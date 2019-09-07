На детском празднике в рязанском ЦПКиО можно было решить жилищный вопрос

В Рязанском центральном парке культуры и отдыха хорошо кататься на велосипеде, заниматься бегом или просто гулять. Раздолье позволяет проводить здесь большие общегородские праздники. Один из которых получил название «Дом глазами ребенка», который прошел 7 сентября.

Фото: Ольга Гержова.

Организатором праздника вот уже четвертый год выступает некоммерческое партнерство «Рязанская Палата Недвижимости». Спонсоры — строительные компании и банки. Они предоставили призы и подарки. Все участники конкурсов получали жетоны, которые обменивали на игрушки, напитки, сладкую вату. Дети вырезали из бумаги, учились шитью и скорочтению. На отдельной площадке даже состоялся футбольный турнир. А во время танцев дети и взрослые выступили единой командой. Подхожу к маме с сыном, сейчас спрошу, нравится ли им праздник.

Фото: Ольга Гержова.

- Очень нравится, спасибо организаторам, - говорит Ирина Чистова. - Мы с Яриком здесь впервые, но теперь будем приходить каждый год.

- Я отгадывал загадки, поднимал штангу, - вступает в разговор Ярик. - Но больше всего мне понравились танки с пультом управления.

Фото: Ольга Гержова.

- С помощью такой свободной формы общения, как семейный праздник, мы хотим в очередной раз напомнить рязанцам, чтобы при сделках с недвижимостью они обращались только к аттестованным специалистам, - отметила президент НП «Рязанская Палата Недвижимости» Марина Рундаева. - Взрослые считают, что они всё знают, поэтому у детей и не спрашивают. А если спросить ребенка, каким он хочет видеть свой дом, то можно получить ответы, над которыми взрослым придется задуматься.

Фото: Ольга Гержова.

Шестилетняя Лера хочет, чтобы ее дом был красивым и веселым. А десятилетний Максим мечтает о собственной комнате, но пока он вместе с родителями живет в однокомнатной квартире. Но кто знает, может быть, именно этот праздник сподвигнет кого-то из родителей сделать ремонт в детской, а кого-то подтолкнет к покупке новой квартиры, ведь консультацию по ипотечным кредитам родители могли получить тут же, в парке, пока их дети танцевали и получали призы.

Фото: Ольга Гержова.

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