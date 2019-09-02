Рязанские журналисты протестировали «Умный дом» «Ростелекома»

Рязанский филиал компании «Ростелеком» провел для представителей региональных средств массовой информации игровую презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом».

Национальный цифровой провайдер предложил журналистам взглянуть своими глазами на новую систему в действии. Для этого один из банкетных залов ресторана «Небо» замаскировали под комнату обычной квартиры или частного дома. За происходящим в ней представители СМИ могли наблюдать при помощи камеры «Умного дома», изображение с которой в режиме реального времени выводилось на экран монитора.

Безопасность на первом месте

Работа «Умного дома» происходит при помощи различных датчиков (открытия, движения, дыма, протечки и др.) и единого центра - контроллера, который объединяет их в единую систему. При этом управлять ей можно как через личный кабинет, так и с помощью специального приложения для iOS и Android.

Чтобы не быть многословными, то как работает система, решили показать на примерах. Для этого при непосредственном участии некоторых из приглашенных журналистов, аниматоры разыграли ситуации, когда умные датчики могут спасти не только ваше имущество, но и жизнь близких.

Детекторы моментально реагируют на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания или затопления, изменения температуры и влажности. Предусмотрены оповещения через push-уведомление, SMS или e-mail.

Все на виду

К комплекту датчиков можно дополнительно добавить видеонаблюдение, чтобы не только получать сообщения об инцидентах, но и видеть их источник и причину в онлайн-режиме.

Это позволит защититься не только от посторонних, но и проследить за строителями, использовать камеру как радионяню, для наблюдения за детьми и даже домашними животными. Видеокамера поддерживает трансляцию голоса и позволит дать команду домашнему животному даже из офиса.

Приложение Ростелекома позволяет смотреть видео на смартфоне или планшете, при этом сохраняя отдельные записи.

Специалисты «Ростелекома» рассказали о преимуществах и возможностях новой системы.

Просто, мобильно, доступно

Управление устройствами происходит через личный кабинет, а информация хранится в облаке «Ростелекома». В дальнейшем компания планирует интегрировать «Умный дом» с кнопкой SOS (прямо в личном кабинете абонента) для автоматической связи со спасательными службами.

Пользователь может установить систему самостоятельно – в комплекте «Умного дома» и в личном кабинете на сайте есть подробная инструкция по подключению всех датчиков. Но если вы даже не справитесь квалифицированные специалисты компании при необходимости придут вам на помощь.

Система очень проста в использовании, камера и датчики «Умного дома» работают по wi-fi, а для доступа к приложению понадобится только интернет.

НАША СПРАВКА

В настоящее время «Ростелеком» предлагает три комплектации «Умного дома»: «Базовый», «Расширенный» и «Управление».

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