Ссора из-­за ила чуть не переросла в экологический конфликт

Похоже, в Рязанской области может разгореться очередной локальный конфликт по экологической тематике. Не успели успокоиться страсти вокруг свалки в Турлатово и водоема «Дикая утка», как с легкой подачи некоторых СМИ и эко-активистов на повестке дня появилась новая тема. На этот раз вопросы возникли в отношении деятельности компании «Эко-Изыскания», которая занимается утилизацией осадка городских очистных сооружений Рязани.

Деятельность «Эко-Изысканий» ведется на площадке, расположенной в километре от деревни Синец в Рязанском районе. С очистных сооружений на специальных автомобилях к лицензированному объекту транспортируются обработанные смеси осадков механической и биологической очистки для дальнейшей утилизации.

Температуру компоста контролируют ежедневно.

Европейский подход

Многие компании, работающие в этой сфере, ограничиваются только вывозом осадка и сваливанием его в близлежащий овраг. Так поступали в России с подобными отходами десятилетиями, да что греха таить, продолжают поступать и сегодня – например, в нашей области таким образом за много лет была заполнена печально известная Поленская балка в 20 км от Рязани. Однако в «ЭкоИзыскания» решили не только зарабатывать на вывозе осадка, но и на его переработке. Такой подход сегодня применяется в подавляющем большинстве стран Западной Европы, знающих об экологии и бережном обращении с окружающей средой, как ни крути, больше нашего. И там никто не возмущается применением подобной технологии: наоборот, наши западные соседи по континенту ее всячески приветствуют и продвигают.

Формирование компоста происходит в несколько этапов.

Местные бьют тревогу

Но в Рязанском районе такое положение вещей почему-то многим не понравилось. Начались многочисленные жалобы во все инстанции, письма, публикации, пикеты и сходы. Главная претензия – неприятный запах рядом с полигоном. Жители окрестных сел даже направили обращение главе районной администрации Наталье Жуневой. Они просят проверить деятельность «Эко-Изысканий», а также выражают опасения, что вскоре здесь может появиться завод по сжиганию бытового мусора.

«…По имеющейся информации, которая подтверждается работниками данной площадки, на участке с кадастровым номером 62:15:0040213:215 планируется построить завод по сжиганию бытовых отходов», – пишут в своем обращении граждане.

Правда, откуда у местных появилась такая информация и как работники площадки могли ее подтвердить – не совсем понятно. По крайней мере, на прямой вопрос корреспондента «КП», будут ли на площадке строить мусоросжигательный завод, директор ООО «ЭкоИзыскания» Алексей Карякин однозначно ответил: «Нет».

На предприятии оборудованы резервуары очистки. Благодаря этому, вода с площадки, не попадает в грунт.

Информация не подтвердилась

– В рамках контрольных проверок, проведенных после жалоб, были произведены замеры атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и подготовлены соответствующие протоколы аккредитованными лабораториями. Во всех случаях по результату абсолютно все показатели оказались в пределах разрешенных нормативов. И ни один протокол не показал превышение по какому-либо загрязняющему веществу, – сообщил Алексей Карякин.

Тем временем в пресс-службе прокуратуры Рязанской области «Комсомолке» сообщили, что проверка была организована после материалов в прессе.

– По опубликованной в СМИ информации о нарушениях при размещении и переработке отходов производства на площадке вблизи деревни Синец Рязанского района, в прокуратуре области 11 июля проведено совещание с участием представителей контролирующих и надзорных органов, природоохранного прокурора. По результатам организована проверка, факт нарушения в деятельности указанного в статье ООО «Эко-Изыскания» не подтвердился, – отметили в ведомстве.

В некоторых местах на компостных пустырях созрели самосевные томаты.

За чей счет музыка?

До того как «Эко-Изыскания» занялись этой работой, ее выполняла другая компания – из Подмосковья. Делала она все это более чем варварским способом, причем на землях сельскохозяйственного назначения. С 2016 по 2018 год эта организация заключила девять контрактов на утилизацию ила на общую сумму более 40 миллионов рублей. Понятно, что потеряв такой выгодный контракт, подмосковные бизнесмены расстроились. И сразу после этого началась информационная кампания против «Эко-Изысканий».

Да и вообще, стоит обратить внимание: как только встает вопрос о строительстве в том или ином регионе крупного промышленного объекта, прошедшего все согласования на стадии проекта, пусть даже с самыми современными технологиями, немедленно появляются со своими заявлениями «профессиональные экологи». И начинается протест.

Обычным гражданам морочат голову – их используют как таран. Разумеется, когда человеку говорят: «Тебя и твоих детей хотят отравить», он готов идти протестовать против кого угодно.

Дошло до того, что в одной из публикаций «Эко-Изыскания» обвинили даже в нарушении Воздушного Кодекса. Мол, птиц там много летает, а это опасность для воздушных судов. В качестве доказательств авторы приложили фотографию птиц, кружащих в небе. В данном случае, побывав на площадке, корреспондент «Комсомолки» не увидел никаких птиц. Более того, запах гниения, о невыносимости которого писали наши коллеги, оказался едва ощутим даже в центре площадки, не говоря уже о территории за забором.

Грунт признан эффективным

По словам Алексея Карякина, чтобы подойти к этой деятельности, в компании проделали огромную подготовительную работу:

– Мы прошли экспертизу на токсикологическую безопасность, агро-химическую экспертизу и экспертизу по безопасности воздействия на окружающую среду. По результатам государственной экологической экспертизы мы получили заключение Росприроднадзора РФ о возможности производства и применения этого удобрения.

По результатам экспертного заключения Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, использование почвенного грунта «Зеленый город» признано эффективным. Почвогрунт «Зеленый город» зарегистрирован в «Каталоге агрохимикатов и пестицидов РФ» в разделе «Почвенные грунты», что говорит о пройденных регистрационных испытаниях Минсельхоза РФ.

Так что на практике опасения экологов и граждан оказались беспочвенны, а возможно и вредны. Ведь в нашей стране долгие годы отстойники чистились нерегулярно, накапливались горы ила, которые никто не убирал. А вот присутствие данных отходов на открытом воздухе сильно вредит окружающей среде, здоровью человека, ухудшая эпидемиологическую обстановку.

Для компоста на предприятии используют только сертифицированные и проверенные препараты.

КСТАТИ

Одной из основных претензий, высказываемых в адрес «Эко-Изысканий», стало то, что одним из ее учредителей является соучредитель российской экологической партии «Зеленые» Сергей Панфилов. По мнению критиков, человек, который посвятил себя делу защиты окружающей среды, просто не может заниматься другой, не связанной с этим деятельностью. Но простите, а кому еще этим заниматься, как не человеку в этом деле разбирающемуся?!