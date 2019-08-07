Фонд социального страхования в Рязани проводит цифровую модернизацию

В нашей области электронных больничных листов выдают уже больше, чем обычных; граждане пользуются прямыми выплатами на карту, работают новые интернет - приложения.

С государственным социальным страхованием каждый наш соотечественник в жизни обязательно сталкивался: когда ему оплачивали дни болезни по листку нетрудоспособности, когда будущие мамы уходили в отпуск по беременности и родам, а люди с инвалидностью отправлялись по бесплатной путевке лечиться в санаторий. Всей этой большой работой руководит Фонд социального страхования Российской Федерации. Его рязанское отделение действует уже 25 лет – с 1994 года. Поэтому заседание круглого стола, называлось «25 лет рядом с вами».

ВОЗВРАТИТЬ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Несчастный случай может произойти на любом предприятии – от этого, к сожалению никто не застрахован.

– 20 лет назад вступил в действие федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Это очень важное направление нашей деятельности, – сообщил управляющий региональным отделением Фонда Игорь Кудряшов.

Миссия Фонда - не только в оплате пострадавшим больничного листа на время лечения. Это, как говорится, само собой разумеется. Главное – помочь человеку, попавшему в беду, вернуться на работу, научить его по-новому выстроить жизнь.

Фонд финансирует медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших. Спектр видов помощи большой: от приобретения лекарственных препаратов и технических средств реабилитации до обеспечения специальным автомобилем, протезами, креслами - колясками, переобучение.

– В 2019 году мы вручили ключи от специализированных автомобилей четверым тяжело травмированным, а до конца года их получат еще семеро, – сообщила начальник отдела страхования профессиональных рисков Наталья Масленникова.

Собравшихся за круглым столом растрогала история рязанки Елены, которой после травмы руки на родном предприятии временно предоставили другую работу, а Фонд социального страхования направил ее в университет на получение новой профессии, оплатив обучение.

Любительский видеосюжет о том, как реабилитационные менеджеры фонда на всех этапах лечения и адаптации к жизни в новых условиях помогали молодой женщине, удостоился призового места на Всероссийском конкурсе социальных роликов.

Кстати, система реабилитационного менеджмента внедрена Фондом в региональных отделениях. Реабилитационные менеджеры призваны взаимодействовать со всеми ведомствами на всех этапах и сопровождать пострадавшего с момента, когда произошел несчастный случай, до возвращения на работу.

Каждый из них постоянно находится на связи со своим подопечным: изучает его жилищные условия, обстановку в семье и трудовом коллективе, интересы, потребности, настроение. Все это нужно, чтобы помочь человеку не опустить руки, осознать собственный потенциал и взглянуть на будущее с оптимизмом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМ И БОЛЕЗНЕЙ

Около 50 миллионов рублей региональное отделение Фонда ежегодно направляло на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 2019 году эта цифра увеличилась до 75 миллионов рублей. Работа по созданию условий для безопасного труда идет совместно с работодателями.

– На заседаниях трехсторонней комиссии работодателей, профсоюзов и государственных органов всегда закрепляются обязательства по охране труда, часто даже сверх того, что требует закон, – подтвердил руководитель объединения работодателей «Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимир Кутенцын.

В качестве примера были приведены меры профилактики на предприятии «Гардиан Стекло Рязань». Говорили об обязательном наличии специалистов по охране труда на всех предприятиях, где работает более 50 человек, о мерах контроля работников, о том, что необходимо обучать рязанцев ценить свою жизнь.

ВЫПЛАТЫ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

С листком нетрудоспособности на голубой бумаге, который большинство рязанцев привыкло видеть на протяжении многих лет, вероятно, вскоре придется распрощаться. Все лечебные учреждения области сегодня могут выдавать этот документ в электронном виде. Во втором квартале 2019 года число сформированных электронных больничных в Рязанской области составило более половины - 58% от общего количества.

Цифровой документ вместо бумажного – это экономия бланков, ускорение работы врачей, исключение подделок, отсутствие громоздких архивов.

– Работодатели поняли выгоду и новые возможности, – подчеркнула начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Ирина Курчевская. – Есть случаи, когда работники, уже оформившие бумажный больничный, просят переделать его в электронный вариант.

Еще одно новшество Фонда – проект «Прямые выплаты». Это означает направление денежных средств заболевшим, уходящим в отпуск по беременности и родам, получающим «детские деньги» напрямую из регионального отделения Фонда. Перечисления идут либо почтовыми переводами, либо на банковскую карту.

– Рязанское отделение работает по-новому с 1 июля 2019 года, – доложил начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Михаил Лапицкий. – За первые три недели проведено более 3 тысяч выплат почти на 40 миллионов рублей.

– Если мама предпочитает получать детское пособие на карту, то для этого в соответствии с действующим законодательством используется только карта национальной платежной системы «Мир», – обратил внимание управляющий отделением Игорь Кудряшов. – Получатели должны это знать и своевременно их оформлять.

ОЧЕРЕДЬ НА КУРОРТЫ СТРОГО СОБЛЮДАЕТСЯ

Санаторно-курортное обеспечение граждан льготных категорий было поручено Фонду социального страхования РФ еще в начале 2000 годов, во время проходившей в России монетизации льгот.

– Тогда на нас навалился серьезный объем работы, – вспомнил Игорь Кудряшов. – В 2005 году своим правом на санаторно-курортное лечение воспользовалось 8210 рязанцев.

С 2010 года эти функции исполняли органы социальной защиты. В 2015 году они снова были поручены Фонду социального страхования.

– За четыре года мы выдали 5134 путевки, в том числе 854 из них детям-инвалидам с сопровождающими лицами, – рассказала Наталья Зубова, консультант группы рязанского отделения ФСС, занимающейся этими вопросами. – Сегодня своей очереди на обеспечение санаторно-курортным лечением ожидают 5180 федеральных льготников.

– За продвижением очереди каждый из них может следить в режиме онлайн на сайте регионального отделения. Четко контролирует это направление и прокуратура, – уточнил Игорь Кудряшов.

Точность и прозрачность – принципы, которые старается соблюдать в своей работе Фонд социального страхования. Их отражением и стало откровенное обсуждение качества государственных услуг в ходе круглого стола.