На молочный фестиваль за Окой приехало больше тысячи рязанцев

Фестиваль «За Окой пасутся КО...» в этом году едва не отменили из-за плотного графика сельскохозяйственных праздников в Рязани и окрестностях: «Рязанский караваец», «Спожинки»... 14 сентября дошла очередь и до молочных продуктов. За ними горожанам предложили съездить в село Коростово, а точнее в урочище Дубки, где любят отдыхать туристы.

В конкурсе раскраски силуэтов коров принимали участие студенты-художникиФото: Владимир ФРОЛОВ

Кроме палаток с широким ассортиментом молочной продукции примерно от двух десятков рязанских производителей (от крупных комбинатов до мелких ЛПХ – личных подсобных хозяйств), на праздничной поляне расположилось множество площадок для развлечений.

Сельских развлечений на фестивале было хоть отбавляйФото: Владимир ФРОЛОВ

Среди гостей были не только рязанцы. Обменяться опытом с коллегами приехали фермеры из Нижегородской и Липецкой областей. Особенно их заинтересовало, как крестьяне из Коростова умудряются сбывать свою продукцию даже на московских рынках.

В торговых рядах купить можно было все, что душе угодно: и продукты питания, и сувенирыФото: Владимир ФРОЛОВ

Много сметаны, творога и сыра увезли домой и рязанцы – в общей сложности примерно тысяча человек, большинство из которых прибыло на собственном транспорте. Рейсовый автобус Рязань-Коростово, курсирующий раз в 2 часа, не мог вместить всех желающих, а о привлечении дополнительных маршруток (как, например, бывает в день фестиваля «Битва на Воже») организаторы договориться не успели.

Со сцены собравшихся развлекали песнями и танцами, а ведущие вовлекали зрителей в действиеФото: Владимир ФРОЛОВ

Помимо закупки продуктов, можно было развлекаться и веселиться. На главной сцене давал концерт флок-кавер-коллектив «Балалайка 62», вокруг шли конкурсы на лучший рисунок, лучшую раскраску фанерной коровы, лучшее прохождение полосы препятствий на время...

Много зрителей собрали спортивные соревнования участников фестиваляФото: Владимир ФРОЛОВ

Забеги были взрослые и детские. Дети разрисовывали друг друга аквагримом, фотографировались с ростовыми куклами и животными из соломы, общались с живым домашним скотом.

Фотографироваться с ростовыми куклами коров больше всего любят дети и подросткиФото: Владимир ФРОЛОВ

Веселый праздник в последние сравнительно теплые выходные сентября, кажется, достойно завершил рязанское фестивальное лето. Следующий культурный выезд у большинства семей горожан планируется в Константиново на ежегодный есенинский праздник. Но до него еще около двух недель.