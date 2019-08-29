Рязань за Южной Окружной: без детсада, кабельного ТВ и банкомата

25 лет назад к Рязани решением главы администрации области Геннадия Меркулова были присоединены около десятка сел Рязанского района. Юридически они стали частями городских районов. Жителей Храпова и Божаткова уравняли в правах с дачниками из соседних садовых товариществ городских предприятий и ведомств. Но не все из них видят в переменах позитив.

Примерно год назад на рязанской Южной Окружной дороге, в районе ее пересечения с Михайловским шоссе, завершились масштабные строительные работы. «Дальнобойным» автомобилям, следующим по федеральной автомагистрали М5 из Москвы в Челябинск или наоборот, больше не надо было стоять в пробке на светофоре, пропуская транспорт в сторону Тулы. По прекрасному новому дорожному покрытию время от времени проезжает старый автобус, поворачивая с трассы возле невзрачной остановки. На автобусе табличка с двумя названиями: «Храпово-Божатково».

Новый участок трассы М5 возле Храпова открылся в 2018 годуФото: Владимир ФРОЛОВ

ДЕТСАДА НИ ОДНОГО, А КЛАДБИЩА ЦЕЛЫХ ДВА

Благодаря реконструкции на М5, на улице в Храпово уложен хороший новый асфальт. Но вот городской транспорт в этот район, удаленный от центра города на 6 километров, прибывает нечасто: сейчас официальный интервал на муниципальном маршруте №13 составляет 30 минут, на коммерческом маршруте №57 – 1 час 10 минут.

– Автобус у нас – самое необходимое средство, – уверена местная жительница Галина Семеновна. – В любой магазин, кроме как за хлебом и молоком, надо или в Ситники, или вообще в центр ехать. Велели мне завести карточку, чтобы на нее пенсия приходила. А как снять деньги с этой карточки? Надо до банкомата добираться. Внучка в детский сад ходит – мать ее на автобусе возит, потому что у нас тут детского сада нет. Вырастет, в школу пойдет, а школы тоже нет. По телевизору крутят рекламу: «Смотрите цифровое кабельное ТВ!» А у нас никакого кабеля нет, и из-за ста дворов никто его тянуть сюда не будет.

Автобус 13-го маршрута после долгого перерыва бывает полонФото: Владимир ФРОЛОВ

Зато близко церковь – храм Покрова Богородицы на окружной дороге. А также на въезде в Храпово и на въезде в Божатково расположены кладбища – неплохо ухоженные, чистые. Пенсионеры соглашаются, что хоть в последний путь далеко ехать не потребуется.

МНОГОДЕТНЫЕ НОВОСЕЛЫ НЕ ТОРОПЯТСЯ

У автобусных маршрутов раньше конечная остановка была при въезде в Божатково, а теперь он доезжает до половины поселка. Впрочем, во второй половине Юрий Сергеевич знает еще один транспортный секрет.

Разворотный круг с остановкой автобусов в БожатковоФото: Владимир ФРОЛОВ

– Надо только помнить расписание электричек, – поясняет он. – Идешь вместо автобусной остановки на железнодорожную платформу «204-й километр», а через 10 минут ты на «Рязани-2», то есть в самом центре. Пока проверки билетов на платформе не ввели, даже бесплатно некоторые малоимущие ездили.

Жители Божаткова с тревогой ожидают введения отдельной платы за вывоз мусора. Опасаются, что для них тариф окажется слишком велик: ведь стоило большого труда добиться того, чтобы мусорная машина стала забирать подготовленные мешки с отходами. До этого многие просто выкидывали отбросы в овраги или в ручей.

На въезде в бывшее село 25 лет стоит знак границы населенного пунктаФото: Владимир ФРОЛОВ

До сих пор не все окрестные овраги очистили от этого мусора, хотя ситуация – это признают все – постепенно улучшается.

Чуть позади, рядом с Храповым, стоят и разрушаются какието старые то ли гаражи, то ли мастерские. А рядом государство пробует раздавать земли многодетным семьям для индивидуального строительства. Согласных почти нет: детский сад, школа, поликлиника слишком далеко, работы поблизости почти нет…

Собственное микрорайонное кладбище – по нашим временам для Рязани это престижноФото: Владимир ФРОЛОВ

Прошел уже час, а автобус не появляется. Житель Храпова на остановке поясняет:

– Иной раз машина ломается, один рейс пропускают. Кому невтерпеж, можно на остановку «Торфмаш» пойти. Вон там, мимо кладбища, потом под железнодорожным мостом, вдоль Павловки по берегу – и можно мимо сараев выйти в поселок Мехзавода. А там и до остановки маршруток недалеко…

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Наталья Финякина, председатель комитета ТОС поселка Божатково:

– Приходится самим благоустраивать родной поселок. В 2018 году, когда Божаткову исполнилось 390 лет, мы стали победителями одного из конкурсов и на выигранный грант соорудили на крутом спуске металлический поручень. Теперь вместе с соседями разработали и хотим реализовать проект уличной площадки для досуга «Место встречи».

ПОДРОБНОСТИ

В поселке Храпово работает комитет территориального общественного самоуправления (ТОС), активисты которого в 2019 году уже провели переговоры с руководством муниципальной «Автоколонны 1310». Они предложили сократить автобусный маршрут №13 до Театральной площади и уменьшить интервалы движения машин. Транспортники согласились – но в отношении автоколонны уже запущена процедура банкротства.