Вагончик человеческих судеб: неоконченный проект Владимира Зюбы

На минувшей неделе Рязанская область простилась с Владимиром Зюбой. Владимир Валентинович около десяти лет возглавлял Рыбновский район – в июне 2019 года написал заявление по собственному желанию, а спустя еще примерно месяц его не стало… Не выдержало сердце. Отпевание состоялось 25 июля в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Новоселки Рыбновского района, похоронили его на кладбище соседнего села Пощупово.

Трижды за последние несколько лет «Комсомольская правда» вместе с Владимиром Валентиновичем под залпы холостых торжественно возвращала из небытия фамилии фронтовых летчиков, погибших в годы войны в Рыбновском районе. Теперь этот скупой армейский салют уже прозвучал в честь Владимира Зюбы…

13 ФАМИЛИЙ

Мы познакомились зимой 2016 года. 8 февраля на кладбище села Житово состоялся памятный митинг, посвященный торжественному открытию именной доски технику-лейтенанту Леониду Александровичу Чиликову.

Это был первый совместный опыт работы по восстановлению исторической справедливости администрации Рыбновского района и рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда». На церемонию приехал вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов.

Поясним, что в годы войны между рыбновскими селами Ногино и Житово располагался полевой аэродром, на котором в разное время базировалась то бомбардировочная, то истребительная авиация. Чего только не происходило в небе: воздушные бои, нелепые трагические ошибки пилотов.

Второй совместный проект, реализованный в селе Ногино, получился по-настоящему масштабным. Захоронение девяти летчиков и одного авиационного механика на сельском кладбище долгие годы оставалось безымянным, хотя часть фамилий местным жителям была известна.

Торжественное открытие памятника в селе Ногино.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

«Комсомолка» обратилась в правительство Рязанской области и администрацию Рыбновского района с предложением увековечить имена красноармейцев. У нас на руках была заверенная в Центральном архиве Министерства обороны РФ справка о месте захоронения и обстоятельствах гибели солдат. Инициатива встретила полное понимание и поддержку.

8 мая 2016 года в девять утра под гомон вернувшихся после очередной зимы на рязанскую землю птиц глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба и глава Алешинского сельского поселения Юрий Исаев открыли спрятанные под белым саваном имена героев.

Через год мы встретились снова. Работа по исследованию роли аэродрома Житово продолжалась. Удалось установить фамилии еще двух летчиков, разбившихся в окрестностях. 3 мая 2017 года вместе с Владимиром Валентиновичем мы нанесли на камень и их имена.

Далее акцент нашей совместной работы сместился в село Баграмово – в местном «Музее обороны и тыла» мы провели презентацию трех военных книг и начали реализацию, пожалуй, самой амбициозной идеи…

ВАГОНЧИК В ЛЕСУ

Еще в сентябре 2013 года, путешествуя по мещерским лесам, в поселке Болонь на территории местного торфоперерабатывающего предприятия мы обнаружили узкоколейные вагончики. К тому моменту казалось, что история этой миниатюрной железной дороги канула в Лету. А здесь нашим глазам предстал действующий, пусть и небольшой, участок зеленой магистрали.

Мы боялись, что эту уникальную технику в скором времени порежут на металлолом, пустят под пресс. Несколько лет искали варианты, каким образом можно спасти хотя бы что-то, и вот вышли на администрацию Рыбновского района.

– Владимир Валентинович поддержал идею, хотя она и предполагала довольно серьезное по меркам районного музея финансирование, – рассказывает заведующая отделом развития МБУК ИТМК «Музей обороны и тыла» Любовь Сергеева.

В марте 2019-го узкоколейный пассажирский вагончик, изрядно побитый и покалеченный временем, приехал в кузове грузовика в Баграмово.

Узкоколейный вагончик, прибывший в Баграмово.

Теперь нужно было разработать концепцию включения экспоната в общую экспозицию. Были мысли переделать вагон под теплушку, но в этом случае мы лишались подлинности – создавали некую пафосную пародию…

И тут на помощь пришло замечательное стихотворение нашего земляка Евгения Маркина:

Веки опускаю -

и опять встает

станция Тумская,

сорок пятый год…

В годы лихолетья в таких вот пассажирских вагончиках сотни жителей Мещеры уезжали из родных мест, чтобы остаться навсегда в чужой земле. Сколько мальчишек и женщин уже после Победы прибегали на станции и ждали поезда, в глубине души надеясь, что с этим составом вернется любимый отец, сын или муж. Десятки и сотни человеческих судеб…

Собственно, именно этому ожиданию и посвящено стихотворение «Станция Тумская». Отметим, что в то время рыбновское село Шехмино относилось к узкоколейной станции Криуша. Все сказанное выше касалось в полной мере и его жителей.

Так появилось понимание, как вписать экспонат не просто в военную историю Рязанской области, но и Рыбновского района. Увы, Владимир Валентинович уже не приедет на открытие… Но это не повод опускать руки. Ради памяти о нем, ради памяти о тех, кто сложил головы на полях сражений, о тех детях и женщинах, что оплакивали отцов и мужей, нужно завершить начатое.

Будущий май принесет вместе с солнечными днями и ясным прозрачным небом 75-летие Великой Победы. И, конечно, хочется, чтобы ребятишки забрались в отремонтированный, установленный вагончик, сели у окошка и послушали истории о том, как вот на таких лавках с фронта возвращались их прадеды-Победители.

P.S. Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича Зюбы.