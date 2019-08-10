Город Рязань «переваривает» бывшие деревни

25 лет назад к Рязани решением главы администрации области Геннадия Меркулова были присоединены около десятка сел Рязанского района. Юридически они стали частями городских районов. Жители Качева, Мордасова, Карцева, Соколовки и Шереметьево-Песочни стали жителями Октябрьского района. Большинство уже видит городские многоэтажки из окон своих домов, но добралась ли до них городская инфраструктура? Как выясняется, не до всех.

ВМЕСТО ПРИЕЗДА АВТОЛАВКИ ОТКРЫЛИ МАГАЗИН

На единственной дороге в Качево и Мордасово, которая идет из поселка Строитель сначала по плотине, потом по лугам, и, наконец, по лесопосадке, асфальт не ремонтировался лет двадцать. В какой-то момент колдобин становится больше, чем ровной поверхности – и любые автомобили сворачивают с твердой дороги на накатанный сбоку проселок.

– Сейчас тепло и светло, – говорят жители первых домов за лесопосадкой, называемых Качевские дворики. – А зимой темнеет рано, и на этом участке никакого освещения, только луна и звезды!

Многоквартирный, но очень старый дом в Качевских дворикахФото: Владимир ФРОЛОВ

Качево – улицы по двум сторонам от зеленеющих ряской прудов в глубоком овраге. Мордасово – самая отдаленная городская территория. Здесь в центре большого круга домов расположен старый деревянный колодец, по проложенной через пустырь дороге идет стадо гусей, а около небольшого киоска с надписью «Продукты» женщина пасет двух белых коз.

– Хорошо, что теперь есть магазин, – уверяет мужчина в рабочей спецовке. – Раньше приходилось ждать автолавку, она бывала не каждый день. А идти за покупками 2 километра в Строитель не у каждой старушки получалось, тем более если дождь и дорогу развезло.

Про времена, когда вся та территория относилась к сельсовету, уже мало кто может вспомнить.

Микрорайон Качево не слишком-то напоминает даже спальные районы РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

– Мне мама говорила, – рассказывает женщина по имени Людмила, пришедшая сюда к родственникам, – что село Синец, вон там, за дорогой на Пронск, когда-то называлось «Нижнее Мордасово». На нашей стороне был колхоз, племзавод, а они там были в сторонке, на отшибе. А теперь у нас вроде бы город, а нет ни школы, ни детского сада, ни даже банкомата.

ПОЯВИЛИСЬ АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА И МАРШРУТКИ

В сельской части Соколовки присоединение к Рязани помнят: в 1994 году местных жителей оповестили, что, хотя администрация Рязанского района находится прямо рядом с ними (на улице Связи), ходить туда по разным вопросам больше не надо.

– Всем сказали: про сельсовет забудьте, электричество теперь вызывайте чинить «Горэлектросеть», по вопросам газовых котлов обращайтесь в «Горгаз», а убирать ваши свалки будет городская спецавтобаза, – вспоминает Сергей Иванович, житель улицы Механизаторов. – Включили нас в проект «Чистая вода», пробурили две артезианские скважины, вода стала хорошая…

Перемены к лучшему дополнились и неожиданными трудностями. В 2003 году закрыли железнодорожный переезд, которым привыкли пользоваться соколовцы. Теперь всем желающим дойти до остановки городского транспорта на улице Связи пришлось подниматься на железнодорожный мост.

Железная дорога отрезает сельскую часть Соколовки от центральной площади на улице СвязиФото: Владимир ФРОЛОВ

Однако со временем, после постройки рядом огромного торгового комплекса «Зельгроса», городской транспорт пришел на бывшие сельские улицы со стороны Дашково-Песочни. А там, где два раза в час проезжает маршрутка, и дорогу стараются поддерживать в хорошем состоянии. Еще из социальной инфраструктуры в Соколовке есть собственная школа, три детских сада, поликлиника.

– Если бы не долетала вонь из Южной промзоны, у нас экология была бы хорошая, ведь вокруг сады, пруды, – рассуждает Сергей Иванович. – Вот только лет пять или шесть назад хотели в роще, где раньше стояли вертолетчики, вырубить деревья и построить какую-то мебельную фабрику, но тогда как раз выборы были на носу, и нас депутаты отстояли.

Рядом с Соколовкой расположился поселок АгропромстройФото: Владимир ФРОЛОВ

Правда, в плане экологии есть еще одна проблема: подключение бывшего села к городской канализации. Через четверть века после присоединения наконец-то приступили к разработке проекта. Так что урбанизация со скрипом, но идет.

КСТАТИ

В микрорайоне Соколовка действует три органа территориального общественного самоуправления – ТОС «Соколовка», «Мирный» и «На Прудной» (последний – с 2018 года).

Как сообщает отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации города Рязани, в июле 2019 года в Мирном рядом с детским городком была оборудована площадка уличных тренажеров. Этот проект получил название «Дорога к олимпийским медалям».

Площадка с тренажерами, установленная в поселке Мирный

С 2017 года самоуправление задумалось о строительстве небольшой церкви – сегодня участок земли под нее расчищен и огорожен забором.

А КАК У НИХ?

В 2011-2012 годах произошло расширение Москвы, ее территория выросла в 2,39 раза, но в столицу было включено всего 26 поселений – остальные аккуратно обойдены и оставлены в Московской области. Почему?

– Выделение средств на благоустройство сельских населенных пунктов, согласно законодательству, производится гораздо проще, чем на зоны частной застройки в городе, – объясняли тогда в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства московской мэрии.