Приехав посмотреть «Битву на Воже», рязанцы погрузились в историю

Ежегодный традиционный фестиваль в селе Глебово-Городище, посвященный победе над Ордой в 1378 году, раньше много критиковали. Нарекания были на затянутость официальных церемоний и театрализованного представления, на слабую связь развлекательной программы с XIV веком. Несколько праздников, когда казацкие песни и показательные выступления современных военнослужащих занимали втрое больше времени, чем выступления реконструкторов в одежде и вооружении времен битвы на Воже, отпугнули от фестиваля многих приезжавших из разных городов любителей истории.

Фото гостей – на память о празднике и представленииФото: Владимир ФРОЛОВ

В нынешнем году многое изменилось. Энтузиастам средневековых ремесел, доспехов и оружия было уделено уже гораздо больше времени, а всю официальную часть сократили до предела. Самые лучшие находки археологов были представлены в музейной экспозиции на территории бывшего города Глебов. Даже люди, далекие от истории, не отказывались от возможности лицезреть ржавые ножницы и серпы XIV века, средневековые серебряные крестики или челюсть пещерного медведя.

Музейная археологическая экспозиция вызвала неподдельный интерес гостей фестиваляФото: Владимир ФРОЛОВ

Реконструкторы устроили на «поле битвы» соревнования конных витязей, на которые осталось как минимум полтысячи зрителей.

На полном скаку воин снимает копьем кольцо с шестаФото: Владимир ФРОЛОВ

Десяток всадников в полном вооружении (как древнерусском, так и ордынском) состязались в традиционных турнирных умениях: попадании копьем в цель (в том числе снятии с палочки висящего кольца), рубке мечом капусты и яблок на высоких столбах, метании в мишень на полном скаку сулиц.

Конный воин рубит пополам кочан капусты, укрепленный на столбеФото: Владимир ФРОЛОВ

За успешное выполнение задач судьи назначали баллы, по итогам подсчета которых затем победил реконструктор Александр Пугачев.

Победитель конных соревнований скачет мимо зрителейФото: Владимир ФРОЛОВ

Те гости праздника, кому мирные занятия были важнее войны, могли провести время в импровизированном «лагере XIV века» познакомиться с массой средневековых ремесел (от кузнечного и плотничного до плетения венков и изготовления украшений, осмотреть реконструкции вооружения.

Гости праздника разглядывают доспехи и военные костюмы разных вековФото: Владимир ФРОЛОВ

А можно было и просто посмотреть, как жили люди 640 лет назад: на поле были расставлены татарские юрты, палатки русских воинов со всем походным инвентарем: плетеными коробами, одеялами древнего покроя, кухонной утварью. Более того: на глазах зрителей с помощью этой утвари готовили пищу!

Реконструкторы охотно показывали, на чем держится юрта и как готовили обед в XIV векеФото: Владимир ФРОЛОВ

К развлечениям, практически не изменившимся за шесть с лишним веков, относились катание на деревянных лошадках, фехтование мягкими дубинками, танцы "Ручеек", и конечно, поедание поджаренного мяса.

Туристы из Рязани с реконструированным оружиемФото: Владимир ФРОЛОВ

В отдельной палатке детей учили писать чернилами, приготовленными по средневековой технологии, с помощью птичьих перьев – пусть даже не гусиных, а голубиных и вороньих.

Детей учат писать голубиными перьями и старинными черниламиФото: Владимир ФРОЛОВ

Итак, для зрителей на фестивале в этом году сделано уже много нового и хорошего. Осталось удовлетворить и запросы участников военно-исторических обществ, чтобы ежегодная «Битва на Воже» снова стала желанным праздником для большинства из них. В первую очередь, разумеется, для рязанцев – поскольку именно им потом весь год общаться с большинством зрителей, принимать в свои клубы на занятия их детей,своим примером пропагандировать любовь к истории и Родине.