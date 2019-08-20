«Небо России – 2019»: новосибирское чудо, битва за улыбки и долгожданный кремль

Фестиваль «Небо России» - старейшее воздухоплавательное мероприятие современной России, он проводится с 1990 года (до 2007 года проводился не ежегодно - Ред). Но никогда прежде организаторы не сталкивались с такими капризами природы. По словам бессменного директора фестиваля Льва Маврина, «Небо России - 2019» стало наиболее сложным за все время проведения. Дожди, ветер, туман и низкая облачность, раскисшие грунтовые дороги и боевые самолеты в небе, участвующие в международном армейском конкурсе - все это внесло существенные коррективы в программу полетов.

Старт утреннего спортивного полета 15 августа. Фото: Олег БУЦКИЙ.

К счастью, несмотря на августовскую хмарь, удалось провести торжественное открытие фестиваля в Рязанском кремле. Аэронавтов и тысячную аудиторию болельщиков приветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Именно на Рязанской земле возродилось отечественное воздухоплавание, - отметил Николай Викторович. - Приятно, что сегодня здесь присутствует сборная России по этому виду спорта, которая в прошлом году стала чемпионом мира. Вдвойне приятно, что в составе сборной в чемпионате участвовал наш земляк Александр Маврин.

Затем, к радости рязанцев и многочисленных гостей города, аэростаты поднялись над кремлем и поплыли в сторону окской поймы.

ТУЛЬСКО-РЯЗАНСКИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

В рамках XVII международного фестиваля «Небо России» пилоты разыграли Кубок страны по воздухоплавательному спорту. Правда, из запланированных семи спортивных полетов состоялись только первые три. Четыре старта были отменены по причине плохой погоды. К счастью, такого количества полетов и выполненных заданий (их в общей сложности было 10) хватило для того, чтобы признать розыгрыш Кубка России состоявшимся. Трофей завоевал Дмитрий Жохов из Тулы. Отметим, что Дмитрий не так давно женился на рязанской девушке и перебрался жить в город на Оке. Сейчас решается вопрос с пропиской молодого и мастеровитого пилота.

Первый серьезный трофей в воздухоплавательной карьере Дмитрия ЖоховаФото: Евгений БАРАНЦЕВ

Второе место на Кубке России занял Илья Вертипрахов из города Кунгур Пермского края, третье - москвич Иван Меняйло. В шаге от призовой тройки остановился рязанский воздухоплаватель Александр Маврин - на его счету четвертое место.

Всего в розыгрыше Кубка страны приняли участие 24 аэронавта, представлявшие Калужскую, Московскую, Нижегородскую, Псковскую, Рязанскую, Тульскую области, Москву, Пермский край, а также республики Марий-Эл и Татарстан. Еще несколько пилотов приехали в наш город, чтобы просто насладиться полетами вне соревновательного зачета.

Кстати, благодаря отмененным стартам у делегации «Неба России» появилась возможность организованно посетить Музей истории ВДВ и познакомиться ближе с одним из символов Рязани.

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ «ДО НОВОСИБИРСКА»

Вообще фестиваль «Небо России» - это, прежде всего, общение. Каждый год, несмотря на катаклизмы природы, здесь встречаются люди из самых разных уголков Земли.

Жительница Новосибирска Екатерина Козловская узнала о фестивале несколько месяцев назад. Возвращаясь из Ростова-на-Дону, где проводила свой отпуск, в Сибирь, решила заглянуть на пару дней и в Рязань. Двадцать аэростатов, уплывших в безбрежное небо на открытии фестиваля, так ее впечатлили, что там же на площадке она подошла к девушке с бейджем «оргкомитет» и поинтересовалась, как можно понаблюдать за соревнованиями завтра утром. Екатерину пригласили присоединиться на рассвете к фотографам и прессе и вместе поехать на «охоту за шарами».

При виде аэростатов хочется "расправить крылья".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Романтика просыпающейся окской поймы, где прошел первый спортивный полет, с ее туманами, выкошенными зелеными лугами и сонными рыбаками так понравилась сибирячке, что, рискуя пропустить поезд, она поехала и на вечерний полет. Ну а дальше произошло маленькое чудо. В корзине одного аэростата оказалось свободное место - кроме Екатерины рядом из кандидатов на полет никого не было… Совершенно неожиданно для себя гостья из далекого города на реке Обь, отправилась в воздушное путешествие.

