А буквально через несколько месяцев, в мае 2008 года, от передозировки умирает и отчим. К тому времени квартира уже давно превратилась в наркоманский притон, в ней постоянно кто-то жил, приходил-уходил.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА – ЧЕРДАК

Ну а дальше 19-летнего умственно отсталого парня со II группой инвалидности начали обхаживать «опекуны». Одним из них стал 36-летний мужчина с двумя прозвищами - «Пупок» и «Ювелир», когда-то он якобы отбывал срок вместе с Сашиным отчимом. А перед его смертью обещал не бросить парня.

Прошло еще время, и вот уже «опекун» вышел с предложением обменять Сашину двушку на что-нибудь поскромнее. Парню пообещали не только однокомнатную квартиру и деньги, но и машину со скутером, прекрасно зная, что юноша был без ума от техники.

Дальше уже было несложно: риэлторы, нотариусы, подписи, расписки, доверенности - и вот уже молодой человек остается ни с чем и поселяется на чердаке одной из рязанских девятиэтажек.

Вот тогда в его жизни и появилась волонтер Галина Павловна Веселова. Женщина не только взяла шефство над парнем, но и поселила в маленькой однокомнатной квартире.

- Мне об Александре рассказали в обществе помощи детям-инвалидам «Свой путь», - вспоминает Галина Павловна. - Сказали, что живет обманутый парень на чердаке с крысами, в холоде, тогда ноябрь был, голодный. «Галина Павловна, если вы ему поможете, мы снимем его с чердака», - сказали. Ну как же можно-то не помочь? Взялась за парня.

Сначала женщина снимала Александру квартиру, а потом взяла к себе. Пока было лето, он жил у нее на балконе. Она кормила его, одевала, и, самое главное, восстанавливала ему документы. После десятков хождений по инстанциям у парня появилась регистрация. Галина Павловна до сих пор благодарит бывшего главу городской администрации Виталия Артемова, который отнесся к истории Александра без формализма и распорядился прописать парня в маневренном фонде.

Еще через несколько месяцев Галине Веселовой удалось практически невозможное: она добилась, чтобы суд признал сделку купли-продажи квартиры Александра недействительной. Правда, к этому моменту квартиру успели уже несколько раз перепродать, и вернуть ее в собственность вряд ли получится.

Но благодаря все той же Галине Павловне парень встал в очередь на получение муниципального жилья, с которого его чиновники благополучно и сняли.

ОЧЕРЕДНЫЕ ОЧЕРЕДИ

И вот в пятницу 13-го об Александре заговорили на центральном телевидении. В этот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рязанским следователям взять расследование мошенничества с квартирой на себя. А заодно проверить законность снятия молодого человека с очереди на жилье.

В субботу с Александром и Галиной Веселовой познакомилась и глава администрации Рязани Елена Сорокина, которая пообещала, что квартиру мужчина получит в самое ближайшее время.

Как рассказали «Комсомолке» в городской администрации, до 2017 года парень стоял в обычной очереди нуждающихся в жилье как малоимущий. А два года назад по его же заявлению его перевели в отдельный список - внеочередников – как страдающего тяжелой формой хронического заболевания. Такую возможность давало постановление правительства РФ «О праве на жилищные льготы». С 1 января 2018 года это постановление утратило силу.

Свое же право на внеочередное получение квартиры в соответствии уже с региональным законодательством инвалид не подтвердил: документы для этого, по версии городских властей, он должен был подать сам.

В итоге парня из числа внеочередников исключили, оставив в обычной очереди - как малоимущего. А эта очередь в длину примерно как до луны.

Вернули Александра в список внеочередников 12 августа 2019 года. Решение это было принято на основании судебной практики Верховного Суда РФ. Видимо, в каком-то регионе кому-то за подобное исключение уже влетело, и рязанские власти решили не рисковать.

- В настоящее время подготовлен проект постановления о повторном признании Новикова малоимущим, документ проходит процедуру согласования, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Рязани. – После издания постановления ему незамедлительно, во внеочередном порядке, предложат отремонтированное жилое помещение общей площадью 31,5 кв. метров в доме на улице Циолковского.