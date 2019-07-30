Пенсионерка с Алтая в одиночку чистит рязанскую реку

Рассказы о Татьяне Ивановне, решившей в одиночку вычистить реку Лыбедь, распространяются по Рязани. После того, как ее показали в новостях телеканала «Городской», говорить стали еще больше.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – ОДИН ЧАС В ДЕНЬ

– Пока у меня не было высоких резиновых сапог, я вытаскивала из речки мусор с берега, длинным багром. Но с ним возиться тяжело, тем более в моем возрасте, – рассказывает пенсионерка. – Хорошо, что мне подсказали, где ближайший хозяйственный магазин. Купила я себе сапоги, и теперь могу спокойно ходить по дну реки. Там ведь около мостика глубина-то всего полметра. Теперь каждое утро я надеваю сапоги, беру инструменты – и иду вытаскивать из речки всякую дрянь. Вытаскиваю на берег, собираю в кучи. Хорошо бы теперь кто-нибудь это все помог вывезти.

К мостику, по которому идет дорожка с проезда Речников на улицу Рабочих, Татьяна Вольфсон приходит ежедневно по утрам, как на работу. Трудится один час – больше не позволяют возраст и здоровье. Два или три раза прохожие брались ей помогать. Не видно было пока помощи только от коммунальных служб. Но на днях «проснулись» и они: пообещали прислать машину и вывезти собранный мусор.

Бывший алтайский депутат пишет электронное письмо рязанским чиновникамФото: Владимир ФРОЛОВ

– Я живу в вашем городе только четыре месяца, поэтому пока не успела чего-то добиться, – объясняет Татьяна Ивановна. – Но в администрацию уже обращалась. Написала, что это позор, когда в центре города такая замусоренная река. В управлении благоустройства есть специалистка, которая отвечает за русла рек. Она мне пояснила, что водный объект находится в ведении федеральных властей, но город добьется его включения в федеральную программу. А я отвечаю: «Очень хорошо. Но почему же городские власти до этого десятками лет ничего не добивались?» Я из речки достаю старые-престарые бутылки и телефонные трубки еще советского времени…

Татьяна Ивановна раскладывает сучья и ветки – отдельно, кирпичи и покрышки – отдельноФото: Владимир ФРОЛОВ

ВСЮ ЖИЗНЬ ТЯНЕТ К СОВЕРШЕНСТВУ

Много лет Татьяна Вольфсон была депутатом в законодательном собрании Алтайского края. На выборы она не тратила денег – лучшей рекламой было обычное близкое знакомство с людьми. Политикой ради политики никогда заниматься не старалась, но в конце концов все-таки перешла дорогу крупным игрокам. Начались угрозы, пришлось вместе с мужем уехать на год с небольшим в Израиль. Удивительно, но и оттуда начали идти в Россию электронные письма о необычной женщине: «У нас здесь новость: движение «За чистую Хайфу». Одна женщина, приехавшая из Барнаула, Татьяна Вольфсон, собрала единомышленников – и вместе они стали убирать мусор, благоустраивать территории. Сначала работали бесплатно, но потом им сказали, что надо все оформить документально и брать за это деньги…»

– В Израиле я жить не смогла, – признается Татьяна Ивановна. – Очень жарко. Зимой еще ничего, а летом там плюс сорок, даже в тени под деревьями я не могла вытерпеть. Вернулась назад.

В Рязани бывшая жительница Алтая оказалась случайно: дочь устроилась в нашем городе на работу и предложила маме пожить в свободном доме. А дом – одноэтажный, частный – стоит на территории Рязанского кремля, на улице Рабочих, буквально в 150 метрах от берега Лыбеди. Естественно, Татьяне Ивановне не понравилось, что по соседству с домом так пахнет. Вот и начала свою нелегкую миссию…

Похоже, что тяга к совершенству у нее длится всю жизнь. Еще в молодости она убедила мужа пустить к себе в дом одинокую женщину с ребенком, оказавшуюся в трудной ситуации, потом взяла эту девочку у матери в опеку, вырастила, помогла получить образование в Москве. Из собственных дочерей Татьяны Вольфсон младшая стала, можно сказать, «профессиональной красавицей»: на ее счету победы в нескольких конкурсах красоты – и в вузе, и в городе, и в компании по месту работы, и за границей.

ПОКРЫШКУ СНОВА СБРОСИЛИ В РЕКУ

Татьяна Ивановна, почти всю жизнь прожившая на Алтае, считает, что рязанцы должны начать себя уважать и постараться преобразить жизнь – каждый вокруг собственного дома. Она не одинока. В нашем городе уже расклеивали на столбах такие листовки: «Хочешь жить в Европе? Не мусори на улице, помой подъезд, паркуй автомобиль по правилам, больше зарабатывай!»

26 июля во время ежедневной работы пенсионерки к ней на мост подошел человек, представившийся работником городских служб.

– Выходите из реки немедленно! – настаивал он. – Зачем вы подняли эту волну? Без вас было так спокойно, мы убирали здесь берега…

– Мне рассказывают местные жители, как они убирают берега, – комментирует Татьяна Вольфсон. – Со дна я достала несколько пластиковых мешков с кирпичами и опавшими листьями. Так соседи мне сразу сказали: «Мы эти мешки видели прошлой осенью, они на берегу лежали». Значит, во время уборки это все собрали, а потом вместо вывоза бросили в реку.

Друг за другом со дна были подняты несколько мешков со строительным мусоромФото: Владимир ФРОЛОВ

Рваную автомобильную покрышку, которую 23 июля она вытащила на берег и уложила рядом с кучей мусора, 25 июля кто-то снова скатил в реку. Так что борьба за чистоту продолжается…

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей Муковнин, заместитель начальника управления благоустройства администрации города Рязани:

– Река Лыбедь является федеральным водным объектом, в связи с чем проведение работ по расчистке ее русла за счет средств бюджета города Рязани не представляется возможным. Получение субсидии из федерального бюджета на данное мероприятие возможно только в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Министерство природопользования Рязанской области готовит материалы, обосновывавшие уникальность реки Лыбедь для включения ее в указанный региональный проект. В свою очередь, администрация Рязани в период месячников по уборке территории города организовывает субботники по санитарной очистке от мусора участков, прилегающих к реке Лыбедь.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На самом верхнем участке Лыбеди, где она вытекает из Рюмина пруда на поверхность, возле 7-го переулка ул. Полевой, в июле 2019 года также была проведена уборка энтузиастами-фотографами каменной террасы. Куча старых автомобильных покрышек, досок, упаковочного материала лежит на берегу Лыбеди, ожидая вывоза.