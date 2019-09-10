Рязанский весовщик на «Спожинках» сравнил вес тыквы и полковника

7 сентября в Рязани на стадионе агротехнологического университета (между улицами Крупской и Костычева) состоялся фестиваль «Спожинки». Праздник урожая проходил в юбилейный пятый раз. На него собрались труженики сельского хозяйства со всех районов области. В областной центр свезли свою продукцию сельхозпредприятия, молокозаводы, мясокомбинаты, техникумы…

Караваи со всей Рязанской области были собраны на одном столеФото: Владимир ФРОЛОВ

На копнах сена расположились натюрморты из овощей и фруктов. Столы в павильонах ломились от хлебных, молочных и мясных изделий. Чуть в сторонке можно было познакомиться с результатами работы пчеловодов. Демонстрировали все, чем можно похвалиться перед сельчанами и горожанами – мелкий скот, лошадей, сельскохозяйственные машины различных отечественных и зарубежных производителей.

Фестиваль «Спожинки» проводился уже в пятый разФото: Владимир ФРОЛОВ

ОБОШЕЛ ВЫСТАВОЧНЫЕ РЯДЫ – И ПОЗАВТРАКАЛ

Главным развлечением для горожан, пришедших на праздник (а посетителей постоянно было около 2 тысяч) стали дегустации продукции разных хозяйств и предприятий. Часть вкусной продукции продавалась по сниженным (по сравнению с магазинными) ценам, а часть предлагалась бесплатно – на пробу.

В оформлении павильонов и столов использовались народные мотивыФото: Владимир ФРОЛОВ

Особенно это касалось новых видов продукции, которые потребитель еще не видел на прилавках магазинов. Пройдя вдоль ряда палаток, можно было попробовать и сыра, и творога, и молока, и колбасы, и печенья с караваями – и в результате неплохо позавтракать.

Рязанцы целыми семьями фотографировались с фигурами животных из соломыФото: Владимир ФРОЛОВ

Для любимого занятия молодежи, то есть фотографирования, был выстроен целый фестивальный городок с деревянной избушкой, колодцем, запряженной в соломенного коня телегой, с соломенным петухом… Красочные селфи получались у посетителей и с рязанскими казаками, привезшими на праздник продукцию своей станицы.

Казаки норовили угостить гостей своего павильона чаемФото: Владимир ФРОЛОВ

Одним из важных составляющих «Спожинок» стала выставка достижений рязанских садоводов. И «Комсомолка» решила помочь оценить, чьи плоды, выращенные в этом году, заслуживают награды как самые крупные.

САМЫЕ ТОЧНЫЕ ВЕСЫ, САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ ВЕСОВЩИК

– Для оценки труда садоводов мы выбрали самый объективный критерий: вес овощей и фруктов, – сообщил директор рязанской редакции «КП» Николай Мальцев. – Мы использовали для этого точные весы, поверенные Рязанским центром стандартизации и метрологии. И еще мы пригласили самого известного и самого честного в городе весовщика – Иосифа Пятунина.

Иосиф Пятунин, взвесив, вносит в список самую крупную цветную капустуФото: Владимир ФРОЛОВ

Обстоятельный и обаятельный весовщик, знакомый всем рязанцам, гуляющим в погожие дни по улице Почтовой, занимается своим ремеслом с 1991 года. Но на самом деле Иосиф Григорьевич взвешивает людей всю жизнь – ведь эту процедуру время от времени приходится выполнять всем медицинским работникам. А Пятунину в течение жизни где только не пришлось поработать – он даже принимал роды на Крайнем Севере в жилищах оленеводов. Те, кто взвешивался у него, гуляя по улице Почтовой, помнят: он не только уже много лет подряд берет за эту процедуру всего 3 рубля, но и добродушно-шутливо оценивает результаты:

– Знаете ли, на генерала вы еще не тянете, но полковничьего веса уже достигли.

Именно поэтому на «Спожинках» не один садовод, наверное, хотел спросить Иосифа Григорьевича:

– Ну, на сколько моих тыкв потянет настоящий полковник?

На рязанской земле созревает виноград! Доказательство ложится на весыФото: Владимир ФРОЛОВ

ВЕС САМЫХ КРУПНЫХ ПЛОДОВ

Взвешивая очередной кабачок, капусту или грушу, Иосиф Пятунин аккуратно записывал результаты. За сравнением показателей, которое производилось вместе с председателем регионального отделения «Союза садоводов России» Александром Лукинским, могли наблюдать все желающие. Самыми крупными плодами 2019 года по весу оказались:

Тыква – 18 кг 575 г (СНТ «Тепличный»)

Капуста – 7 кг 825 г (СНТ «Тепличный»)

Кабачок – 6 кг 225 г (СНТ «Голубой огонек»)

Капуста кольраби – 3 кг 390 г (СНТ «Яблонька»)

Свекла – 1 кг 715 г (СНТ «Лесок»)

Гроздь винограда – 1 кг 650 г (СНТ «Садовод»)

Огурец – 1 кг 455 г (СНТ «Яблонька»)

Картофель – 800 г (СНТ «Голубой огонек»)

Морковь – 765 г (СНТ «Глобус-1»)

Баклажан – 610 г (СНТ «Голубой огонек»)

Груша – 460 г (СНТ «Связист-3»)

Яблоко – 420 г (СНТ «Яблонька»)

Виталий Костиков вручает дипломы садоводам, вырастившим самые крупные плодыФото: Владимир ФРОЛОВ

Награждение победителей, вырастивших плоды-гиганты, началось на главной сцене, а продолжилось прямо перед весами Иосифа Пятунина – проводил его заместитель регионального министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Костиков. Он заверил, что в 2021 году региональное правительство намерено добиться поддержки садоводов, причем компенсации им планируется выдать и за расходы в 2019-2020 годах.

Представители тружеников села встретили эти слова аплодисментами.

КСТАТИ

Если у кого-то из читателей на собственном участке овощи и фрукты бывают крупнее, чем указанные в нашей публикации, рекомендуем на следующий год принести их на «Спожинки» и выставить на конкурс.

СПРАВКА «КП»

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области» в 1919 году отпраздновал 100-летний юбилей. Это учреждение, которое поверяет любые средства измерений, проводящее разнообразные испытания и экспертизы, а также выдающее сертификаты на произведенную продукцию (в том числе пищевую). Многие фермеры, работавшие на «Спожинках», отмечали, что поверка торговых весов в Рязанском ЦСМ – это гарантия отсутствия претензий к весам от проверяющих организаций.