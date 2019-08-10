На полигоне «Дубровичи» прошел «Авиамикс-2019» – фоторепортаж

В субботу, 10 августа, на полигоне «Дубровичи» под Рязанью состоялся «Авиамикс» - тактический эпизод международного конкурса «Авиадарт-2019», в рамках которого пилоты продемонстрировали многочисленным зрителям фигуры высшего пилотажа, а также бомбардировку и уничтожение наземных целей противника.

Пасмурное небо пыталось запугать потенциальных зрителей, но ничего из этой затеи не вышло... Тысячи рязанцев и гостей города отправились на полигон, чтобы посмотреть на боевые самолеты и вертолеты. Как ни старались организаторы, но полностью избежать затруднений движения по дорогам не удалось. Впрочем, все это было не настолько серьезно, чтобы подпортить общие впечатления.

В какой-то момент на КПП полигона перестали пропускать людей... По сарафанному радио разнеслась весть:

- Главком вышел на территорию, чтобы принять участие в молебне.

Почему для этого потребовалось остановить людской поток - не совсем понятно. Но так как все чувствовали себя гостями на территории Министерства обороны РФ, никто не возмущался. Раз нужно - значит, нужно.

Бомбовые удары по "противнику".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В церемонии открытия «Авиамикса» приняли участие главком ВКС России, генерал-полковник Сергей Суровикин и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Затем гости и глава региона возложили цветы к памятнику летчику Игорю Бутенко трагически погибшему на полигоне в 2015 году и заложили аллею в честь пятилетия международных армейских игр.

- Для Рязани этот воздушный праздник стал настоящим брендом, - отметил Николай Любимов. – Для того, чтобы посетить «Авиамикс» к нам приезжают гости из других регионов. Когда смотришь на мастерство пилотов, понимаешь – мирное небо под надежной защитой.

Главком ВКС Сергей Суровикин в свою очередь сказал:

- Гостеприимная рязанская земля уже в четвертый раз принимает «Авиадартс» (один раз конкурс проходил в Китае – Ред.). Мы признательны представителям дружеских армий, которые принимают участие в конкурсе. Жители города и его гости могут наблюдать за борьбой настоящих воздушных бойцов, демонстрирующих отличную выучку и высокие возможности современной авиации.

Демонстрация тушения пожаров с помощью вертолета.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Тучи пугали зрителей, но до настоящего дождя так и не дошло.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В рамках авиашоу выполнением групповых фигур зрителей порадовали «Соколы России» - пилотажная группа на самолетах Су-35, «Беркуты» - пилотажная группа на вертолетах Ми-28Н и «Стрижи» - пилотажная группа на самолетах МиГ-29. Бомбовые удары по «противнику» нанесли бомбардировщики Ту-22М3 и Су-34, а также штурмовая авиация. Была продемонстрирована высадка десанта, в том числе с помощью самого большого грузового вертолета в мире Ми-26.

Для взрослых и детей на территории было организовано достаточное количество выставочных экспонатов, а вот чего не хватало - так это точек общепита. Но в целом ощущения от праздника остались позитивные. Да и погода не подвела! Дождь пошел только тогда, когда все уже вернулись в город.

В этом году на трибунах собралось несколько тысяч зрителей.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

"Стрижи" начинают свое умопомрачительное шоу.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В рязанском небе "Стрижи".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Вертолет Ка-52 выпускает тепловые ловушки.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