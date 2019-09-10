2019-09-11T16:00:01+03:00
Общество

Рязанский весовщик на «Спожинках» сравнил вес тыквы и полковника

На празднике урожая был зафиксирован рекордный вес плодов, выращенных садоводами области
Владимир ФРОЛОВ
Поделиться:
Самая крупная тыква оказалась тяжелее 18 кг, самая крупная капуста – тяжелее 7 кгСамая крупная тыква оказалась тяжелее 18 кг, самая крупная капуста – тяжелее 7 кгФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

7 сентября в Рязани на стадионе агротехнологического университета (между улицами Крупской и Костычева) состоялся фестиваль «Спожинки». Праздник урожая проходил в юбилейный пятый раз. На него собрались труженики сельского хозяйства со всех районов области. В областной центр свезли свою продукцию сельхозпредприятия, молокозаводы, мясокомбинаты, техникумы…

Караваи со всей Рязанской области были собраны на одном столе Фото: Владимир ФРОЛОВ

Караваи со всей Рязанской области были собраны на одном столеФото: Владимир ФРОЛОВ

На копнах сена расположились натюрморты из овощей и фруктов. Столы в павильонах ломились от хлебных, молочных и мясных изделий. Чуть в сторонке можно было познакомиться с результатами работы пчеловодов. Демонстрировали все, чем можно похвалиться перед сельчанами и горожанами – мелкий скот, лошадей, сельскохозяйственные машины различных отечественных и зарубежных производителей.

Фестиваль «Спожинки» проводился уже в пятый раз Фото: Владимир ФРОЛОВ

Фестиваль «Спожинки» проводился уже в пятый разФото: Владимир ФРОЛОВ

ОБОШЕЛ ВЫСТАВОЧНЫЕ РЯДЫ – И ПОЗАВТРАКАЛ

Главным развлечением для горожан, пришедших на праздник (а посетителей постоянно было около 2 тысяч) стали дегустации продукции разных хозяйств и предприятий. Часть вкусной продукции продавалась по сниженным (по сравнению с магазинными) ценам, а часть предлагалась бесплатно – на пробу.

В оформлении павильонов и столов использовались народные мотивы Фото: Владимир ФРОЛОВ

В оформлении павильонов и столов использовались народные мотивыФото: Владимир ФРОЛОВ

Особенно это касалось новых видов продукции, которые потребитель еще не видел на прилавках магазинов. Пройдя вдоль ряда палаток, можно было попробовать и сыра, и творога, и молока, и колбасы, и печенья с караваями – и в результате неплохо позавтракать.

Рязанцы целыми семьями фотографировались с фигурами животных из соломы Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанцы целыми семьями фотографировались с фигурами животных из соломыФото: Владимир ФРОЛОВ

Для любимого занятия молодежи, то есть фотографирования, был выстроен целый фестивальный городок с деревянной избушкой, колодцем, запряженной в соломенного коня телегой, с соломенным петухом… Красочные селфи получались у посетителей и с рязанскими казаками, привезшими на праздник продукцию своей станицы.

Казаки норовили угостить гостей своего павильона чаем Фото: Владимир ФРОЛОВ

Казаки норовили угостить гостей своего павильона чаемФото: Владимир ФРОЛОВ

Одним из важных составляющих «Спожинок» стала выставка достижений рязанских садоводов. И «Комсомолка» решила помочь оценить, чьи плоды, выращенные в этом году, заслуживают награды как самые крупные.

САМЫЕ ТОЧНЫЕ ВЕСЫ, САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ ВЕСОВЩИК

– Для оценки труда садоводов мы выбрали самый объективный критерий: вес овощей и фруктов, – сообщил директор рязанской редакции «КП» Николай Мальцев. – Мы использовали для этого точные весы, поверенные Рязанским центром стандартизации и метрологии. И еще мы пригласили самого известного и самого честного в городе весовщика – Иосифа Пятунина.

Иосиф Пятунин, взвесив, вносит в список самую крупную цветную капусту Фото: Владимир ФРОЛОВ

Иосиф Пятунин, взвесив, вносит в список самую крупную цветную капустуФото: Владимир ФРОЛОВ

Обстоятельный и обаятельный весовщик, знакомый всем рязанцам, гуляющим в погожие дни по улице Почтовой, занимается своим ремеслом с 1991 года. Но на самом деле Иосиф Григорьевич взвешивает людей всю жизнь – ведь эту процедуру время от времени приходится выполнять всем медицинским работникам. А Пятунину в течение жизни где только не пришлось поработать – он даже принимал роды на Крайнем Севере в жилищах оленеводов. Те, кто взвешивался у него, гуляя по улице Почтовой, помнят: он не только уже много лет подряд берет за эту процедуру всего 3 рубля, но и добродушно-шутливо оценивает результаты:

– Знаете ли, на генерала вы еще не тянете, но полковничьего веса уже достигли.

