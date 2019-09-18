Интересная тенденция наметилась в последние несколько лет на рынке недвижимости. Трендом стало жить подальше от шумного, загазованного центра и поближе к зеленым городским окраинам. Квартиры, расположенные в экологически чистом районе, на лоне живой природы – мечта каждого, кто после насыщенного офисного дня хочет провести время в красивом спокойном месте, кто думает о своем здоровье, спокойствии и благополучии.

Если вы в их числе, присмотритесь к жилому комплексу «Голицын», который в настоящее время возводит в 7м микрорайоне Дашково-Песочни ГК «ЕДИНСТВО». Просторный холл, декоративная плитка на полу в подъездах, помещения для хранения колясок и велосипедов, оригинальные планировки, безопасные, бесшумные и энергосберегающие лифты фирмы «Отис» – 23-этажный красавец-дом будет сдан в конце 2019 года. Это значит, вы еще успеете купить в нем квартиру до повышения цены за квадратный метр и без применения эскроусчетов.

Как и большинство домов ГК «ЕДИНСТВО», этот жилой комплекс носит довольно громкое и узнаваемое имя. На вопрос, почему выбор пал на князя Василия Васильевича Голицына, генеральный директор компании Антон Воробьев пояснил:

– Это принцип группы компаний «ЕДИНСТВО»! Мы считаем, что гордость за знаменитых людей должна быть сопоставима с гордостью за дом, в котором ты живешь.

Тепло, комфортно и безопасно

– При проектировании мы стремились к высокой энергоэффективности дома за счет применения современных технологий строительства, – рассказывает Антон Воробьев. – Принцип возведения дома – монолитный, такой подход к строительству обеспечивает, вопервых, высокую скорость работ, а, во-вторых, комфорт проживания будущих жильцов, в том числе оптимальный температурный режим в помещении.

Внешние стены жилого комплекса выполнены из теплого поризованного керамического камня, а система утепления фасада дома выполнена из 7 составных слоев из негорючих материалов, которые хорошо сохраняют тепло и долговечны. Комфорт внутри квартир обеспечивается за счет нескольких составляющих:

4 индивидуальное отопление и горячее водоснабжение с использованием самого современного поквартирного оборудования;

4 установлены панельные радиаторы с возможностью терморегуляции;

4 остекление в квартирах производится с применением двойных стеклопакетов, специально разработанных для российского климата.

Так что, какой бы сюрприз не преподнесла нам погода, комфортная температура в стенах ЖК «Голицын» жильцам обеспечена.

Закон требует от застройщиков соблюдения СниПов, однако такие компании, как «ЕДИНСТВО», всегда стараются делать больше, чем предусмотрено стандартами. На полу стяжка сухого прессования, выполненная с использованием лазерных уровней, потолки в квартирах из монолитного бетона зашлифованы. Электрическая проводка в квартирах выполнена с использованием специального негорючего самозатухающего кабеля, так что при возможных сбоях электричества возгорания не произойдет. Впрочем, убедиться в том, насколько ровные стены, пол и потолки, может любой покупатель жилья во время предварительного осмотра и акта приемки квартиры.

Каждому по комнате, а лыжи в кладовку!

Жизнь в современном мире можно очень емко охарактеризовать одним словом – «спешка». Мы все время торопимся, боремся за место под солнцем и карьерные блага. И лишь дома можем снова стать собой, вздохнуть и погрузиться в тепло семейного очага. И поэтому так важно, чтобы мы могли восстановиться после трудного рабочего дня и проводить время со своими близкими в родных стенах. Квартиры в новом ЖК «Голицын» спроектированы таким образом, чтобы у каждого домочадца была своя комната, а на просторной кухне можно было проводить семейные ужины и собирать друзей.

– Планировочные решения нового дома жилого комплекса предназначены для тех, кто любит экспериментировать с пространством помещения, – рассказывает Антон Сергеевич. – Например, однокомнатные квартиры с большой кухней и лоджией позволят создать свое уникальное пространство для жизни! А для большой семьи проектом предусмотрены трехкомнатные квартиры площадью до 100 кв. м.

Кстати, в новом доме жилого комплекса «Голицын» при покупке квартиры клиент компании дополнительно получает и кладовку*. Теперь не нужно заполнять лоджии домашними заготовками и всевозможными сезонными предметами, лучше устройте там кабинет или зимний сад!

– Вы можете сэкономить полезную площадь своей квартиры и хранить необходимые для активного зимнего и летнего отдыха лыжи, велосипеды и другие крупногабаритные вещи в кладовых помещениях, – поясняет директор «ЕДИНСТВА».

