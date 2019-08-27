2019-08-27T15:19:24+03:00
Спорт

Дрифт-битва в Рязани: «Юг» против «Запада»

Сдвоенная гонка позволила сполна насладиться честной борьбой и пилотам, и зрителям
Евгений БАРАНЦЕВ
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Авария Никиты Лопаткина.Авария Никиты Лопаткина.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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24-25 августа на трассе АСК «Атрон» под Рязанью прошел совмещенный этап Российской Дрифт Серии в дивизионах «Запад» и «Юг». На гонку, а точнее на две отдельные гонки, которые прошли в рамках одного уикенда, заявилось рекордное количество пилотов – 46! Шестеро из них представляли Беларусь.

Преимущество сдвоенного этапа очевидно. Если у кого-то из спортсменов что-то не получилось в субботу, в воскресенье им представлялся реальный шанс отыграться, но уже в рамках другого дивизиона. Кстати, такой схемой, то есть проехать гонку и на «Западе», и на «Юге», воспользовалось большинство участников. Собственно, к этому располагала и погода. Впервые за многие летние дни в минувшие выходные на рязанскую землю не упало ни единой капли дождя.

Саранча на автодроме "Атрон". Видимо, приехала вместе с пилотами дивизиона "Юг". Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Саранча на автодроме "Атрон". Видимо, приехала вместе с пилотами дивизиона "Юг". Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

«RDS Юг» и «RDS Запад» - это такой упрощенный вариант RDS GP. Та же конфигурация трассы, но меньше зрителей; та же бетонная стена в повороте, но чуть меньшие скорости. В общем, если вы любите дрифт, то, конечно, посмотреть на предложенное действо было интересно!

В субботу, 24 августа, пилоты разыгрывали трофей южного дивизиона. Автором единственной аварии стал Никита Лопаткин из Кирова. В противостоянии с Тарасом Шатовым (Казань) в раунде ТОП-32 Никита слишком переусердствовал на разгоне и улетел в поролоновые блоки. К счастью, пилот не пострадал, да и автомобиль покинул трассу своим ходом.

Никита Лопаткин за несколько секунд до столкновения с ограждением и поролона. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Никита Лопаткин за несколько секунд до столкновения с ограждением и поролона. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

А вот одним из лучших проездов этого раунда стала дуэль Ильи Толкачева (Москва) и Сергея Иванова (Владимир). Две BMW E30 порадовали синхронностью на перекладках и добротным дымом из-под колес. Судьи не смогли выявить победителя и назначили повторную дуэль – one more time. К слову, повторных дуэлей в этот день хватало на всех стадиях. Не обошелся без них и финал.

С отрывом от асфальта! Сергей Иванов отжигает на BMW. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

С отрывом от асфальта! Сергей Иванов отжигает на BMW. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Пару финалистов составили Илья Полищук (Санкт-Петербург) и Владислав Сазонов (Таганрог). В итоге победу на предпоследнем этапе «RDS Юг» назло всем логическим схемам отпраздновал житель северной столицы Илья Полищук.

На следующий день, 25 августа, почти все пилоты, сражавшиеся за медали предпоследнего этапа «RDS юг», перекочевали в заключительный этап сезона «RDS Запад».

Большого зрительского ажиотажа вокруг гонки не было, но главная трибуна более чем на половину была заполнена. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Большого зрительского ажиотажа вокруг гонки не было, но главная трибуна более чем на половину была заполнена.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В стадии ТОП-32 вновь не обошлось без аварий. На этот раз свой Nissan Silvia S15 приложил и о поролон, и о бетонную стену Евгений Крошилов (Владимир)…

Александр Лысовенко (Севастополь). Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Александр Лысовенко (Севастополь).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

С боями и авариями к финалу прорывался победитель субботней гонки Илья Полищук. В полуфинальном сражении между ним и Антоном Минаевым (Москва) был назначен one more time, но, увы, во второй подряд в финал Полищук пробиться все-таки не смог. А вот Минаев, вдохновленный сложной победой в полуфинале, оказался сильнее и в финальном противостоянии. Его оппонентом выступил Тарас Шатов (Казань). Кстати, победа на этапе принесла Минаеву и победу в общем зачете по итогам сезона 2019 года в «RDS Запад».

По задумке организаторов, в воскресный день состоялось также сражение лучших пилотов «Юга» и «Запада» (по четверке лучших от каждого из дивизионов). Символично, что в супер-финале сошлись именно победители Полищук и Минаев. Они порадовали болельщиков красивой борьбой! Победа осталась за петербургским пилотом.

Красивая борьба! Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Красивая борьба! Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.

Борис Абрамов (Москва) выступил не очень удачно. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Борис Абрамов (Москва) выступил не очень удачно.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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