Именно поэтому на «Спожинках» не один садовод, наверное, хотел спросить Иосифа Григорьевича:

– Ну, на сколько моих тыкв потянет настоящий полковник?

На рязанской земле созревает виноград! Доказательство ложится на весы Фото: Владимир ФРОЛОВ

На рязанской земле созревает виноград! Доказательство ложится на весыФото: Владимир ФРОЛОВ

ВЕС САМЫХ КРУПНЫХ ПЛОДОВ

Взвешивая очередной кабачок, капусту или грушу, Иосиф Пятунин аккуратно записывал результаты. За сравнением показателей, которое производилось вместе с председателем регионального отделения «Союза садоводов России» Александром Лукинским, могли наблюдать все желающие. Самыми крупными плодами 2019 года по весу оказались:

Тыква – 18 кг 575 г (СНТ «Тепличный»)

Капуста – 7 кг 825 г (СНТ «Тепличный»)

Кабачок – 6 кг 225 г (СНТ «Голубой огонек»)

Капуста кольраби – 3 кг 390 г (СНТ «Яблонька»)

Свекла – 1 кг 715 г (СНТ «Лесок»)

Гроздь винограда – 1 кг 650 г (СНТ «Садовод»)

Огурец – 1 кг 455 г (СНТ «Яблонька»)

Картофель – 800 г (СНТ «Голубой огонек»)

Морковь – 765 г (СНТ «Глобус-1»)

Баклажан – 610 г (СНТ «Голубой огонек»)

Груша – 460 г (СНТ «Связист-3»)

Яблоко – 420 г (СНТ «Яблонька»)

Виталий Костиков вручает дипломы садоводам, вырастившим самые крупные плоды Фото: Владимир ФРОЛОВ

Виталий Костиков вручает дипломы садоводам, вырастившим самые крупные плодыФото: Владимир ФРОЛОВ

Награждение победителей, вырастивших плоды-гиганты, началось на главной сцене, а продолжилось прямо перед весами Иосифа Пятунина – проводил его заместитель регионального министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Костиков. Он заверил, что в 2021 году региональное правительство намерено добиться поддержки садоводов, причем компенсации им планируется выдать и за расходы в 2019-2020 годах.

Представители тружеников села встретили эти слова аплодисментами.

КСТАТИ

Если у кого-то из читателей на собственном участке овощи и фрукты бывают крупнее, чем указанные в нашей публикации, рекомендуем на следующий год принести их на «Спожинки» и выставить на конкурс.

СПРАВКА «КП»

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области» в 1919 году отпраздновал 100-летний юбилей. Это учреждение, которое поверяет любые средства измерений, проводящее разнообразные испытания и экспертизы, а также выдающее сертификаты на произведенную продукцию (в том числе пищевую). Многие фермеры, работавшие на «Спожинках», отмечали, что поверка торговых весов в Рязанском ЦСМ – это гарантия отсутствия претензий к весам от проверяющих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
В центре Рязани перекроют движение ради «Кросса наций»
В СК России проанализированы случаи безвестного исчезновения детей
В Рязани торжественно открыли технопарк «Точка кипения»
Рязанцев ездящих по трассе М5 простят помочь в поиске пропавшей пенсионерки
В четверг в пяти районах Рязанской области отключат электричество
В Михайлове на пожаре погиб мужчина
Инвестор намерен построить в Рязанской области элеватор и три свинокомплекса
На рязанской дороге фура снесла внедорожник – погибла женщина
Аномально сухая и теплая погода в Рязанской области сохранится
Фонд капремонта предупреждает рязанцев о мошенниках
При оборудовании пешеходных переходов в Рязанской области обнаружены незаконные расходы
Огромную взятку рязанскому гаишнику конфисковало государство
КВЦ Рязани возобновил ранее прекращенный прием платежей
На рязанской трассе иномарка налетела на попутный грузовик
Полицейские задержали рязанца, напавшего с пистолетом на продавца шаурмы
В громкой истории об изувеченном псе Мухтаре полиция не нашла состава преступления
Губернатор сравнил новую главу администрации Рязани с Надеждой Чумаковой
В поликлинике больницы №11 Рязани грядет большой ремонт
Любимов поручил проработать формат публичных отчетов перед рязанцами
Ушла из жизни судья Октябрьского районного суда в отставке
В Рязани на неделю закроют движение транспорта на улице Некрасова
Из-за работ на газопроводе 18 селений Рыбновского района останутся без газа
В Рязани раскрыли картель на закупках по ремонту дорог
В Рязани неизвестный расстрелял из травматического пистолета продавца шаурмы
«Рязань-ВДВ» и французский «Лион» готовы к бою
Лесной пожар в Сельцах: военная прокуратура привлекла виновных к ответственности
На 15 улицах Рязани в среду отключат электричество