На поезд Екатерина, конечно же, опоздала…

- Знаете, я на день рождения в этом году загадала полетать на воздушном шаре, - делится наша героиня. - Никак не могла представить, что это произойдет в Рязани. Я счастлива! Мне очень понравился город и его жители, обязательно постараюсь вернуться сюда в следующем году.

Мы распрощались с Екатериной на вокзале Рязань-1. А уже спустя час она засыпала под стук колес, точно зная, что чудеса в этой жизни все-таки случаются.

«ЗРИТЕЛИ ПОМОГЛИ ДОСТАТЬ НАМ КОРЗИНУ»

Пожалуй, более всего зрители ждали запланированного на 17 августа вечернего свечения аэростатов. Но так случилось, что по воле небесной канцелярии именно в этот день Рязани была выписана почти месячная норма осадков. Улицы города превратились в бурлящие потоки. Аэронавтам было понятно, что провести в таких условиях мероприятие просто не возможно. Официальные каналы в социальных сетях и на сайте федерации объявили об отмене…

Но, видимо, надеясь на упомянутое выше чудо, люди под дождем шли и шли в Монастырский сад Рязанского кремля. Поначалу всех преданных болельщиков организаторы приглашали пройти на сцену, чтобы укрыться от осадков и одаривали футболками с эмблемой фестиваля.

Раздача маек под дождем. Фото: Олег БУЦКИЙ.

- Вы откуда? - интересуемся у гостей.

- Мы из Москвы, специально приехали на фестиваль!

- А вы откуда?

- Мы из Узбекистана…

Дети, конечно, были очень расстроены. Глядя на все это, сердца двух друзей-воздухоплавателей Сергея Латыпова и Александра Маврина не выдержали.

- Помогите нам достать корзину из прицепа, - попросил Саша.

Зрители, невзирая на дождь, вероятность промокнуть и перепачкаться с охотой принялись помогать героям. Уже были установлены газовые баллоны и горелка, когда новый сильнейший заряд все же воспрепятствовал наполнению оболочки.

Воздухоплаватели и зрители, будто одна семья, приняли компромиссное решение. Оболочку убрали обратно в прицеп автомобиля, а вот забраться в корзину и поработать горелкой смог каждый желающий. Когда дети нажимали спусковой механизм и из сопла, будто из пасти дракона, вырывался столб яркого пламени, они радовались и восторгались!

Это отчаянное сражение за детские улыбки навсегда останется в памяти воздухоплавателей.

СПАСИБО ВАМ, ЗА ВАШУ ВЕРНОСТЬ

Завершал официальную программу фестиваля воскресный вечерний полет. Дожди и непогода распугали почти всех участников, но несколько команд все еще были в деле. Пилоты мечтали компенсировать рязанцам и гостям недополученные ими из-за отмены свечения позитивные эмоции. Полет был задуман таким образом, чтобы пройти низко над городом и выйти к Рязанскому кремлю.

Вечерний полет над кремлем.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

На пойму Павловки, где намечалась точка страта, приехали несколько десятков автомобилей с болельщиками - причем, абсолютное большинство госномеров на машинах были из других регионов. Люди пришли из окрестных домов, пришли лугами с остановки общественного транспорта ТЦ «Премьер».

Пилоты стартовали и плыли низко над городом, прохожие махали им руками, автомобилисты нажимали на клаксоны. Ну а когда аэростаты подлетели к кремлю и на вал высыпало несколько сотен взрослых и детей, окончательно стало понятно насколько «Небо России» важно, а может быть, и жизненно необходимо, для людей. Аэростат, плывущий по небу - это «алые паруса» на жизненном пути каждого из нас.

- Я уверен, следующий фестиваль будет более зрелищным и более интересным! - отмечает воздухоплаватель и организатор Александр Маврин. - Уже сейчас, по горячим следам, мы сделали определенные выводы. Мы хотим быть ближе к людям, хотим радовать вас и разделять с вами эту радость. Спасибо вам, за вашу верность и до новых встреч на «Небе России»!