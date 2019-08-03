Дом-музей Есенина отметил свой день рождения

27 июля, к двум часам пополудни, когда дневное светило достигло зенита, автостоянка на въезде в знаменитое на всю Россию село была вся полностью заставлена легковушками, минивэнами, кроссоверами и даже мотоциклами. Машины длинною цепочкой выстроились друг за дружкой вдоль дороги, на обочине, и среди номерных знаков, что примечательно, преобладали те, которые относятся к столичному региону. Особо выделялся среди транспортных средств двухэтажный экскурсионный автобус, на котором приехала многочисленная группа туристов из Пензы.

- За последние несколько лет посещаемость музея-заповедника значительно увеличилась. К нам приезжают около 400 тысяч человек в год. Это значит, что людям близка поэзия Сергея Есенина, они интересуются его жизнью и творчеством, - рассказывает директор музея-заповедника Борис Иогансон.

Нескончаемый поток туристов свидетельствует о всенародной любви к творчеству Сергея Есенина, о неугасимом интересе к его непростой судьбе.

Да, по самой скромной оценке, можно сказать, что 27 июля в Константиново собралось несколько сотен человек, чтобы принять участие в праздновании Дня рождения Государственного музея - заповедника Сергея Есенина.

Неужто в столицу «Есенинской Руси» влечёт многочисленных туристов только вполне объяснимое желание хотя бы на один день сбросить с плеч тяжкое бремя житейских забот и проблем, тревог и волнений?

- Сегодня многие туристы едут на родину поэта не только для того, чтобы посетить экспозиции, насладиться красотой природы и прогуляться по берегу Оки, но и чтобы поучаствовать в интерактивных программах, музейных занятиях, мастер-классах, концертах, - продолжает свой рассказ Борис Иогансон. – Одной из важнейших составляющих работы музея-заповедника являются фестивали. Среди них «Красная Горка в Константинове», «Музыкально лето в Константинове», «Мой край, задумчивый и нежный…», «По-осеннему шепчут листья…», «Откроем томик Есенина…» и многие другие. Все они призваны популяризировать творчество Сергея Есенина.

Настоящим подарком ко дню рождения музея-заповедника стала тематическая выставка «На тихом, на вольном, на славном Дону…» из фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.

Среди гостей праздника были и те, кто не в первый раз посещал вдохновляющий на поэтические размышления «край берёзового ситца», и те, кто никогда ещё с высокого холмистого берега Оки не видел романтическую бескрайнюю ширь рязанского раздолья, ставшего главенствующим символом в творчестве поэта.

- Изучением жизни и творчества Сергея Есенина занимались и занимаются многие литературоведы. Отношение к поэту было сложным и неоднозначным, - объяснил Борис Иогансон. – Требовалось тщательное изучение его биографии, чтобы понять сложный путь идейных исканий поэта. Из поля зрения исследователей зачастую выпадали целые периоды, имевшие в жизни Сергея Есенина большое значение. Отсюда и разная оценка его творчества. Произведения Есенина необходимо изучать в школе, потому что они вызывают интерес у многих поколений. Темы, которые затрагивает поэт в своих стихах, будут актуальны всегда. Его поэзия полна художественных открытий. Есенин горячо любил Родину. Его патриотизм проявляется в лирике, в отношении к родительскому дому, матери, родному селу. Творчество Сергея Есенина – это часть нашей культуры.

27 июля в выставочном центре Государственного музея-заповедника Сергея Есенина открылась выставка, посвященная 400-летию села Константинова.

Сами сотрудники музея-заповедника называют его «уникальным природно-ландшафтным комплексом с мемориальными постройками и прекрасными пейзажами». Что ж, они совершенно правы.

- Поддерживать в достойном виде весь комплекс мемориальных зданий удаётся усилиями большого и профессионального коллектива, - рассказывает Борис Иогансон. – У нас достаточно информации о том, каким было село Константиново при жизни Сергея Есенина. Это позволяет соединить историческую достоверность и современный комфорт.

Напомним, что в усадьбе родителей поэта мемориальный музей был открыт 2 октября 1965 года к 70-летию со дня рождения Сергея Александровича. Неподалёку от дома расположено здание Константиновского земского начального училища, которое Серёжа закончил с отличием в 1909 году. Тут же рядом тот самый «дом с мезонином», который принадлежал последней здешней помещице Лидии Кашиной, где к 100-летию со дня рождения поэта был открыт музей одного произведения - поэмы «Анна Снежина».

Небольшое поместье окружает замечательный парк, липовые аллеи которого ведут к церкви Казанской иконы Божией Матери, где венчались родители поэта и крестили его самого. В 2010 году, рядом с Храмом, которому, как и всему селу Костантиново, уже 400 лет, был восстановлен дом священника Иоанна Смирнова - первого духовного наставника Сергея Есенина.

Если свернуть в помещичьем парке, стоя лицом к Оке, направо, то, пройдя совсем немного, выходишь к зданию научного - культурного центра есенинского заповедника, в котором располагается Литературный музей, который предоставляет посетителям возможность пролистать страницы творческой биографии поэта.

- Сергей Есенин - самый популярный и самый читаемый поэт в России. Интерес к его личности и творчеству не ослабевает, а с годами только увеличивается. Даже не нужно прибегать к статистике, чтобы подтвердить это, - констатирует Борис Иогансон. - Сегодня повсюду звучат песни на стихи Есенина, ставятся спектакли по его произведениям, снимаются документальные и художественные фильмы. Спрос на Есенина по-прежнему высокий.

Программа празднования Дня рождения музея - заповедника Сергея Есенина началась в 11.00 с возложения цветов к основанию памятника поэту работы скульптора Анатолия Бичукова, который был установлен во дворе родительской усадьбы 7 октября 2007 года, когда отмечалась не совсем круглая дата - 112 годовщина со дня рождения поэта.

В это же время началось традиционное «Чаепитие в летнем саду» у дома Лидии Кашиной, которое является ничем иным, как фрагментом театрализованной экскурсии «Ожившие воспоминания».

Гости увидели картинку из прошлого – чаепитие в летнем саду. Дамы беседовали за накрытым столом, читали книги, пили чай из самовара, а рядом дети играли в крокет.

На сцене, устроенной сбоку от научно-культурного центра музея-заповедника, выступили Валентина Рязанова с группой «Вега», Андрей Крючков и песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». Праздник закончился уже после шести вечера, когда музей - заповедник завершил работу.

Следует напомнить строки, в которых Сергей Есенин предельно сжато и точно выразил свою привязанность к родным местам и почтительное сыновнее к ним уважение: «Тот, кто видел хоть однажды Этот край и эту гладь, Тот почти берёзке каждой Ножку рад поцеловать...».

С днем рождения музей-заповедник приехали поздравить Валентина Рязанова и группа «Вега».