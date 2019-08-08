Старт первой гонки в классе "Туринг".Старт первой гонки в классе "Туринг".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
2019-08-08T21:09:31+03:00
Спорт

Возвращение «Мячково» или гонки без зрителей

Серия СМП РСКГ вернулась на одну из старейших кольцевых трасс страны, а вот болельщики пока все еще в пути…
Евгений БАРАНЦЕВвыпускающий редактор спецпроектов
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В минувшие выходные на подмосковную трассу ADM Raceway (Мячково) после длительного перерыва вернулся российский «Туринг».

Перед этапом пресс-служба серии СМП РСКГ выпустила очередной номер журнала «Вестник пилота». На его страницах автогонщик Иван Лукашевич честно признался, что проводить на автодроме гонки класса «Туринг» не лучшая идея. Слишком медленная, слишком узкая трасса для автомобилей такого типа не обещала ничего хорошего.

Однако пилоты смогли доказать: обгонять на этой трассе можно! Хотя, наверное, и с большими усилиями, чем на некоторых других российских трассах. Разочаровало другое: отсутствие зрителей.

Автодром ADM Raceway расположен всего в 16 километрах от МКАД. Также сюда можно, не въезжая в зону основных московских пробок, добраться из Рязани — города с большими автоспортивными традициями. Увы, болельщики обошли своим вниманием пятый этап РСКГ. Рекламные ролики с информацией о баталиях на асфальте в Мячково крутились по каналу «Матч ТВ», но должного эффекта они не возымели.

Класс &quot;Туринг&quot;. Михаил Грачев (Омск) - серебряный призер второй гонки. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс "Туринг". Михаил Грачев (Омск) - серебряный призер второй гонки.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс "Туринг". Подиум первой гонки. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс "Туринг". Подиум первой гонки.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Возможно, зрителей отталкивает само место? К примеру, если гоночная трасса в Сочи проложена вокруг олимпийских объектов, то трасса в Мячково… Обилие на территории автодрома полуржавых ангаров создает ощущение какой-то заброшенности. Местами здесь слишком сильно чувствуется ветхость и разруха прошлых лет. Впрочем, есть и свой, ни с чем несравнимый, шарм! Его добавляют взлетающие постоянно с аэродрома, расположенного по соседству, легкие самолетики и вертолеты.

Кстати, неприятие ADM Raceway со стороны зрителей можно проследить и на примере главной дрифт-серии страны RDS GP. По данным организаторов, этап в Мячково посетили порядка 6 тыс. зрителей, тогда как на более отдаленную, но по-настоящему шикарную трассу Moscow Raceway приехало 18,5 тыс. человек. В три раза больше!

Пожалуй, именно отсутствие зрителей назовем главным минусом минувшего этапа российского «Туринга».

Во время субботних заездов нам удалось подслушать разговор двух болельщиков:

— Как же они хотят привлечь народ, если здесь не на что смотреть? Только гонки и все — ни развлечений, ни выставок…

Что ж, может, в следующем году ситуация исправится и на гонку наконец-то подоспеют застрявшие где-то в пути болельщики!

Класс S1600. Первая гонка. Борьба Шешенина (№19), Кузьминова (35), Митяева (30) и Джонсона (18) стала украшением заезда. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс S1600. Первая гонка. Борьба Шешенина (№19), Кузьминова (35), Митяева (30) и Джонсона (18) стала украшением заезда.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

SMP Formula 4. Max Salo (Финляндия) - сын выступавшего некогда в Формуле-1 Mika Salo. Но скорости ему пока явно не хватает. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

SMP Formula 4. Max Salo (Финляндия) - сын выступавшего некогда в Формуле-1 Mika Salo. Но скорости ему пока явно не хватает.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс "Туринг", Иван Чубаров (Москва). Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс "Туринг", Иван Чубаров (Москва).Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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