Узнать подробности акции вы можете в офисе группы компаний.

Пространство, в котором хочется отдыхать

Выбирая будущее жилье, семьи, где уже есть или только планируются дети, обращают внимание на уровень благоустройства территории вокруг жилого комплекса – учитывается оригинальность и травмобезопасность детских площадок, обустройство безопасной парковки, наличие зеленых зон.

К счастью, сегодня ориентация застройщиков на семьи с детьми выражается не в одних громких словах, но и на деле. Современная детская площадка – это не унылая песочница с одинокими качелями, а целый парк развлечений, безопасность дворов повышается, экологичность места застройки находится в приоритете.

Жилой комплекс «Голицын» строится в рамках первого в Рязани утвержденного проекта планировки территории. Проще говоря, еще до начала освоения квартала архитекторы продумали все элементы комфорта для жителей: парковки, социальную инфраструктуру, озеленение, внутриквартальные проезды.

Группа компаний «ЕДИНСТВО» уделяет много внимания маленьким жильцам своих домов. Для активных игр на свежем воздухе во дворе ЖК «Голицын» будет построен современный спортивный комплекс для детей. Прочные и качественные материалы обеспечат полную безопасность ребенка во время игр и занятий спортом, а сам комплекс станет любимым местом во дворе для вашего ребенка. Для жильцов с активной жизненной позицией – спортивные площадки; для отдыха и прогулок – удобные дорожки и лавочки. А размещенные вокруг дома парковочные места, отвечая запросам автомобилистов, не будут представлять опасность для других жильцов.

Конечно, не только детские площадки могут обеспечить высокий уровень жизни новоселам. На комфорт влияет и близость интересных объектов инфраструктуры и хороших образовательных учреждений, район в целом. Рядом с ЖК «Голицын» расположен новый благоустроенный парк «Дубовая роща» с дорожками и лавочками, Карцевский лес и пойма реки Оки. А в родниках можно набирать чистую ключевую воду.

Дашково-Песочня, пожалуй, самый развитый и востребованный район Рязани, поэтому трудностей с образованием, досугом и медицинской помощью жители не испытывают. На территории 7-го микрорайона возводится школа, в непосредственной близости от дома находятся два детских сада, в проекте строительство еще одного, детский центр и филиал поликлиники. В пешей доступности расположены отделение «Сбербанка», гипермаркет «Европа» и супермаркет «Барс». Немаловажно и то, что в Песочне построена отличная транспортная развязка, благодаря которой можно быстро добраться как в центр и в другие отдаленные районы города как на своем авто, так и общественным транспортом.

Приятный сюрприз для каждого клиента

Решившись купить квартиру, внимательно продумайте, чего вы ожидаете от объекта недвижимости, приобретаемого в собственность. Это поможет вам побыстрее определиться и найти оптимальный вариант покупки. Самый простой и удобный способ получения жилья в собственность – покупка за наличные. Ипотека – подходящий вариант, если у вас имеется стабильный доход, но полной суммы наличными нет. А вот рассрочка – вариант для тех, кто не имеет на руках большой суммы денег для приобретения жилья, но рассчитывает вскоре ее получить. Вы вносите первоначальную сумму и выплачиваете остаток согласно заранее составленному графику. Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает своим клиентам множество вариантов оплаты покупки: ипотека, стопроцентная оплата, беспроцентная рассрочка. Только лишь рассрочка представлена у застройщика в 7 видах: с фиксацией цены или без фиксации, на полгода, год, по некоторым объектам – более года, с оплатой частями или с 10-процентным первоначальным взносом.

– Практически по каждому объекту, в том числе и в ЖК «Голицын», действует система акций и скидок, – говорит Антон Воробьев. – Мы всегда рады тем людям, которые покупают у нас квартиры, и найдем возможность сделать для них приятный сюрприз.

Вместо послесловия

Судя по масштабам уже проделанной и еще только запланированной работы, а также вложениям застройщика в комфорт будущих жильцов, ЖК «Голицын» действительно обречен стать домом мечты и гордостью тех, кто выберет его для своей семьи.

*Выгода достигается путем предоставления скидки на квартиру и заключения договора участия на кладовое помещение, стоимость которого равна сумме предоставляемой скидки. Не является публичной офертой. Стоимость кладового помещения не может быть возвращена в денежном эквиваленте.

Застройщик ООО «Эверест». Подрядчик ООО «СтройАльянс». Разрешение на строительство

№62292152017 от 21 ноября 2017 года. Проектная декларация опубликована на сайте

наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, район Песочня, микрорайон – 7, дом 7.

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