РНПК поздравила школьников и студентов с Днем знаний

2 сентября торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во всех учебных заведениях Рязани. В том числе новый учебный год начался в школе №43 и Рязанском радиотехническом университете, где новое поколение получает практикоориентированное образование по корпоративной системе ПАО «НК «Роснефть» «школа – вуз – предприятие». Шефскую помощь этим классам и группам оказывает Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

На линейку в школу №43 в этом году гостей пришло особенно много: образовательное учреждение отмечает свое 55-летие. Директор школы Ольга Лобан в своем выступлении специально отметила, что часть учеников уже определилась со своим будущим, поступив в профильные «Роснефть-классы». Стройные ряды этих старшеклассников в особой школьной форме выстроились в школьном дворе за спинами «героев дня» – первоклашек. Встретиться с ребятами и поздравить их с Днем знаний приехала заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась.

– Это первая ступень нашей корпоративной системы подготовки кадров «школа – вуз – предприятие», – рассказала она. – В 2019 году в четвертый по счету «Роснефть-класс» принят 21 человек. За два года, что ребята проведут в «Роснефть-классе», они освоят смысл, цели и ценности компании.

Эти старшеклассники будут углубленно изучать физику и математику, ездить с экскурсиями на производство, общаться с молодыми специалистами РНПК. Через 2 года они смогут поступить в Радиотехнический университет и получить высшее образование на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ».

В РГРТУ 2 сентября тоже начался новый учебный год. На посвященную этому событию линейку приехал главный технолог АО «РНПК» Юрий Гордеев, чтобы познакомиться с новой группой будущих нефтехимиков из 30 студентов.

Всего на направлении «Химическая технология» по разным формам обучения (очной, вечерней, заочной) сегодня получает образование 241 студент. Нефтеперерабатывающая компания оборудовала для них современными приборами и оргтехникой 3 лаборатории, лучшим студентам выплачивает корпоративную стипендию. Методические разработки РНПК использованы и в учебном процессе. Специалисты завода организовали группу преподавателей, которые читают лекции по специальным дисциплинам, разрабатывают темы выпускных работ, консультируют студентов при их подготовке. В 2019 году в государственной экзаменационной комиссии 4 из 7 членов представляли РНПК.

Разумеется, выпускники этих групп имеют преимущество при приеме на работу в компанию: нынешним летом нефтепереработчиками стали 6 специалистов, окончивших РГРТУ в рамках корпоративной системы подготовки кадров. А работа в РНПК – это уверенность в будущем и хорошая зарплата.

На линейку в Рязанском колледже электроники приехал главный механик АО «РНПК» Александр Никифоров. В этом среднем профессиональном учебном заведении, с которым также тесно сотрудничают нефтепереработчики, готовят операторов технологических установок, слесарей технологических установок и лаборантов химического анализа. На средства компании в колледже была создана современная лаборатория химии и технологии нефти и газа. В нынешнем году РНПК трудоустроила более 35 выпускников этого колледжа.

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