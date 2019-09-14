Команда Прио-Внешторгбанка привезла с Байкала сотни фотографий, лучшие – на выставке

Команда из 13 сотрудников Прио-Внешторгбанка, посетивших Байкал в начале августа, на 13-й день сентября представила рязанцам фотовыставку о своем путешествии. Десятки красочных снимков, сделанных на берегах озера, про который сняты фильмы, написаны книги и песни, разместили в фойе второго этажа главного банковского офиса на улице Есенина, 82.

Они фотографировались вместе и на палубе теплохода, идущего по БайкалуФото: Владимир ФРОЛОВ

На открытие выставки попали не только журналисты, но и предприниматели, клиенты банка, а также целый класс школьников, для которых фото с Байкала оказались необычным дополнением к экскурсии по банку.

– Теперь я считаю, что каждый житель России должен хоть раз в жизни побывать на Байкале, – поделился своим мнением председатель правления банка Роман Ганишин. –Впечатления оттуда не сравнимы ни с какими заморскими странами. К тому же мы оставили на берегу озера сертификат на серебряный слиток. И у рязанцев еще есть шанс его найти – приятное дополнение к незабываемому отдыху. Мы сами поездку приурочили к 30-летию банка, а вот других любителей путешествовать с помощью квеста хотели подтолкнуть посмотреть красоты родной страны.

Роман Ганишин считает, что Байкал надо посетить каждому россиянинуФото: Владимир ФРОЛОВ

Вот уже целый месяц клад на берегу озера, на территории Байкало-Ленского заповедника, в географической точке 54,21203 градуса северной широты и 108,41515 градуса восточной долготы, никем не обнаружен. Нашедший его должен позвонить по телефону в банк и заявить свои права на слиток, дожидающийся в хранилище. Кстати, кадры, сделанные недалеко от тайника, на выставке тоже есть.

– Сначала мы забрались на север, дошли до мыса Мужинай, – вспоминает директор рязанской региональной сети Прио-Внешторгбанка Денис Синев, – потом были на самом крупном острове Ольхон, пересекли озеро, побывали на восточном берегу и даже искупались там в горячих источниках…

– А на южном берегу мы осмотрели построенные больше века назад туннели Кругобайкальской железной дороги, – рассказала начальник управления розничного бизнеса Наталья Терентьева. – Впечатляющее зрелище!

Школьники ответили на большинство географических вопросов о далеком озереФото: Владимир ФРОЛОВ

Путешественники рассказывали о Байкале, опираясь на услышанное и увиденное в поездке. А школьники, пришедшие в банк на экскурсию, вспоминали об озере то, что прочитали в учебниках и узнали здесь же, в банке, слушая участников экспедиции. Вспоминали, потому что для них сотрудники банка приготовили викторину. Начальнику управления развития бизнеса Геннадию Дронову не раз пришлось удивиться: даже на сложные вопросы у них находились ответы. Знатоков географии наградили сувенирами, привезенными с берегов Байкала.