2019-09-12T16:25:31+03:00
Недвижимость

Жизнь как праздник. Компания «Зеленый сад» раскрашивает быт горожан в яркие краски

Быть всегда рядом со своими клиентами, понимать и удовлетворять их запросы – такому правилу Группа компаний следует уже почти два десятка лет
Дмитрий ФЕТИСОВ
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Желающих принять участие в конкурсах долго звать на сцену не пришлось. Фото: Дмитрия Корнев.Желающих принять участие в конкурсах долго звать на сцену не пришлось. Фото: Дмитрия Корнев.
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Один из ведущих рязанских застройщиков регулярно проводит веселые праздники, конкурсы и розыгрыши призов. Этим довольны все: и жители города, и организаторы увлекательных акций. Быть всегда рядом со своими клиентами, понимать и удовлетворять их запросы – такому правилу Группа компаний «Зеленый сад» следует уже почти два десятка лет.

ВСТРЕЧА УЧЕБНОГО ГОДА ДЕТЯМ В ПОДАРОК

Есть в Рязани на Солотчинском шоссе, 2 настоящий дом образцового содержания. Это звание жилой комплекс «Есенинский» получил в феврале 2018 года вместе со «Знаком качества ЖКХ». Во дворе дома – большие игровая и закрытая спортивная площадка. Здесь постоянно играет детвора, гуляют с малышами родители.

Вроде бы этим сегодня никого не удивишь, ведь во многих рязанских дворах оборудованы детские площадки. Правда, во дворах возле своих домов в своих играх и развлечениях маленькие жители даже под присмотром родителей предоставлены, по сути, сами себе. Но образцовый дом тем и отличается от обычного, что в его дворе для мальчишек и девчонок случаются яркие события, которые запомнятся им на всю жизнь.

Таким событием стал веселый детский праздник во дворе дома на Солотчинском шоссе в последнюю летнюю субботу 31 августа. Он был посвящен встрече нового учебного года. Организовали праздничное действо партнеры: многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» и обслуживающая дом управляющая жилищная компания «Зеленый сад – Мой дом».

Два часа во дворе звучала задорная музыка, ведущим не пришлось «шевелить» детей – они сами сразу включились в забавное театрализованное представление. Такое ощущение, что все за лето соскучились по познавательным играм, шутливым викторинам и конкурсам. Даже слезы огорчения появились у некоторых ребят от того, что они не могли первыми ответить на вопрос и стать победителем. Но это была всего лишь минутная «слабость» – праздник не давал отчаиваться, звал за собой и снова дарил смех и радость.

Конечно, особый восторг детворы вызвало эффектное «крио-шоу» об удивительных свойствах жидкого азота – тут у всех в буквальном смысле открылись рты от изумления. Задор и творческие способности у наших обычных детей совсем не хуже, чем у профессиональных артистов – это праздник подтвердил всем вокруг.

«ДОМ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»: ИНТЕРЕСНО И ПОУЧИТЕЛЬНО

В первую субботу осени, 7 сентября в рязанском Центральном парке культуры и отдыха дети и их родители здорово «оттянулись» на ежегодном городском семейном празднике «Дом глазами ребенка». Вот уже четвертый год подряд это познавательное красочное представление организовывает НП «Рязанская Палата Недвижимости» при поддержке региональных властей, а генеральным партнером выступила Группа компаний «Зеленый сад».

В этот раз праздник прошел в главном рязанском парке на новой площадке. Она была разделена на комнаты большой квартиры под открытым небом – гостиную, детскую, игровую, спортзал и кладовочку. Для детей здесь была масса забавных творческих конкурсов с призами, бесплатные аттракционы и угощения, увлекательные состязания и общение с персонажами любимых мультфильмов. Сотни маленьких и больших рязанцев весело и с пользой провели этот теплый выходной день.

«БИТВА РЕМОНТОВ» В РЯЗАНСКИХ КВАРТИРАХ

У ремонта квартиры своими руками есть свои минусы (о них знает каждый, кто с этим сталкивался), но есть и плюсы – для людей творческих, как говорится, с руками, головой, а еще – временем и желанием самому обустроить свое жилье. Тем более, что в новых квартирах «Зеленого сада» со свободной планировкой всегда есть простор для фантазии и выбор вариантов обустройства.

В августе были подведены итоги конкурса в социальных сетях на лучший ремонт в квартире, купленной в «Зеленом саду». Главный приз – сертификат на 100 000 рублей на покупки в торговой сети IKEA получила Анна Русакова. Наградой была отмечена ее авторская идея ремонта с единой концепцией дизайна, лаконичным стилем и оригинальным использованием современных материалов.

Конечно, то, как сделала ремонт победитель конкурса впечатляет. Но «Зеленый сад», опытный профессиональный застройщик, разработал несколько специальных программ помощи в ремонте покупателям нового жилья. По желанию можно пропустить этап ремонта, доверив его специалистам «Зеленого сада», и сразу въехать в готовую для проживания квартиру!

КСТАТИ

Победив в конкурсе в Instagram, рязанка получила велосипед в подарок от «Зеленого сада». Выбор приза неслучаен, ведь для «Зеленого сада» экологичность – один из базовых принципов. Компания использует в строительстве экологически безопасные материалы, а вокруг возводимых домов формирует комфортную среду с зелеными прогулочными зонами, пешеходными и велосипедными дорожками. И такой экологичный вид транспорта, как велосипед, идеально вписывается в философию активного образа жизни в здоровом окружающем пространстве.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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