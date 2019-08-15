2019-08-15T21:07:16+03:00
Экономика

В Рязани проходит форум «Дни международного бизнеса»

В гости к рязанским предприятиям и предпринимателям приехали представители 22 стран мира
Владимир ФРОЛОВ
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Открытие форума состоялось в конференц-зале нового отеля в центре РязаниОткрытие форума состоялось в конференц-зале нового отеля в центре РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ
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15 августа в конференц-зале одного из отелей в центре Рязани открылся деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Организаторами мероприятия выступило правительство Рязанской области: оно действовало в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Целью встречи с гостями из других российских регионов и 22 стран мира было укрепление экономических связей и увеличения объемов поставок экспортной продукции рязанских предприятий на зарубежные рынки.

«Почему Рязанская область?» – спрашивали организаторы. И сами отвечали, перечисляя достоинства региона Фото: Владимир ФРОЛОВ

«Почему Рязанская область?» – спрашивали организаторы. И сами отвечали, перечисляя достоинства регионаФото: Владимир ФРОЛОВ

На форум приехали вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова, директор Международного конгресса промышленников по Тиохокеанскому региону Алок Кумар, представители министерства промышленности и торговли, а также министерства сельского хозяйства РФ. Модератором первого заседания был директор по развитию бизнеса Московского региона и ЦФО Григорий Ладышев.

Места в президиуме заняли российские и иностранные бизнесмены Фото: Владимир ФРОЛОВ

Места в президиуме заняли российские и иностранные бизнесменыФото: Владимир ФРОЛОВ

Были в зале и официальные представители зарубежных государств – например, посол Республики Уганда Джонсон Агара Олва, посол Республики Гана Лесли Акяа Акуа Опоку-Варе. Среди рядовых гостей форума также можно было заметить бизнесменов в необычных национальных одеждах.

Некоторые иностранные гости выделялись на общем фоне людей в деловых костюмах Фото: Владимир ФРОЛОВ

Некоторые иностранные гости выделялись на общем фоне людей в деловых костюмахФото: Владимир ФРОЛОВ

Компанию им составили руководители и представители более 100 предприятий Рязанской области. От логотипов и торговых марок пестрели три стены помещения.

Зал был полон, но многие из гостей в перерывах покидали свои места, отправившись смотреть выставку Фото: Владимир ФРОЛОВ

Зал был полон, но многие из гостей в перерывах покидали свои места, отправившись смотреть выставкуФото: Владимир ФРОЛОВ

Хотя конференц-зал был полон, гости до начала заседания и во время перерывов редко оставались на своих местах, предпочитая осматривать выставку товаров и услуг, предлагаемых рязанскими предприятиями.

Рязанские предприятия повернулись лицом к потенциальным партнерам Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанские предприятия повернулись лицом к потенциальным партнерамФото: Владимир ФРОЛОВ

Открыл первое заседание форума под названием «Региональные аспекты развития экспорта» рязанский губернатор Николай Любимов.

– Встречи в таком формате для нас очень важны, – сказал он, – особенно сейчас, когда экономические вызовы и риски стимулируют к поиску нестандартных решений... Одной из ключевых задач в экономике, которую мы будем решать в ближайшие несколько лет, является развитие наших экспортного потенциала.

Рязанский губернатор Николай Любимов выступал около 15 минут Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанский губернатор Николай Любимов выступал около 15 минутФото: Владимир ФРОЛОВ

Говоря о том, что предлагает Рязанская область России и миру, глава региона особо упомянул продукцию высокотехнологичных промышленных производств, медицинские услуги в сфере трансплантологии, достижения IT-шников, экологический туризм.

Полюбоваться можно было даже на продукты питания – и продегустировать их, так как до обеда было неблизко Фото: Владимир ФРОЛОВ

Полюбоваться можно было даже на продукты питания – и продегустировать их, так как до обеда было неблизкоФото: Владимир ФРОЛОВ

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова поблагодарила рязанские власти за организацию форума, отметив, что у региона хороший потенциал роста экспорта.

– У вас все сложилось: команда губернатора, история, потрясающая природа, много удивительных людей и поставленные вашим бизнесом амбициозные задачи, – сказала она.

В кулуарах форума шли откровенные беседы о том, что гостям понравилось и не понравилось в Рязани Фото: Владимир ФРОЛОВ

В кулуарах форума шли откровенные беседы о том, что гостям понравилось и не понравилось в РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

Форум продлится три дня, в его рамках пройдут дискуссии на тему экспорта в страны Африки, Азии и Ближнего Востока, а также семинары с практическими советами – например, о работе на рынках Китая и Индии, а также о том, как строить бизнес с Россией. Для иностранцев также организуют экскурсии на экспортно ориентированные предприятия Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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