2019-08-04T18:48:29+03:00
Общество

Приехав посмотреть «Битву на Воже», рязанцы погрузились в историю

После окончания представления любители старины наблюдали сцены старинной жизни или болели за витязей на конном турнире
Владимир ФРОЛОВ
Поделиться:
«Лагерь XIV века» расположился на фоне валов и церкви древнего города Глебова«Лагерь XIV века» расположился на фоне валов и церкви древнего города ГлебоваФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ежегодный традиционный фестиваль в селе Глебово-Городище, посвященный победе над Ордой в 1378 году, раньше много критиковали. Нарекания были на затянутость официальных церемоний и театрализованного представления, на слабую связь развлекательной программы с XIV веком. Несколько праздников, когда казацкие песни и показательные выступления современных военнослужащих занимали втрое больше времени, чем выступления реконструкторов в одежде и вооружении времен битвы на Воже, отпугнули от фестиваля многих приезжавших из разных городов любителей истории.

Фото гостей – на память о празднике и представлении Фото: Владимир ФРОЛОВ

Фото гостей – на память о празднике и представленииФото: Владимир ФРОЛОВ

В нынешнем году многое изменилось. Энтузиастам средневековых ремесел, доспехов и оружия было уделено уже гораздо больше времени, а всю официальную часть сократили до предела. Самые лучшие находки археологов были представлены в музейной экспозиции на территории бывшего города Глебов. Даже люди, далекие от истории, не отказывались от возможности лицезреть ржавые ножницы и серпы XIV века, средневековые серебряные крестики или челюсть пещерного медведя.

Музейная археологическая экспозиция вызвала неподдельный интерес гостей фестиваля Фото: Владимир ФРОЛОВ

Музейная археологическая экспозиция вызвала неподдельный интерес гостей фестиваляФото: Владимир ФРОЛОВ

Реконструкторы устроили на «поле битвы» соревнования конных витязей, на которые осталось как минимум полтысячи зрителей.

На полном скаку воин снимает копьем кольцо с шеста Фото: Владимир ФРОЛОВ

На полном скаку воин снимает копьем кольцо с шестаФото: Владимир ФРОЛОВ

Десяток всадников в полном вооружении (как древнерусском, так и ордынском) состязались в традиционных турнирных умениях: попадании копьем в цель (в том числе снятии с палочки висящего кольца), рубке мечом капусты и яблок на высоких столбах, метании в мишень на полном скаку сулиц.

Конный воин рубит пополам кочан капусты, укрепленный на столбе Фото: Владимир ФРОЛОВ

Конный воин рубит пополам кочан капусты, укрепленный на столбеФото: Владимир ФРОЛОВ

За успешное выполнение задач судьи назначали баллы, по итогам подсчета которых затем победил реконструктор Александр Пугачев.

Победитель конных соревнований скачет мимо зрителей Фото: Владимир ФРОЛОВ

Победитель конных соревнований скачет мимо зрителейФото: Владимир ФРОЛОВ

Те гости праздника, кому мирные занятия были важнее войны, могли провести время в импровизированном «лагере XIV века» познакомиться с массой средневековых ремесел (от кузнечного и плотничного до плетения венков и изготовления украшений, осмотреть реконструкции вооружения.

Гости праздника разглядывают доспехи и военные костюмы разных веков Фото: Владимир ФРОЛОВ

Гости праздника разглядывают доспехи и военные костюмы разных вековФото: Владимир ФРОЛОВ

А можно было и просто посмотреть, как жили люди 640 лет назад: на поле были расставлены татарские юрты, палатки русских воинов со всем походным инвентарем: плетеными коробами, одеялами древнего покроя, кухонной утварью. Более того: на глазах зрителей с помощью этой утвари готовили пищу!

Реконструкторы охотно показывали, на чем держится юрта и как готовили обед в XIV веке Фото: Владимир ФРОЛОВ

Реконструкторы охотно показывали, на чем держится юрта и как готовили обед в XIV векеФото: Владимир ФРОЛОВ

К развлечениям, практически не изменившимся за шесть с лишним веков, относились катание на деревянных лошадках, фехтование мягкими дубинками, танцы "Ручеек", и конечно, поедание поджаренного мяса.

Туристы из Рязани с реконструированным оружием Фото: Владимир ФРОЛОВ

Туристы из Рязани с реконструированным оружиемФото: Владимир ФРОЛОВ

В отдельной палатке детей учили писать чернилами, приготовленными по средневековой технологии, с помощью птичьих перьев – пусть даже не гусиных, а голубиных и вороньих.

Детей учат писать голубиными перьями и старинными чернилами Фото: Владимир ФРОЛОВ

Детей учат писать голубиными перьями и старинными черниламиФото: Владимир ФРОЛОВ

Итак, для зрителей на фестивале в этом году сделано уже много нового и хорошего. Осталось удовлетворить и запросы участников военно-исторических обществ, чтобы ежегодная «Битва на Воже» снова стала желанным праздником для большинства из них. В первую очередь, разумеется, для рязанцев – поскольку именно им потом весь год общаться с большинством зрителей, принимать в свои клубы на занятия их детей,своим примером пропагандировать любовь к истории и Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В интернете появилось более 400 фото перекрытых улиц Рязани
Пожар в селе Перекаль под Рязанью отмечают все проезжающие
Начиная с понедельника в Рязани начнет теплеть
Рязанцы осматривают старинные русские города и курорты на Аляске
На Лыбедском бульваре в Рязани прошел «Автофест» старых машин
После реконструкции «Битвы на Воже» зрители увидели турнир витязей
На окраине Рязани по гаражам гуляла лиса
В Торговом городке Рязани прошел праздник народной кухни и ремесел
Указатель на новый город-побратим появился в центре Рязани
День города в Рязани закончился концертом на главной площади и салютом
В Рязани в День города чествовали нового Почетного гражданина
Из-за двух ДТП на Солотчинском мосту образовалась огромная пробка
Утром в День города рязанцы вышли на зарядку
«Ноев ковчег» за самовольную постройку в Рязани оштрафовали на полмиллиона
2 августа праздники в Рязани открыл фестиваль «Подбелка»
На должность главы администрации Рязани претендует нынешняя и.о.
На празднике «Рязань – столица ВДВ» стреляли, танцевали и бегали с гирями
Подразделение Vellcom group получило Декларацию соответствия бетонных смесей
Спикер рязанского парламента отдаст свой участок под олений питомник
Появился шестой претендент на должность главы администрации Рязани
Депутат Рязанской облдумы приняла участие в экомониторинге
Рязанскому сироте, наконец, дали квартиру – всего четверых детей завести успел
Рязанские чекисты помогли задержать террористов
За массовую гибель пчел в Рязанской области наказали четыре юрлица
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
Рязанские многоэтажки переведут на закрытую систему горячего водоснабжения