ЖК «Мичурин»: Новый этап в вашей жизни!

Для строительства недвижимости бизнес-класса всегда выбирают лучшие в городе территории. Но не только место красит недвижимость, а и недвижимость место.

На статус жилого комплекса, безусловно, влияет архитектура здания. Тем более, когда фасады выполнены с применением ультрасовременных материалов. Графичность и сложный объем зданию придают многовариантность остекления, оригинальные фасадные элементы, контрастное цветовое решение... Именно о таком, ярком и привлекательном доме бизнес-класса мы сегодня хотим рассказать нашим читателям.

Построенный в центре исторической и культурной жизни города, с великолепными видами на панораму Рязанского кремля ЖК «Мичурин» создан для тех, кому нравится жить красиво.

РОСКОШЬ В ДЕТАЛЯХ

Фасад, который будет отделан декоративным камнем, украсят изящные французские балкончики, пилоны, карнизы, панорамное остекление – как известно, настоящий бизнес-класс узнаваем в деталях. Именно они создают образ дома: показывают его статус, заинтересовывают прохожих.

– Дом сочетает стиль неоклассицизма и современные европейские архитектурные решения. Мы понимали, что жилой комплекс «Мичурин» приковывает к себе много внимания, поэтому при разработке проекта мы продумали и учли все детали. Нам было важно выделить особенность жилого комплекса бизнес-класса и смогли аккуратно вписать его в исторический масштаб города, – рассказал нам генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

Жилой комплекс строится по монолитно-кирпичной технологии, при возведении используются самые передовые и качественные экологически чистые материалы. В «Мичурине» всего 10 этажей, на каждом из которых расположено от 5 до 8 квартир. Над отделкой подъездов трудятся профессиональные дизайнеры, воплощая идеи светлых и просторных холлов, куда жильцам будет, несомненно, приятно возвращаться.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ И СВЕТА

Быть не таким, как другие, быть собой – эта концепция последовательно реализуется и внутри жилого комплекса. Ведь если человек выбирает объект бизнес-класса, то его интересует не только комфорт проживания, но и статус. А значит, и индивидуальный подход к дизайну своей квартиры, возможность изменить ее по своему вкусу. Благодаря свободной планировке квартир вы сами решите, сколько комнат вам нужно и как они будут расположены. Для тех, кому в городской суете не хватает загородного простора, понравятся квартиры с открытой террасой площадью до 35 м2. А чтобы независимо от площади в вашем семейном очаге всегда было светло и солнечно, в квартирах высокие потолки 2,9 м и панорамные четырехстворчатые окна, из которых так приятно любоваться видами на любимый город. Вы поразитесь, но окна здесь есть даже в ванной комнате. Естественное освещение добавляет уюта, помогает поддерживать правильный микроклимат, и принимать водные процедуры можно с большим удовольствием и комфортом. Кстати, если вы приобретаете двух-, трех– или четырехкомнатную квартиру, то наверняка будете приятно удивлены обнаружив, что в них предусмотрены две ванные комнаты.

Как и любой жилой комплекс бизнес-класса, «Мичурин» построен с учетом самых современных энергоэффективных технологий. Внешнее утепление фасада, индивидуальное поквартирное отопление, стальные панельные радиаторы и разработанные для российского климата стеклопакеты – все эти составляющие сделают погоду в вашем доме такой, в какой нуждается именно ваша семья.

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ДВОР ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

Уникальность жилого комплекса не только в оригинальном дизайне и деталях. Одна из главных достопримечательностей «Мичурина» – просторный двор-патио, полностью закрытый от посторонних глаз.

– Двор состоит из трех отдельных зон. Одна, основная, будет расположена между подъездами, и две дворовые территории, которые будут находиться на крышах нежилых помещений с выходом на площадь Мичурина, – рассказывает Антон Сергеевич.

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Как известно, двор – это центр совместного отдыха для жителей дома. Здесь приятно проводить время с семьей, друзьями и близкими, а также в нем безопасно оставлять детей одних. Продумали архитекторы и досуговую зону для детей, благодаря грамотному разделению пространства, занятия по возрасту найдутся и для малышей, и для подростков. Кстати, ГК «ЕДИНСТВО» успешно реализует в Рязани проект «двор без машин». В современных жилых комплексах Европы это уже давно стандарт комфорта, а в нашей стране только-только прививается культура оставлять автомобили не под окнами, а на парковке. Подземный паркинг ЖК «Мичурин» рассчитан на 198 мест. Здесь можно приобрести персональные места для своих железных коней.

ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ!

Знаете ли вы, что инфраструктура дома бизнес-класса подбирается тоже с соответствующим качеством обслуживания? В шаговой доступности от ЖК «Мичурин» находится все, что нужно для интересной, здоровой и комфортной жизни. Чтобы провести время с друзьями и любимыми, или устроить деловую встречу, можно выбрать кафе или рестораны, которые расположены поблизости. Сторонники здорового образа жизни по достоинству оценят возможность тренироваться на стадионе, площадки для бега, а также смогут посещать фитнес-центры. Любите культурный отдых – рядом театры, музеи и концертные площадки. Для пеших прогулок отлично подойдут Мичуринский сквер, Верхний и Нижний городские сады и, конечно, новая прогулочная зона на Лыбедском бульваре.

Просыпаться каждое утро в самом сердце города – это новый этап вашей жизни. М – значит мне это нравится! М – значит «Мичурин»!

НА ЗАМЕТКУ

Жилье бизнес-класса, помимо индивидуального подхода к проектированию и использованию высококачественных материалов, должно соответствовать следующим стандартам:

– местоположение – центр города;

– удобная транспортная доступность;

– наличие развитой социальной инфраструктуры – школы, дошкольные образовательные учреждения, спортивная и торговая инфраструктура.

ВАЖНО!

Несмотря на то, что продажи в ЖК «Мичурин» начались в конце прошлого года, вы еще можете успеть выбрать квартиру своей мечты. Для каждого клиента в «ЕДИНСТВЕ» предусмотрен индивидуальный подход, поэтому все условия покупки могут обсуждаться. Если вы предпочтете оформить беспроцентную рассрочку до одного года, то специалисты помогут вам составить график платежей исходя из ваших возможностей, чтобы избежать излишней нагрузки на бюджет. А с помощью системы «одного окна» сделка не потребует дополнительных затрат – ни финансовых, ни временных. Также на жилой комплекс «Мичурин» распространяется программа «Трейд-зачет: старое на новое». Среди ее основных плюсов – возможность выбрать квартиру и забронировать ее на срок до трех месяцев, зафиксировать цену за квадратный метр и передать все хлопоты по реализации старого жилья сотруднику отдела продаж.

Застройщик: ООО «Деловой Союз». Подрядчик: ООО «Прага-М». Разрешение на строительство: № 62-29-100-2018 от 3 мая 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте: наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Введенская, д. 115.

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